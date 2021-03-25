Блендер, мультиварка или набор посуды за 1 рубль? Вполне реально: на праздничном открытии «Галамарта» 27 марта!

Фото: «Галамарт».

Практически бесплатно домой можно будет унести множество полезных для дома вещей! Адрес магазина: г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4/4, ТРК «Эдем», 1-й этаж.

Хозтовары, бытовая техника, суперсовременные игрушки, красивая и удобная посуда, текстиль, мобильные аксессуары - предложение распространяется на это и многое другое. Еще никогда не было так просто и дешево обновить домашнюю обстановку, купить классных подарков или порадовать ребенка новой игрушкой. В конце концов, радовать друг друга можно и без всяких поводов!

Фото: «Галамарт».

Также 27 марта у покупателей будет возможность получить отличные подарки от народного магазина: сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.

Фото: «Галамарт».

Не забудьте заглянуть в «Галамарт» и до праздничного открытия: с 19 по 26 марта здесь будут действовать специальные цены. Например, электрический чайник - 249 рублей, литая сковорода - 449 рублей, утюг с отпаривателем - 349 рублей, видеорегистратор - 699 рублей. И еще очень много вещей с приятными скидками!

Фото: «Галамарт».

В «Галамарте» вы найдете буквально все для дома или дачи: посуду, бытовую технику, игрушки, текстиль, инструменты, хозтовары и многое другое. Отличительная черта народного магазина - доступные цены, а в дополнение к ним здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4/4, ТРК «Эдем», 1 этаж.

Часы работы: 10.00 - 22.00

www.galamart.ru

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