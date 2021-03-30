Пандемия коронавируса позволила энергетикам применить новые методы работы с потерями электроэнергии

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В условиях действующих ограничительных мер подразделения АО «РЭС» - системообразующего электросетевого предприятия региона - вынуждены были искать новые формы и методы осуществления рабочих процессов. Это коснулось и такого направления деятельности компании, как предотвращение незаконного потребления электроэнергии.

Однако специалисты по работе с потерями АО «РЭС» быстро адаптировались в новых условиях работы и освоили дистанционные методы проведения проверок потребителей, сбора информации и снятия показаний приборов учета. В этот период свою эффективность подтвердила активно внедряемая предприятием автоматизированная информационно-измерительная система комплексного учета энергоресурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ БП). За 2020 год в общую информационную систему добавилось почти 800 интеллектуальных прибора учета у бытовых потребителей и свыше 1700 технических учетов в электроустановках самой компании. Повсеместное внедрение интеллектуальных систем управления и учета позволяет определить на территории региона зоны повышенных коммерческих потерь электроэнергии и, соответственно, выработать адресные меры реагирования, которые будут способствовать повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме того, данные АИИСКУЭ позволили компенсировать невозможность проведения очных контрольных мероприятий у потребителей, что было обусловлено введенным режимом самоизоляции. В периоды ослабления ограничительных мер специалисты АО «РЭС» наряду с дистанционными методами снятия показаний проводили непосредственные обходы потребителей с целью проверки приборов учета. За 2020 год энергетики посетили более 506 тысяч потребителей электрической энергии - как физических, так и юридических лиц.

Все эти меры позволили сохранить устойчивую динамику выполнения долгосрочной комплексной программы по работе с потерями электрической энергии.

За 12 месяцев 2020 года силами специалистов АО «РЭС» выявлено более 1600 фактов незаконного (безучетного и бездоговорного) потребления электроэнергии общим размером более 120 миллионов рублей в денежном эквиваленте. В целом за отчетный период компании удалось сократить потери электроэнергии на 36 миллионов кВт*ч.

Кром того, энергетики ведут планомерную работу по пресечению воздействия на приборы учета с целью искажения их показаний. В настоящее время практически 100% приборов учета специалисты компании оснастили антимагнитными пломбами. Но «предприимчивые» потребители, которые пытаются снизить сумму платежа за электрическую энергию путем мошенничества и воровства, используют все более изощренные способы.

Так, при проведении контрольных проверок специалисты АО «РЭС» неоднократно выявляли скрыто модифицированные приборы учета, в которые встроены дополнительные микросхемы, позволяющие осуществлять вмешательство в нормальную работу счетного механизма и искажать показания электросчетчиков в меньшую сторону без прекращения электроснабжения абонента.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Однако высокий профессиональный уровень сотрудников компании, обширный опыт и наличие специализированного диагностического оборудования позволяют без труда выявлять «заряженные» счетчики. По данным нарушениям, фактически являющимся безучетным потреблением электрической энергии, составляются акты о неучтенном потреблении и проводится комплекс мероприятий по привлечению виновных к ответственности.

Эта работа имеет важное значение в борьбе с хищениями электроэнергии, за 2020 год мероприятия проведены по 115 фактам энерговоровства.

Уровень потерь электроэнергии в электрических сетях оказывает существенное влияние на надежность функционирования всего сетевого комплекса, поэтому АО «РЭС» непременно продолжит всестороннюю реализацию комплексной программы, направленной на борьбу с хищением электроэнергии, и призывает всех жителей Новосибирской области проявить сознательность, сообщив об известных фактах незаконного подключения к электрическим сетям, несанкционированного воздействия на приборы учета и других нарушениях любым удобным способом:

• позвонив по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполнив форму и приложив медиафайлы в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 в WhatsApp и Viber.