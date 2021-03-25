Новые люди предложили сибирякам легальную возможность не служить в армии

Алексей Нечаев. Фото: Партия «Новые люди».

Среди жителей Новосибирска и Новосибирской области много молодых людей, поэтому на конкурс поступил целый ряд заявок, касающихся службы в армии. Одна из инициатив совпала с позицией партии «Новые люди». Эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта, который планируется внести в Госдуму.

- 31 марта начнется очередной весенний призыв в армию, поэтому тема особенно актуальна. Молодых людей в городе станет меньше, непонятно, за кого девушкам замуж выходить! Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил, - считает Алексей Нечаев.

По его словам, эта сумма позволит отслужившим в армии молодым людям начать учебу в том вузе, который им по-настоящему интересен. Кроме того, Алексей Нечаев предложил расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Сейчас такую службу проходит лишь небольшая часть призывников.

Фото: Партия «Новые люди».

- Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы готовим такой законопроект, также есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а веб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей - будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники, - добавил Нечаев.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что пока не обсуждал инициативу с министром обороны Сергеем Шойгу, но считает свое заявление публичным приглашением к диалогу.

- Это не только наша идея - это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы, - добавил Нечаев.

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер (в Новосибирской (7,0%), Калужской (8,08%), Рязанской (5,7%) и Костромской (7,5 %) областях).

Также кандидаты от «Новых людей» приняли участие в выборах в Думу города Томска, получив 15,02%. На выборах в Городскую Думу Краснодара «Новые люди» набрали 4,97% голосов.

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.