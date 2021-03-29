В Новосибирске поймали банду, продававшую мигрантам фальшивые медсправки для въезда в Россию

Новосибирцев, продававших липовые медсправки иностранцам, задержали с поличным. Фото: Пограничное управление ФСБ по НСО
В Новосибирской области сотрудники погранслужбы ФСБ задержали банду, продававшую фальшивые медсправки об отсутствии коронавируса. По липовым документа иностранцы без проблем въезжали на территорию России.
При обыске у задержанных изъяли более 1 тысячи бланков справок ПЦР. Фото: Пограничное управление ФСБ по НСО
— При обыске у задержанных изъяли более 1 тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, деньги в российской и иностранной валюте на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, у них обнаружили клиентскую базу иностранцев, которые намеревались приобрести подложные документы, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе погранслужбы ФСБ по Новосибирской области.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела за организацию незаконной миграции. Фото: Пограничное управление ФСБ по НСО
Как стало известно КП-Новосибирск, группировка состояла из двух человек. Свой нелегальный офис они оборудовали в обычной квартире.
При обыске сотрудники нашли 400 заполненных справок. Фото: Пограничное управление ФСБ по НСО
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье «Организация незаконной миграции».
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