Вакцина от ковида и светящееся растение

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) на запуске линии розлива вакцины в АО «Вектор-БиАльгам». Фото предоставлено АО «Вектор-БиАльгам».

В начале марта «Вектор-БиАльгам», который известен в России как единственный производитель российской вакцины для профилактики гепатита А «Альгавак М», официально запустил линию розлива вакцины «ЭпиВакКорона». О том, с какими трудностями пришлось столкнуться производству, о бессонных ночах и самоотверженных работниках КП-Новосибирск рассказал генеральный директор компании Леонид Никулин. Еще мы узнали, зачем компания строит для кольцовских школьников агропромышленный комплекс и что вдохновляет нашего неординарного собеседника на постоянное движение.

ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА «ЭПИВАККОРОНЫ»

На запуске производства вакцины присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который до этого посетил ГНЦ ВБ «Вектор» - разработчика и производителя вакцины «ЭпиВакКорона». В компании «Вектор-БиАльгам» ему показали линии розлива и рассказали о выпуске вакцины в шприц-дозе. Такая форма безопаснее и удобнее для медсестры: не нужно вскрывать ампулу или набирать вакцину из флакона. Все очень просто: открыл упаковку, вакцинировал пациента, выбросил шприц. По себестоимости шприц-доза дороже ампулы на 60 рублей. Но нужно понимать одну простую вещь: препарат из ампулы набирают шприцем, который тоже стоит денег. Цена инсулинового шприца - от 200 до 1000 рублей - получается, государство все равно тратит дополнительные деньги на закупку шприцев. Так что по факту шприц-доза - более оптимальный и экономичный вариант. Выпуск вакцины уже идет полным ходом.

Чтобы наладить такой большой объем выдачи (вместе с «Вектором» планируется выпускать до 5 миллионов шприц-доз ежемесячно), людям на производстве приходится работать очень интенсивно. Все понимают, что это вопрос жизни и здоровья миллионов, поэтому держат темп.

Вакцина в формате шприц-доза удобнее и экономичнее. Фото предоставлено АО «Вектор-БиАльгам».

«ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАКАЯ ОТДАЧА ОТ ЛЮДЕЙ?»

- Вы не можете представить, как сейчас люди работают. Конечно у них постоянный недосып. Работают над технологией и наращивают объем выпуска ковидной вакцины. Они забывают про все свои дела, про семью. Есть мамочки, которые уезжают с работы только чтобы покормить ребенка, и тут же возвращаются. Вы представляете, какая отдача от людей? - поделился с «КП» - Новосибирск» Леонид Никулин.

Говорит, в общении с коллективом следует примеру своего прежнего руководителя. А работал он под началом основателя «Вектора» академика Льва Степановича Сандахчиева.

- Проходя мимо работника, начальники обязательно здоровались с ним и спрашивали, как дела, как здоровье. Это важно и для руководителя, и для сотрудника. Руководитель должен знать, что происходит у его подчиненных, и помогать чем может. При таком подходе работник никогда его не подведет. Я это запомнил на всю жизнь и тоже так работаю, - говорит наш собеседник.

СКОРО СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

На генеральном директоре лежит большая ответственность: нужно следить за здоровьем сотрудников, чтобы у них все было хорошо, а производство работало без сбоев. В таком напряженном режиме компания работает уже около полугода.

- Думаю, мы справимся и скоро пройдем этот период. Я чувствую, что скоро станет легче, уже предвижу, что мы все вздохнем с облегчением. Но на это нужно еще месяц-два, - рассчитывает глава компании.

Мы поинтересовались, как самому руководителю удается сохранить силу духа и здоровье в таком напряженном ритме.

- До 60 лет я занимался спортом. Потом врачи сказали, что нужно немного сократить нагрузки. Поэтому я просто стараюсь больше двигаться каждый день. Гуляю по лесу и стараюсь отвлечься от всего часа на два - три, если есть возможность. Движение - жизнь. Когда двигаешься, работаешь, забываешь о болячках. Болячки за тобой просто не угонятся. А стоит остановиться - все к тебе и прилипнет, - считает наш собеседник.

«У МОЛОДЕЖИ ПРОРЫВНОЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Леонид Никулин уверен, что движение важно не только для здоровья, но и для личностного роста человека.

- Если человек не развивается, он просто не поспеет за прогрессом. Он потеряется в этом мире. Наверное, это стало той точкой, с которой мы начали свою работу со школами наукограда Кольцово. Мы развиваем физико-математическое, биологическое, химическое направления. Рост самих школьников и наш рост взаимосвязаны. Они получают образование, подготавливаются теоретически, а мы даем им практическую базу. Получается, что они могут подтянуться до нашего уровня и идти дальше. Я считаю, что у молодежи прорывной потенциал. У них мышление - на шаг впереди. Порой мы ребятишкам читаем лекции по биологии, микробиологии, а они задают такие вопросы, что нужно залезть в учебник и посмотреть, как же на него ответить, - смеется Леонид Георгиевич.

Компания проводит для детей бесплатные лекции по различным предметам и плюс ко всему привлекает их к спорту. По мнению Никулина, спорт не только развивает человека физически, но и приучает к дисциплине. Леонид Георгиевич говорит, большинству школьников проще учиться, если они параллельно занимаются спортом.

БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ГОТОВЯТ СО ШКОЛЫ

Компания организует со школьниками круглые столы, научные дискуссии, помогает ребятам выбрать свой личный путь. Порой дети считают, что если им нравится биология, то физику или математику учить не нужно, эти предметы не понадобятся. Леонид Георгиевич рассказал, что старается донести до детей мысль о важности учебы.

- Только не надо насильно заставлять их что-то делать. Это бессмысленно и вызывает у ребенка отторжение. Он выстраивает перед тобой стену, перепрыгнуть которую потом бесполезно. А если ты с ним на одном уровне, находишь контакт, то и работа идет. Ребенок выбирает направление, а ты ему просто помогаешь, - объясняет Никулин.

Физико-математическое направление компания развивает в школе № 5, а в 21-м лицее упор делают на биологию и химию. В компании «Вектор-БиАльгам» уже работают 15 человек, которых, можно сказать, вели со школы. Ребята в итоге окончили университет и пришли работать на производство.

- Это плоды нашей прицельной работы. И я горжусь этим. Прямо со школьной скамьи в том году мы направили трех девочек и мальчика на обучение в Москву, в Российский химико-технологический университет имени Дмитрия Менделеева. Компания оплачивает их обучение, - добавляет Леонид Никулин.

Генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин. Фото предоставлено АО «Вектор-БиАльгам».

ГДЕ ВЫРАЩИВАЮТ СВЕТЯЩИЙСЯ ЦВЕТОК

Еще один интересный проект для детей от компании «Вектор-БиАльгам» - агропромышленный комплекс, который откроется на базе лицея № 21. Здесь ребята будут выращивать растения на клеточном уровне. И это не просто планы: работа уже вовсю ведется. Леонид Никулин показал нам лабораторию, где бесконечные ряды полок заставлены баночками с растениями.

- В агропромышленном комплексе будут изучать биологию, химию, зоологию, агрокультуру. Уже сейчас ребятишки проводят эксперименты, хотят вырастить светящийся цветок. Взяли светящиеся водоросли и скрещивают их с различными растениями. Я думаю, у них все получится, - приводит пример наш собеседник.

Леонид Никулин признался, что работа с детьми придает ему силы продолжать жить и двигаться дальше:

- У меня перед глазами эти дети, от которых я просто прихожу в восторг! Когда ты помогаешь им развиваться, это приносит глубокое внутреннее удовлетворение. Хочется жить - и жить очень долго, чтобы своими глазами увидеть, как эти ребятишки добьются того, о чем говорят сейчас. Для меня огромная радость - видеть этот блеск в их глазах. Это вдохновляет, самому хочется и жить, и работать, и двигаться вперед, не останавливаясь!

СПРАВКА «КП»-НОВОСИБИРСК ПО ПРЕДПРИЯТИЮ АО «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ»:

АО «Вектор-БиАльгам» - биотехнологическая компания, образована в 1996 году на базе Государственного научного центра биотехнологии и вирусологии «Вектор», который располагается в наукограде Кольцово. Специализируется на производстве фармацевтических иммунобиологических препаратов, вакцин и пробиотической продукции. Единственный российский производитель вакцины для профилактики гепатита А, не уступающей по эффективности ведущим мировым аналогам. В вакцине производства «Вектор-БиАльгам» отсутствуют антибиотики и консерванты, а ее производство соответствует международному стандарту GMP.

С марта 2021 года выпускает вакцину «ЭпиВакКорона» в удобном формате шприц-дозы.

С первых дней работы предприятие уделяет особое внимание новым научным разработкам, которые имеют неоценимое значение для сохранения здоровья людей.

С применением собственных запатентованных разработок в области биотехнологии, предприятие производит:

• вакцину для профилактики гепатита А: «Альгавак М»

• комплекс пробиотиков «Бифидум БАГ», «Трилакт», «Экофлор» для коррекции дисбиозов

• пробиотики в капсулированной форме серии «Пробиофлор БАГ»

• биопродукт «Нарилак-Форте-В» для профилактики дисбиозов

• технологии и закваски прямого внесения для молочной промышленности – используются для производства кисломолочных пробиотических продуктов

• закваски для домашнего приготовления кисломолочных пробиотических продуктов

• кисломолочные пробиотические продукты серии «Бифидом»: бифидокефир, бифацил, бифатоник

• лизаты пробиотических микроорганизмов – новое направление компании, ориентированное на косметическую, пищевую и фармацевтическую промышленность

При производстве продукции компания использует только собственные разработки и технологии, без привлечения отечественных или зарубежных компаний.

СПРАВКА «КП»-НОВОСИБИРСК ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ АО «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ» ЛЕОНИДУ НИКУЛИНУ

Генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин руководит предприятием «Вектор-БиАльгам» с 1996 года.

В 2009 году запустил два современных производства иммунобиологической продукции и производство вакцины против гепатита А.

В 2011 году открыл на производстве уникальную линию розлива производительностью до 11 тысяч доз в час.

В 2021 году запустил на предприятии линию розлива вакцины «ЭпиВакКорона»

Указом Президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2017). Лауреат премии «Благотворитель года» от Общественной палаты Новосибирской области (2019), победитель новосибирской бизнес-премии «Человек года» (2019), обладатель награды «Стройка века» от мэра Кольцово (2020). Почетный житель Кольцово (2021).