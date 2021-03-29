Новосибирских рыбаков напугал самолет, пролетевший в нескольких метрах над Обским морем

Самолет пролетел над головами рыбаков. Фото: стоп-кадр.
В кадре - замерзшее Обское водохранилище, на льду у лунок сидят рыбаки. Вдруг в небе появляется желтый спортивный самолет, который пролетает в нескольких метрах над озадаченными сибиряками. Картина выглядит жутко - маневр опасный.
- Рыбачок какой-то, - пытаются шутить новосибирцы, снимающие ролик.
Это видео разлетелось по соцсетям и собрало тысячи просмотров. Удалось выяснить, что это ЧП случилось днем 27 марта на Обском море примерно в 14.30. К счастью, никто не пострадал.
Сейчас этой историей занялась Западно-Сибирская транспортная прокуратура: они ищут летчика, который управлял самолетом во время опасного маневра.
- Личность его пока не установлена, прокуратура проводит проверку, - пояснила КП-Новосибирск Оксана Горбунова, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению.
По предварительной информации, борт относится к аэродрому «Мочище», но так это или нет, станет ясно после проверки.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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