Дорожная инфраструктура, поддержка медиков и жилье детям-сиротам: как распределится бюджет области

Депутаты обсудили поправки в бюджет. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

На прошедшей сессии депутаты Законодательного собрания Новосибирской области внесли коррективы в бюджет региона. Объясняем, чего ждать сибирякам в связи с изменениями.

Начнем с того, что бюджет области на 2021 год увеличили почти на 8,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета вырастет с 9,1 до 11,2 миллиарда рублей. Доходы региона должны составить более 196,1 миллиарда рублей, а расходная часть вырастет на 10,2 миллиарда рублей и составит 207,4 миллиарда рублей.

По словам министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, изменения в расходной части связаны с решением ряда задач за счет собственных ресурсов бюджета.

КАК СКАЗАЛАСЬ ПАНДЕМИЯ?

Часть коррективов связаны с переходящими финансовыми обязательствами бюджета 2020 года. Произошло это потому, что поставщики и подрядчики перенесли выполнение своих обязательств на начало 2021 года. В том числе увеличение ассигнований дорожного фонда региона на 964 миллиона рублей и 702 миллиона рублей - на оплату государственных и муниципальных контрактов, прежде всего на формирование IT-инфраструктуры. Министр уточнил, что большую часть федеральных трансфертов - почти 8 миллиардов рублей - направят на развитие дорожной инфраструктуры региона.

МЕДИЦИНА В ПРИОРИТЕТЕ

Еще одно приоритетное направление расходной части - поддержка региональной медицины. На 798 миллионов рублей увеличат финансирование медицинских организаций, 40 миллионов рублей направят на дальнейшее оборудование сосудистых областных центров и первичных отделений. Более 160 миллионов рублей будет потрачено в 2021 году на создание сети центров амбулаторной онкологической помощи.

Медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получат выплаты, а часть средств направят в резервный фонд регионального правительства для решения чрезвычайных задач, в том числе связанных с финансированием мероприятий по противодействию пандемии.

Как сообщил Федор Николаев, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике Законодательного собрания Новосибирской области, изменился и общий объем доходов и расходов областного бюджета. Произошло это из-за увеличения объема безвозмездных поступлений. Доходная часть бюджета 2021 года стала больше на 4,2 миллиарда рублей и составит 200,4 миллиарда рублей, из них в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области для софинансирования вопросов местного значения будет направлено порядка 500 миллионов рублей (в том числе на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, ремонт и исполнение предписаний контрольно-надзорных органов в детских оздоровительных учреждениях, развитие инфраструктуры в сельской местности).

ПОДДЕРЖКА СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Еще одна значимая поправка, предусмотренная парламентариями, - выделение 705 миллионов рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Деньги выделены в рамках софинансирования с федеральным бюджетом.

Кроме того, региональные власти по рекомендации Заксобрания решили увеличить расходы бюджета на строительство школы № 54 на улице Крылова в центре Новосибирска. В 2021 - 2023 годах на это потратят 415 миллионов рублей.

В первом чтении изменения в проект бюджета поддержали 68 депутатов. Один был против. Во втором чтении документ также приняли большинством голосов.

Итоги прошедшей сессии подвел председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

- Какие из поправок самые важные? Весомость вопроса определяется не суммой, а социальной значимостью, - заметил Андрей Шимкив. - В числе приоритетных - решение о выделении 390 миллионов рублей на приобретение жилья для детей-сирот. Но не менее важно было и сохранить в бюджете 2 миллиона рублей на ремонт памятников героям Великой Отечественной в селе: не на этом мы должны экономить. Очень важно и выделение 65 миллионов рублей на газификацию в поселке Садовый для многодетных семей. Люди давно этого добивались, ходили на прием к депутатам, сегодня этот вопрос закрыт. На дорожный фонд в бюджете запланирован почти миллиард рублей. 50 миллионов рублей заложено на строительство 54-й школы в Новосибирске - свое слово мы сдержали. 8 миллиардов федеральных средств будет направлено на медицину, начало строительства семи поликлиник и другие цели.

Но это, разумеется, не все задачи, которые стоят перед депутатами.

- На сессиях в мае или июне будет рассмотрена программа реализации наказов избирателей депутатам Законодательного собрания, - продолжил Андрей Шимкив. - Мы взяли еще время, чтобы каждый депутат мог отработать с министерствами областного правительства и различными ведомствами, как именно будут выполняться наказы. Каждый наказ должен быть выверен, отработан и воплощен в жизнь.