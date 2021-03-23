Новосибирец избил саперной лопатой водителя, который подрезал его на дороге

Сейчас пострадавшие автомобилисты проходят лечение. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на площади Трубникова произошла потасовка между двумя водителями: после драки оба сибиряка оказались в больнице. О причинах ЧП рассказали очевидцы:

— Два водителя не поделили крайнюю правую полосу движения, один не пропустил другого. Водитель, который уже находился в правой полосе, брызнул в другого из газового баллончика. Противник не остался в долгу и ответил ему тем же, на что первый автомобилист достал из багажника саперную лопатку, — рассказали сибиряки в паблике «АСТ-54». — В результате конфликта второй водитель получил тяжкие увечья, перелом большой берцовой кости правой ноги и нескольких пальцев левой руки. Его в больнице, где теперь ему предстоит длительное лечение.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Фото: "АСТ-54"

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что оба автомобилиста написали заявления друг на друга. Сейчас правоохранители проводят проверку:

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. В полицию поступили заявления от обоих пострадавших в результате конфликта граждан. Сейчас они проходят лечение, после которого им будет выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, которая сможет определить степень вреда здоровью, — пояснили в областном МВД.

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