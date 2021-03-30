Врач на пенсии приютила в своем доме 150 брошенных собак: она помнит кличку каждой

Зейнел Утюбаева относится к животным как к детям. Фото: скриншот с видео.

65-летняя Зейнел Утюбаева, врач-кардиолог на пенсии, невольно организовала в своем небольшом доме приют для брошенных животных. Слава о женщине с добрым сердцем быстро разлетелась по городку Тогучину Новосибирской области. Местные жители бессовестно стали подкидывать под ворота сибирячки целые коробки с щенками и кошками. Зейнел всех принимает, жалеет и лечит. Одна проблема: пристроить хвостатых постояльцев в добрые руки получается не часто. Сейчас жилище пенсионерки похоже на филиал контактного зоопарка, оно вмещает 150 собак и 20 кошек. Как прокормить такое безумное количество питомцев и не сойти с ума от любви к животным — в материале КП-Новосибирск.

Питомцы спят на старых кроватях. Фото: Александр Кисленко.

МИШАНЯ, ТАРЗАН, РУДИ, ДАНА…

Всех своих подкидышей Зейнел Утюбаева знает по именам. Говорит, у каждого своя печальная история и уникальный характер, но есть то, что объединяет всех питомцев: общий дом и человек, ставший «мамой» для брошенных хвостов.

Небольшая избушка по улице Деповской, где уже много лет живет бывший врач-кардиолог, знакома, пожалуй, каждому тогучинцу. Именно сюда местные жители приносят найденных в сугробах «потеряшек», а некоторые бесцеремонно перекидывают собак и кошек через забор.

— Уже 10 лет я забочусь о животных. В последнее время люди совсем обнаглели. Только за эту зиму мне подкинули 17 щенков и 15 взрослых собак. Я их всех пролечила, по возможности стерилизовала. Убить их, отравить рука никогда не поднимется. С большим трудом пристраиваю животных в семьи, но это всегда сложно. Люди, скорее, рады избавиться от них, чем приютить и забрать к себе, — поделилась с КП-Новосибирск Зейнел Утюбаева.

Щенков подкидывают в коробках под забор. Фото: Александр Кисленко.

ЗАБОТА 24/7

Женщина практически круглые сутки ухаживает за постояльцами: кормит, выгуливает, лечит, ищет финансовые возможности.

— У меня в доме всего четыре комнаты: на кроватях, на полу и разместила своих «деток». Скоро уже мне места не хватит. Помогают добрые люди, бывшие пациенты, коммерсанты. Моей пенсии давно уже не хватает. Только представьте, что на эту ораву уходит по 40 булок хлеба в день. Я варю четыре большие кастрюли супа, добавляю туда крупу, мясокостный фарш, подсолнечное масло, — описывает сибирячка. — Уйти надолго из дома тоже не могу: их друг с другом никак не оставить, они же все разные, могут подраться, обидеть маленьких.

Честно признаться, условия в жилище женщины с каждым днем становятся все меньше похожи на человеческие. Дому необходим капитальный ремонт как внутри, так и снаружи. Животные создают бардак и хаос, а в нос бьет стойкий запах мочи. Хозяйка уже привыкла, а вот приезжающие к ней волонтеры испытывают шок.

Частный дом сибирячки превратился в большую будку. Фото: Александр Кисленко.

НЕРАВНОДУШНЫЕ

Трудно представить, как в одиночку можно содержать такое немыслимое количество животных. Зейнел признается, что отзывчивые люди регулярно поддерживают ее в этом непростом деле.

Даже известная сибирячка, звезда Playboy Вероника Мурашкина, приехав в гости на малую родину, организовывала благотворительный сбор в помощь брошенным животным.

— Местный депутат помог договориться с большой торговой сетью, чтобы мне отдавали просроченный хлеб. Владельцы местных магазинов привозят фарш, косточки, крупы. Я всегда говорю, что не надо мне скидывать деньги, чтобы потом не было лишних подозрений. Лучше просто помочь кормом, шприцами, капельницами и строительными материалами, — объясняет хозяйка приюта.

Некоторые животные уже переехали в новый приют. Фото: Александр Кисленко.

НОВЫЙ ПРИЮТ

Власти Тогучина на проблему бездомных животных долгое время закрывали глаза. Но благодаря личному примеру этой неравнодушной женщины чиновникам все-таки пришлось обратить внимание на бродячих собак. Глава городка отдал в аренду на окраине города участок земли, помог приобрести стройматериалы, и теперь у брошенных собак и кошек появился шанс переехать на новое место жительства. Правда, будок для всех катастрофически не хватает.

— Мужчина-волонтер помогает строить приют, ухаживать за собаками. Сейчас там есть модуль, электроплита для приготовления пищи, несколько вольеров. Мы переселили туда уже 30 животных. Конечно, надо продолжать строить и облагораживать территорию, мы привлекаем меценатов, просим помощи у депутатов, — добавляет Зейнел.

Еще сибирячка настаивает на поголовной переписи собак и кошек у местного населения, на обязательной стерилизации. Женщина уверена, что 70 процентов ее постояльцев брошены именно безответственными хозяевами. Из-за низкого уровня ответственности и безнаказанности тех, кто в ответе за прирученных животных, ее дом и превратился в зоопарк.

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