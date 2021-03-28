«Достану тебя из-под земли, не позорь меня!»: 20-летняя сибирячка обвинила отца в том, что держал ее в плену

Хайли сбежала из дома и прячется у друзей. Фото: предоставлено героем публикации.

Жуткую историю о домашнем насилии рассказала жительница Краснообска 20-летняя Хайли М. По словам девушки, она всю свою жизнь жила в страхе и ужасе, которые ей внушал родной отец. Какие методы использовал родитель и почему сибирячка сбежала из отчего дома, а теперь рассказала свою историю публично, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

«БИЛ, УНИЖАЛ, ЛИШАЛ СВОБОДЫ»

Хайли сколько себя помнит, всегда боялась отца. В 2016 году ее семья переехала из Тамбова в Новосибирскую область. Хайли — старший ребенок, еще у нее есть младшие сестры — 17 и 10 лет. По словам девушки, отец всегда был строг со всеми детьми, но младшие девочки сумели подстроится под его нрав, а Хайли всегда сопротивлялась. За тягу к свободе — она и стала своего рода изгоем.

— Я всегда хорошо училась, не болталась нигде по улицам и клубам с подружками, не пробовала наркотики, не пила. Мне просто хотелось общаться с друзьями, куда-то ходить с ними, иметь личное пространство. Отец меня практически все время держал взаперти, отбирал мобильный телефон, портил мою одежду, а при любом неповиновении жестоко бил, — рассказала КП-Новосибирск Хайли.

Эксперты зафиксировали побои на теле девушки. Фото: предоставлено героем публикации.

По ее словам, под тяжелую руку отца попадали также младшие дети и жена.

— Мне всегда было жалко маму. Она не виновата, что он такой, она тоже страдает. А я боюсь, что после всей этой публичности достанется именно ей. Ее сделают виноватой в ситуации, — говорит Хайли.

8 КЛАССОВ ШКОЛЫ

У Хайли всего 8 классов образования: «отец решил, что этого будет достаточно, но через три года сжалился и разрешил поступить в вечернюю школу». Девушка даже на какое-то время убедила его, что может работать и совмещать это с учебой.

— Правда, всю мою зарплату он забирал, — жалуется она.

Хайли признается, что, устав терпеть жестокость и насилие, писала на отца заявления в полицию. В октябре 2020 года она даже прошла судмедэкспертизу после очередного воспитательного процесса. Эксперты зафиксировали на ее теле следы от ударов и удушения. Но доказать, что это сделал отец, девушка не смогла.

Полиция не стала возбуждать уголовное дело после заявления сибирячки. Фото: предоставлено героем публикации.

— Мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела, — говорит пострадавшая.

После этого отношения отца и дочери испортились окончательно. Хайли утверждает, что в феврале этого года отец посадил ее, 20-летнюю девушку, под домашний арест. Ее просто не выпускали никуда. И только 22 марта ей удалось сбежать.

«ВЕЗУЧИЙ МОМЕНТ»

Выбраться из домашнего плена было весьма непросто. Пришлось идти на хитрость и ждать удачи.

— Меня утром запирали и только вечером приходили с работы. Все это время я была под замком. Загорись квартира, я бы не выбралась. Мне надо было в поликлинику, туда тоже не пускали, — жалуется девушка.

И вот однажды, когда сестра была в душе, Хайли скинула из окна своей подруге ключи от квартиры. Та оперативно сделала дубликат и принесла ей.

— Это был просто везучий момент. Я смогла потом открыть квартиру изнутри и сбежать. Теперь я живу у подруги. Отец мне пишет с телефона мамы, угрожает, клянется найти и убить. Мне сейчас очень страшно, но домой возвращаться я ни за что не хочу, — говорит сибирячка. Она показывает сообщения, в которых родитель обещает: «Я тебе вырву сердце», «достану тебя из-под земли», «не позорь меня».

Отец пишет дочери угрозы и требует возвращения домой. Фото: предоставлено героем публикации.

По закону 20-летнюю девушку уже нельзя заставить проживать с родителями. Она по сути взрослый и свободный человек. А вот лишение свободы, избиения, угрозы со стороны отца — это уже больше подходит под статьи уголовного кодекса. Так что в ГУ МВД по Новосибирской области снова будут проводить проверку по ее заявлениям.

— Своей историей я хочу рассказать, что домашнее насилие — это реальная проблема, что надо принимать нужные законы. А жертвам молчать и терпеть совсем не обязательно. Об этом важно кричать, может быть тогда нас кто-нибудь и услышит, — сквозь слезы говорит Хайли.

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