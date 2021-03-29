Печное отопление и уличный туалет: Новые люди призвали привести в порядок подстанцию скорой помощи в Новосибирске

Фото предоставлено партией «Новые люди».
На днях состояние подстанции оценил депутат Заксобрания Новосибирской области от партии «Новые люди» Сергей Левшенков.
Ветхое здание барачного типа с печным отоплением и туалетом на улице - так сегодня выглядит подстанция сокрой помощи. Ворота гаража здесь не рассчитаны на въезд «ГАЗелей», так что персонал вынужден обслуживать машины на улице даже в мороз. Оборудование постоянно приходиться заносить в помещение, а перед выездом возвращать обратно в машину. И это при том, что подстанция обслуживает второй по размерам в городе Первомайский район и часть федеральной трассы!
Фото предоставлено партией «Новые люди».
- Такое состояние объекта здравоохранения недопустимо. Ни о каким надлежащем санитарном состоянии помещений и соблюдении условий труда медицинских работников здесь и говорить не приходиться. В этих условиях крайне сложно оказывать современную медицинскую помощь, - подчеркнул Сергей Левшенков.
По словам депутата от «Новых людей», для строительства новой современной подстанции неподалёку уже давно выделили земельный участок - но, как говорится, воз и ныне там. Строить новую подстанцию пока никто не торопится, а старая буквально разваливается на глазах.
Сергей Левшенков направил обращение министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову, в котором призвал обратить внимание на состояние станции скорой помощи. Также депутат от Новых людей отметил проблему изношенности автопарка скорой медицинской помощи.
- За областной станцией скорой помощи закреплено 175 машин. Из них 112, то есть 64%, старше 5 лет. Такая изношенность автопарка не позволяет качественно оказывать медицинскую помощь. В рекомендациях фонда ОМС указывается, что существенный износ происходит уже после трех лет работы, а после пяти машину необходимо менять. Кроме того, наблюдается нехватка специалистов для «скорой», - поясняет Сергей Левшенков.
Фото предоставлено партией «Новые люди».
Во время пандемии новосибирцы уже столкнулись с тем, что скорую проходилось ждать часами. Во многом это связано с не укомплектованностью автопарка и нехваткой специалистов.
Новые люди продолжат контроль за приведением здания в Макеевке ко всем нормам или за строительством новой подстанции. Также партия промониторит программу по обновлению автопарка.