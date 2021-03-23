«Оля, жги!»: новосибирская пенсионерка пародирует звезд на фото, особенно ей удается Бузова

Аксессуары и одежду пенсионерке помогает подобрать мама. Фото: www.instagram.com/buzova86/Ольга Симонова.

58-летняя Ольга Симонова из Новосибирска в прошлом была очень серьезной медицинской сестрой в областной больнице, но вышла на пенсию — и увлеклась творчеством. Сибирячка стала осваивать социальные сети и даже научилась оригинально развлекать публику. Как у далекой от звезд и светской жизни пенсионерке родилась идея создавать веселые фотошаржи — в материале КП-Новосибирск.

«У МЕНЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ С САМОИРОНИЕЙ И ЧУВСТВОМ ЮМОРА»

Сама по себе задумка копировать фото знаменитостей не нова. Пенсионерка Ольга Симонова долго залипала в интернете, изучала работы других пародистов, а потом решила попробовать сама повторить их трюки.

— Мне очень понравились фото австралийской пародистки Селены Барбер и россиянина Юрия Истерики. У меня все в порядке с самоиронией и чувством юмора, поэтому очень захотелось тоже попробовать поэкспериментировать в этом жанре, — рассказывает КП-Новосибирск Ольга Симонова.

Для первой пародии Ольга выбрала фотографию Лейсан. Фото: www.instagram.com/liasanutiasheva/ Ольга Симонова.

Первым опытом в копилке сибирской пенсионерки стала пародия на фото из Инстаграма Ляйсан Утяшевой. Правда, шпагат бабушка сделать не смогла, но ей на помощь пришла швабра.

Опубликовав свою пробу в социальных сетях, Ольга получила первые отклики. Комментарии ВКонтакте вдохновили сибирячку.

— Мне писали много сообщений, подбадривали: «Оля, жги!», «Ты бабушка- Бэтмен». А мне было приятно, что я вызываю у людей улыбку и дарю им хорошее настроение. Потом я повторила фото Галкина из туалета. Смешно так получилось, — продолжает наша собеседница.

Максим Галкин был вторым объектом для пародии. Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/ Ольга Симонова.

Женщина призналась, что реализовывать задумки ей помогает мама — 81-летняя Валентина Ананьевна. Она иногда подкидывает хорошие идеи по созданию образа и вносит корректировки в одежду.

Есть, конечно, и хейтеры, которые, мягко говоря, очень нелестно отзываются об увлечении бабушки. Для них Ольга написала отдельный пост:

— Уважаемые шантажисты и хакеры, обращаюсь к вам. Найдите себе жертву помоложе. Школьницу, например, которая будет в шоке: «В школе узнают — будут смеяться». В моем случае в Пенсионом фонде узнают — будут смеяться. Смех продлевает жизнь! Хуже, если над тобой будут плакать.

«БУЗОВУ КОПИРОВАТЬ ЛЕГКО»

Одним из любимых объектов для дружеских шаржей у Ольги стала звезда и тезка Ольга Бузова. Сибирячка считает ее очень удобной для копирования.

— Она самая интересная, очень плодовитый персонаж для моих повторений. Ее пародировать легче, к остальным я еще не знаю, как подобраться. К самой Ольге отношусь хорошо. Я не считаю ее суперталантливой, но она мне нравится, — рассуждает сибирячка.

Сибирячка с юмором относится к своему творчеству. Фото: www.instagram.com/buzova86/Ольга Симонова.

На данный момент Ольга Симонова смогла освоить только одну социальную сеть — ВКонтакте, но в планах завоевывать интернет и дальше.

— Я уже нашла тренера, и как только потеплеет, займусь изучением Инстаграма. Буду туда выкладывать свои фотографии и собирать лайки. У меня уже получилось делать коллажи, осталось вдохнуть жизнь в «инсту», — добавляет женщина.

Ольга не старается сделать копию один в один. Фото: www.instagram.com/buzova86/Ольга Симонова.

В свободное от фотографирования время бабушка покоряет танцпол местных клубов и интересуется молодыми талантами на российской сцене. Совсем недавно, например, Ольга побывала на концерте бывшего бойфренда Бузовой — Давы. Правда, оказалась слегка разочарована.

— Я к нему подошла и сказала: «Привет с Затулинки», — а он в ответ заулыбался. Простой такой парень, еще не успел зазвездиться. Тексты песен, конечно, не особо впечатлили. А вот организация его выступления очень разочаровала. Никто не соблюдал масочный режим, а в толпе на танцполе кто-то даже вейпил! — поделилась впечатлениями Ольга.

У пенсионерки уже появились свои поклонники. Фото: www.instagram.com/buzova86/Ольга Симонова.

Теперь у пенсионерки есть мечта, чтобы Бузова заметила ее творчество и пригласила на свой концерт.

— Я бы с удовольствием с Олей познакомилась и пообщалась. Она необычная личность, — строит планы местная пародистка.

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