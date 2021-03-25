Журналистам представили нового управляющего Сибирским филиалом банка «Открытие»

Антон Анищенко и Вячеслав Брюханов. Фото: Юлия Данилова.

« ДЛЯ МЕНЯ ЭТО БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Старший вице-президент, директор департамента сети банка «Открытие» Антон Анищенко представил нового управляющего Сибирским филиалом банка: им стал Вячеслав Брюханов.

- Вячеслав родился в Новосибирске, и это очень правильно с точки зрения бизнеса, что на руководящей должности будет находиться человек, который понимает состояние региона изнутри. Он работал в Сибирском филиале «МДМ Банка», затем его пригласили на должность директора макрофилиала Банка Москвы в Сибири, и при объединении с ВТБ, он стал директором по корпоративному бизнесу банка по Новосибирской области. Последние два года Вячеслав был управляющим банком «ФК Открытие» в Омской области. В Новосибирске наш банк хорошо продвинулся, теперь Вячеславу нужно подхватить эти темпы и выходить на новые высоты, - подчеркнул Антон Анищенко.

Напомним, что бывший руководитель Сибирского филиала старший вице-президент банка «Открытие» Ирина Демчук скончалась 19 января на 57-м году жизни. Вячеслав Брюханов поделился, что она действительно задала высокую планку в профессиональном и общечеловеческом плане:

- Я вырос на этих именах. Когда я заканчивал вуз, Ирина Николаевна и предыдущие руководители банка были для меня такой «Доской Почета», это для меня «столпы» банковского бизнеса. Мне еще предстоит пройти путь, который прошли они. Я возглавляю подразделение банка с богатыми традициями, сформированными их харизмой. Для меня это, с одной стороны большая ответственность. И у меня большое желание продолжить то, что начала Ирина Николаевна.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕПРОСТОГО ГОДА

Несмотря на все трудности «короновирусного» 2020 года, компания продолжила развиваться и достигла высоких показателей. В Новосибирской области сеть банка представлена 16 офисами, 260 собственными банкоматами и 2 005 устройствами партнерской сети. Особое внимание руководство банка уделяет IT - трансформации: запущено дистанционное открытие расчетных счетов и регистрация бизнеса через сайт. Ведется большая работа над более комфортным и быстрым обслуживанием с высокой безопасностью и защитой от кибермошенников.

В период пандемии банк разработал и внедрил собственные программы поддержки населения и бизнеса, оказывал экономическую поддержку в рамках государственных программ. К концу 2020 года кредитный портфель банка увеличился в 1,5 раза, в том числе, розничный - почти в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Объемы кредитных выдач увеличились на четверть. В 1,5 раза увеличились выдачи по ипотеке, малому и среднему бизнесу. Банк активно сотрудничал с Фондом малого и среднего предпринимательства, под его поручительство выдали кредитов на 2,2 млрд рублей.

- Несмотря на сложности периода пандемии, мы отмечаем активный прирост клиентской базы: 6,5 тысяч компаний малого и среднего бизнеса впервые стали клиентами банка «Открытие». Значимым событием для банка и клиентов стал запуск нового сервиса - регистрация бизнеса через сайт банка», - отметил управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов.

В прошлом году строительство окончательно перешло в сферу проектного финансирования. Банк успешно начал кредитовать строительный бизнес, лимит такого кредитования установлен в размере 7,8 млрд рублей. На эти средства ведется строительство жилых комплексов в Новосибирске и Кемерове. В 2021 году банк планирует сохранить стремительные темпы развития и войти в число лидеров лидерами на строительном рынке:

- В 2021 году в зоне особого внимания банка «Открытие» в Новосибирске будет находиться усиление работы с корпоративным бизнесом региона. Особый акцент планируется сделать на работу с застройщиками в рамках проектного финансирования и открытия новых эскроу-счетов. Мы планируем вывести это направление на качественно новый уровень. Усиление этого направления приведет к комплиментарному росту спроса на ипотеку в Новосибирске, - подчеркнул Вячеслав Брюханов.