Ноу-хау от недугов: новосибирский профессор рассказал, как избавиться от аллергии, головной боли и постковидного синдрома

Ашот Папикович Хачатрян. Фото: личный архив.

Профессор Ашот Папикович Хачатрян - доктор медицинских наук, заслуженный изобретатель России, академик Российской академии медико-технических наук, Европейской академии естественных наук и Нью-Йоркской академии наук. Сегодня методика профессора, включающая 20 запатентованных технологий, не имеет мировых аналогов. В 100% случаев после лечения в Клинике профессора Хачатряна доктора наблюдают у пациентов улучшение, в 93% случаев - полное выздоровление.

К докторам обращаются с головной болью, аллергиями, описторхозом, постковидным синдромом и другими заболеваниями.

- Каждая принятая таблетка - это сильнейший удар по иммунной системе, которая у человека и так не идеальна. Также негативное влияние на организм оказывает неправильное питание. Задача иммунной системы - противостояние внешним факторам, - уверен Ашот Хачатрян.

Профессор сравнивает иммунную систему с государством, а болезни - с врагом.

- В первую очередь иммунная система должна противостоять. Государство должно бороться с врагом, - констатирует доктор.

Лечение в клинике проводится по авторской методике профессора Ашота Хачатряна. Врачи отмечают, что медикаментозное лечение аллергии весьма ограничено. Среди эффективных, проверенных методик в клинике профессора Хачатряна используют лечебное голодание.

- Все дело в том, что при этом методе лечения аллергии используются природные стимуляторы, уже заложенные в организме. Лечебное голодание лишь помогает их активизировать. И это не бездумный отказ от еды, а грамотно поставленный процесс оздоровления, способный избавить от целого списка неприятностей в организме, - поясняет профессор.

Кроме того, уже в процессе голодания происходят некоторые положительные изменения.

В клинике также опробована авторская методика борьбы с последствиями коронавируса. Ашот Хачатрян уверен, что в восстановлении нуждаются абсолютно все люди, перенесшие COVID-19, независимо от степени тяжести. Причем начинать реабилитацию нужно как можно раньше.

- В нашей клинике разработана программа реабилитации после коронавируса. Она уже доказала свою эффективность. Время восстановления зависит от состояния организма. В частности, зашлакованность увеличивает сроки выздоровления, - отмечает Ашот Хачатрян.

Пациентам назначаются водородные капельницы и ингаляции. Кстати, кровь, насыщенная активным водородом, «превращается» в аккумуляторную батарею и подзаряжает клетки, в том числе иммунные.

- В процедурах мы используем наше ноу-хау - детоксикационные растворы. Они не имеют никаких противопоказаний и побочных эффектов. Одна из наших разработок - раствор № 2 - обладает не только антисептическим, но и противовирусным свойством, а болезнетворные микроорганизмы не могут выработать к нему защиту. Один из входящих в состав раствора компонентов - гипохлорит натрия - вырабатывается лейкоцитами, - добавляет Ашот Хачатрян.

ул. Ватутина, 4

тел. +7 (383) 207-56-56

сайт: interacadem.ru

На правах рекламы