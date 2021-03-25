Гибкая наука: ученая из Новосибирска поразила танцами на пилоне

Днем женщина занимается наукой, а вечером вытворяет чудеса на пилоне. Фото: личный архив/instagram.com/villiusangel

Какими вы представляете себе научных сотрудников СО РАН? Наверняка думаете, что они ходят в белых халатах, носят очки с толстыми стеклами и собирают волосы в пучок. 31-летняя Ольга Криворотько разрушает все эти стереотипы. Днем сибирячка составляет математические модели, в том числе коронавирусные графики, в Институте вычислительной математики и математической геофизики, а вечером выполняет невероятные трюки на пилоне, да еще и в Инстаграме этим делится. Корреспондент КП-Новосибирск узнала, как Ольге удается совмещать науку и необычное хобби, а также поинтересовалась, что она отвечает хейтерам на заявления, будто пилон — увлечение для стриптизерш.

Работа в институте стала для сибирячки основной. Фото: личный архив

«У МЕНЯ РУКИ ТРЯСЛИСЬ НА РАБОТЕ»

Олю отдали на танцы еще в раннем детстве. Девочка училась держать осанку, тянуть носок и крутить фуэте возле станка в балетной школе. Только пачку и лосины пришлось отложить в дальний угол: сибирячка поступила на механико-математический факультет НГУ.

— Выбрала это направление, потому что у меня сложилось с математикой со школы, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Криворотько. — Параллельно пыталась найти какое-то занятие. Танцевала бальные танцы, хастл. В 2012 году первый раз попробовала себя на пилоне, но меня убедили, что это очень сложно, и я решила бросить затею. Попыталась ходить в тренажерный зал, но меня это не вдохновило. в 2013 году снова решила взобраться на пилон. В то время в этом направлении уже стало больше спорта, чем танцев. Поэтому мне понравилось.

Заниматься Pole Dance Ольга начала в 2013 году. Фото: личный архив

Сибирячка выбрала для себя Pole Dance Sport (спортивное направление, в котором воздушно-акробатические трюки выполняются под музыкальное сопровождение. — Ред.).

— У нас много трюков, требующих от исполнителя силы и гибкости. Все как в воздушной гимнастике. В нашем виде спорта ничего не дается без боли, ведь работа на пилоне — это работа с собственным весом. Сколько ты весишь, столько и нужно поднять вверх. Это не как в качалке, когда вес увеличивают понемногу, — объясняет женщина.

По словам Ольги, на пилоне работает сразу вся группа мышц. Но прежде чем что-то начнет получаться красиво, придется смириться с синяками, мозолями и болью. Они и сейчас появляются каждый раз, когда начинается отработка нового элемента.

Синяки - неотъемлемая часть занятий. Фото: личный архив

— Поначалу у меня сильно болели предплечья, а именно часть руки от локтя до кисти. Бывало, приходила на работу, брала ручку, но руки так тряслись, что приходилось откладывать ее и печатать на компьютере, — вспоминает Ольга.

МЕДАЛИ И ДОСТИЖЕНИЯ

За спиной у Ольги уже десятки различных чемпионатов. Самый первый прошел в марте 2014 года. Сибирячка выступала тогда в категории любителей.

— Я готовилась два месяца. Оттачивала номер, придумала себе образ. Помню, как волновалась перед выступлением. И еще на жеребьевке вытащила цифру 1, — продолжает Ольга.

Первые соревнования Оли прошли в 2014 году. Фото: instagram.com/sergeymamleev

Выступать на «холодном» пилоне было страшно. Ольга думала, что у нее заведомо проигрышное положение. Сибирячка до сих пор помнит, что из-за волнения допустила небольшую ошибку в элементе, но, несмотря на это, заняла первое место.

Коллеги по танцам посоветовали начинающей спортсменке заняться еще и Go-Go, чтобы избавиться от зажатости и немного прокачать артистизм. В студенческие годы Ольга даже подрабатывала в клубах, чтобы стать более раскрепощенной артисткой.

У Ольги прокачано все тело. Фото: instagram.com/villiusangel

— В моей жизни был только один чемпионат, где я не заняла призовое место. Это было в 2018 году в Самаре, соревнования по Pole Art (направление, где оценивают артистизм выступающего. — Ред.). Все мое детство меня учили улыбаться во все 32 зуба, но мне тяжело быть актером на сцене, — признается женщина. — В итоге в тройку лидеров мне попасть не удалось.

«ДА ТЫ ТАМ НА ПАЛКЕ КРУТИШЬСЯ»

Если вечерами Оля тренируется на пилоне и учит других девочек, своих учениц, выполнять различные трюки, то утром у нее начинается совсем другая жизнь. Женщина преподает в НГУ и параллельно работает в Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. В научном мире все знают о необычном увлечении сотрудницы, но личные границы не пересекают.

— Один раз студенты нашли мой Инстаграм и начали подшучивать, за что были жестко наказаны. После этого никто из учеников не нарушал личные границы. Да, они могут спросить, как прошли соревнования, но не более того. Некоторые даже ходили на занятия к моим ученицам, но не ко мне, — добавляет Ольга.

Студенты не спрашивают преподавателя о хобби. Фото: личный архив

Одно время сибирячку обижало, что ее занятия Pole Sport многие считали несерьезным увлечением. Да и вообще чуть ли не к стриптизу приравнивали. «Да ты там просто на палке крутишься», — слышала девушка в свой адрес.

— Раньше я реагировала очень остро, а теперь просто говорю таким людям: «Да попробуй! Вот прямо так же. Просто приходи ко мне на тренировку и попробуй». Один раз студент пришел, и у него ничего не получилось, — говорит женщина. — Да и время изменилось, люди начали понимать разницу в направлениях.

Сибирячка тренируется по полтора часа. Фото: instagram.com/villiusangel

Главная фанатка Оли — ее четырехлетняя дочь. Мама для девочки — кумир, и она сама уже делает первые шаги в растяжке, мечтая стать такой же гибкой и спортивной, как мама. Кроме того, девочка явно унаследовала математический склад ума и легкие примеры в садике щелкает как орешки.

— Дочка постоянно говорит, что, когда вырастет, станет, как я, математиком и будет танцевать на пилоне, — улыбается сибирячка.

Сейчас Ольга не только сама танцует, но и тренирует других. Этим хобби особо на жизнь не заработаешь, поэтому сибирячка не планирует бросать науку. А пилон — прекрасный способ разгрузки после тяжелого трудового дня и сидячей работы.

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