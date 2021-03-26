«Единая Россия» поблагодарила волонтеров Новосибирска за работу в пандемию коронавируса

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Благодарственные письма от «Единой России» вручили волонтерам Новосибирска, которые с начала пандемии коронавируса помогали людям пережить этот трудный период. Торжественное мероприятие прошло в региональном отделении партии, где сейчас находится Волонтерский центр, начавший свою работу год назад - 26 марта.

- Я благодарна нашим молодогвардейцам, волонтерам - медикам и всем, кто проявил мужество в такое сложное время и вызвался помогать людям, - сказала руководитель регионального волонтерского центра партии Юлия Швец.

Единороссы поблагодарили студентов, представителей бизнеса и горожан, которые, несмотря на сложные условия установленных ограничений, самоизоляцию и опасность заболеть, ежедневно помогали всем, кому нужна была поддержка. Они покупали пожилым людям продукты и лекарства и привозили бесплатные продуктовые наборы, закупали маски, антисептики, защитные костюмы, медицинское оборудование для врачей и организовали доставку горячих обедов.

Оперативный дежурный из городской аварийно-спасательной службы Светлана Бабанакова год назад обратилась в Волонтёрский центр «Единой России» и предложила бесплатно сшить маски для новосибирцев и волонтеров. Для работы ей привезли ткань. Ежедневно женщина шила по 50 многоразовых масок. Почти за четыре месяца она изготовила 1500 штук.

- Когда началась пандемия, люди не верили и не осознавали всей опасности и поэтому не носили маски. Ко всему, их просто не было в аптеках, а если и встречались в продаже, то по высоким ценам. Поэтому я решила помочь новосибирцам и сделать для них маски бесплатно. Обратилась в волонтерский центр, потом шила маски для дома престарелых и роддомов, - рассказала волонтер.

Светлана Бабанакова. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Поддержка врачей и организация горячего питания для всех, кто работает в «красной зоне» - одно из главных направлений добровольческой деятельности в пандемию.

- Хочу поклониться в ноги врачам, которые совершили подвиг в мирное время. Сам серьезно болел ковидом и видел, как спасают в «красной зоне». Мы не могли пройти мимо такой ситуации и помогали медикам, которые боролись за наши жизни. На призыв ассоциации рестораторов отозвались многие, и мы организовали питание. При этом общепит полноценно не работал, но люди выходили и готовили обеды для врачей, - сказал президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский.

Заслуженный врач РФ, депутат - единоросс Олег Иванинский с начала пандемии стал волонтером ковидного госпиталя, помогал в «красной зоне» Городской клинической больницы №11.

- Мы пережили непростой период. Это был год потерь - многие люди ушли из жизни из-за коронавируса. Но в такие тяжелые времена именно волонтеры проявили себя в полную силу. Неравнодушные новосибирцы звонили и спрашивали: чем мы можем помочь? Сейчас волонтерское движение настолько мощное и сильное, что оно не закончит свою работу после пандемии, что правильно. В обществе много проблем, которые требуют решения. Помощь нужна и пожилым, и людям с ограниченными возможностями здоровья. Государство участвует во всем этом, и тратятся большие средства, но порой важнее простое человеческое тепло, которое дают люди, искренне помогающие другим по велению сердца. Спасибо всем вам за участие, за поддержку, - поблагодарил волонтеров Олег Иванинский.