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Общество29 марта 2021 5:40

Печное отопление и уличный туалет: Новые люди призвали привести в порядок подстанцию скорой помощи в Новосибирске

Подстанция скорой помощи в Матвеевке встречает гостей собачьим лаем. Да и само здание по улице Тухачевского, 22 внешне скорее похоже на приют для бездомных животных, чем на учреждение, где ежедневно оказывают помощь людям
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Фото предоставлено партией «Новые люди».

На днях состояние подстанции оценил депутат Заксобрания Новосибирской области от партии «Новые люди» Сергей Левшенков.

Ветхое здание барачного типа с печным отоплением и туалетом на улице - так сегодня выглядит подстанция сокрой помощи. Ворота гаража здесь не рассчитаны на въезд «ГАЗелей», так что персонал вынужден обслуживать машины на улице даже в мороз. Оборудование постоянно приходиться заносить в помещение, а перед выездом возвращать обратно в машину. И это при том, что подстанция обслуживает второй по размерам в городе Первомайский район и часть федеральной трассы!

Фото предоставлено партией «Новые люди».

- Такое состояние объекта здравоохранения недопустимо. Ни о каким надлежащем санитарном состоянии помещений и соблюдении условий труда медицинских работников здесь и говорить не приходиться. В этих условиях крайне сложно оказывать современную медицинскую помощь, - подчеркнул Сергей Левшенков.

По словам депутата от «Новых людей», для строительства новой современной подстанции неподалёку уже давно выделили земельный участок - но, как говорится, воз и ныне там. Строить новую подстанцию пока никто не торопится, а старая буквально разваливается на глазах.

Сергей Левшенков направил обращение министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову, в котором призвал обратить внимание на состояние станции скорой помощи. Также депутат от Новых людей отметил проблему изношенности автопарка скорой медицинской помощи.

- За областной станцией скорой помощи закреплено 175 машин. Из них 112, то есть 64%, старше 5 лет. Такая изношенность автопарка не позволяет качественно оказывать медицинскую помощь. В рекомендациях фонда ОМС указывается, что существенный износ происходит уже после трех лет работы, а после пяти машину необходимо менять. Кроме того, наблюдается нехватка специалистов для «скорой», - поясняет Сергей Левшенков.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Во время пандемии новосибирцы уже столкнулись с тем, что скорую проходилось ждать часами. Во многом это связано с не укомплектованностью автопарка и нехваткой специалистов.

Новые люди продолжат контроль за приведением здания в Макеевке ко всем нормам или за строительством новой подстанции. Также партия промониторит программу по обновлению автопарка.

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