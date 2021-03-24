Новосибирец отсидел три года за убийство, которого не совершал: его спасла распечатка телефонных звонков

Новосибирец провел в СИЗО 3 года. Фото: предоставлено адвокатом

Новосибирца обвинили в жестоком убийстве пенсионерки. Якобы он вместе со своим другом проникли в дом к пожилой женщине, напали на нее, задушили шнуром от удлинителя, ограбили и сбежали. Произошло ЧП еще осенью 2017 года — с тех пор 36-летний сибиряк находился в СИЗО, а дело рассматривалось в суде. И только сейчас, в марте 2021 года, Новосибирский областной суд вынес решение об оправдании 36-летнего мужчины.

— По подозрению в убийстве пенсионерки практически на следующий день задержали ее ранее судимого соседа, который был другом моего подзащитного. Он давно жил с ней рядом и даже часто бывал у нее дома. С его же слов, в тот день история разворачивалась таким образом: после того, как он убил женщину и ограбил ее квартиру, он оборонил там свои водительские права. На следующий день он встретился с другом, они провели вместе некоторое время, а потом он сообщил, что им нужно сейчас зайти к его бабушке. На самом деле, родственницей ему убитая женщина не приходилась, но тогда мой подзащитный об этом не знал. Пока его друг искал там свои права, мой подзащитный, заметив тело, испугался и убежал. В полицию, тем не менее, он не пошел, потому что боялся, что его тоже могут в чем-то обвинить, ведь он был на месте преступления, — рассказал КП-Новосибирск адвокат новосибирца Владимир Бузюргин.

Мужчин задержали на следующий день. Обвиняли сразу по нескольким статьям УК РФ: убийство группой лиц, разбой и кража. В суд дело поступило в 2018 году, но в 2019 году его вернули обратно на рассмотрение следствию.

Тем не менее, в СКР продолжали настаивать, что убивали оба, и дело в практически неизменном виде вернулось в суд:

— Поскольку никаких действительно убедительных доказательств вины моего подзащитного в этом преступлении не было, дело рассматривалось довольно долго. Изначально следователем была проведена биологическая экспертиза по тому самому шнуру, которым была задушена пенсионерка — она показала, что никаких следов моего подзащитного не нем нет. Однако повторная экспертиза дала совершенно противоположный результат. Но проведена она была с нарушениями некоторых правил, поэтому также не могла стать весомым аргументом для суда, — пояснил адвокат.

Точку в этом судебном процессе поставили данные, которые предоставил суду сотовый оператор обвиняемого. Туда входили распечатки звонков, заказы такси и платежные чеки.

Согласно этим данным, в момент совершения преступления один из новосибирцев находился совершенно в другом районе города и занимался другими делами.

Это смогло стать убедительным доказательством, и сегодня, 24 марта, суд наконец огласил окончательный приговор по этому делу: один из сибиряков был полностью оправдан и освобожден, а другой, чья вина в убийстве была доказана, отправился в колонию особого режима на 18 лет.

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