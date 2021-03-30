«Там на лестнице стоял мужчина со шприцем»: страшная тайна первой городской больницы Новониколаевска

В этом квартале располагалась первая городская больница. Фото: предоставлено Константином Голодяевым.

В 1906 году в Новониколаевске открылась первая городская больница. С того момента прошло уже 115 лет, и «Комсомолка» решила узнать, что сейчас располагается на месте госпиталя и какие легенды ходят вокруг него.

Главный врач. Фото: история.авра.рф

15 КОЕК И РОДДОМ

Первая городская больница находилась на улице Асинкритской (ныне это дом 35 на улице Чаплыгина. — Ред.). Ее основателем и по совместительству главным врачом стал Михаил Алексеевич Иволин. Он был первым дипломированным врачом Ойротии (так называлась республика Алтай в XX веке). Медицинскую карьеру начинал в небольшом поселке Улала в Бийском уезде, где проработал вплоть до 1906 года, после чего переехал в Новониколаевск.

В первой городской больнице Иволин проработал 8 лет. Параллельно доктор занимался еще и частной практикой, специализируясь на глазных и лор-заболеваниях.

Объявление в газете. Фото: предоставлено Константином Голодяевым.

— Объявление об открытии больницы и о начале приема пациентов было опубликовано в местной газете. Известно, что в медучреждении было всего 15 коек, и разместились они в доме Сергеева. Кем был хозяин этого дома, мы не знаем, по современным меркам можно назвать его меценатом, который согласился впустить под свою крышу нуждающихся в медицинской помощи людей, — объяснил КП-Новосибирск Константин Голодяев, сотрудник Музея города Новосибирска. — При больнице находилось еще родильное отделение. О нем тоже сохранилось мало информации. В документах можно найти небольшое упоминание, что акушеркой была некая Лоджевская.

Врачи были готовы к осмотру больных с 10.00 до 13.00. Как выглядела больница, до сих пор остается загадкой даже для краеведов. Известно только одно: она находилась напротив частной женской гимназии.

Больница находилась напротив женской гимназии. Фото: pastvu.com

— Из-за того что в больнице не хватало мест, пациентов приходилось укладывать на пол между койками на матрасы. Они сбивались, и от этого у людей появлялись пролежни, — сообщает сайт «Библиотека сибирского краеведа».

ТАЙНА СРАМНОГО ДОКТОРА

В каком году больница перестала существовать — неизвестно. Только до сих пор о том месте рассказывают одну страшную легенду.

— Говорят, что в этом здании работал врач, который лечил срамные (венерические. — Ред.) болезни у купцов, а за анонимность брал неплохие деньги. Как-то раз медик соблазнился на большую пачку денег и решил ограбить своего пациента. Дождался, пока мужчина выйдет из кабинета на лестницу (доктор принимал на втором этаже. — Ред.), нагнал его и воткнул ему в шею шприц с отравой, после чего купец упал с этой лестницы замертво, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Авдеев, руководитель Музея Железнодорожного района. — Медик забрал деньги и тут же послал за полицией. Подозревать доктора никто не стал, поэтому он тем же способом отправил на тот свет еще пару состоятельных пациентов, прикарманивая их банкноты.

На месте больницы теперь жилой дом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Легенда гласит, что полицейским в итоге все-таки удалось вычислить и поймать доктора. С тех пор все, кто работал в этом здании, рассказывали, что видели на лестнице неясную фигуру, угадывая в ней доктора со шприцем в руке.Конечно, это всего лишь легенда, но кто знает, может, в ее основе действительно лежат реальные события.

Сейчас на месте больницы не осталось ничего, что напоминало бы людям о ее существовании. Мы видим обычный жилой дом, где на первом этаже расположились магазины и офисы. Жильцы небольшой четырехэтажки даже не подозревают, что больше века назад на этой земле лечили людей и даже водилось приведение.

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