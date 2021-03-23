«Я подумал: «Вот он, подвиг человека!»: космонавт Александр Лазуткин рассказал, как тушили пожар на орбите

Перед полетом Александр Лазуткин посмотрел фильм про Сухова. Фото: Роскосмос.

Эта орбитальная станция прослужила 15 лет. Но ее история могла закончиться намного раньше: не в 2001-м, а в 1997 году. Тогда на борту произошла череда аварий. Например, ночной пожар в космосе, когда не было даже связи с Землей. Об этих событиях в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал Герой России летчик-космонавт Александр Лазуткин.

О ЧП в полете Герой России рассказал в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«ПОЛЕТ - ДЕЛО ТОНКОЕ, ПЕТРУХА»

- Александр Иванович, очевидно, что предвидеть такую череду ЧП вы не могли. Но о чем все-таки думали, отправляясь в космос? К чему готовились?

- Я очень боялся за предстартовый день. Или даже за предстартовую ночь. Думал: «Ну какой нормальный человек может перед стартом уснуть?». Думал, если не усну, то утром меня проверят и скажут: «Ты не готов». И тогда - все. Как ни странно, я боялся-боялся-боялся и уснул. Посмотрел «Белое солнце пустыни» и уснул.

- То есть это не байка? Космонавты действительно любят этот фильм? Почему?

- Сначала одному экипажу привезли этот фильм. Другой экипаж приехал - тоже заказал «Белое солнце пустыни». Потом - третий. И однажды был такой случай… Экипаж отправлялся в полет, космонавты сели смотреть фильм, а один из них говорит: «Я уже видел, пойду-ка пройдусь». И ушел. Взлетели потом нормально, но в середине полета экспедицию прервали по состоянию здоровья космонавта. И кто-то заметил: «Он же ушел с середины фильма». С тех пор никто не уходит.

«Я УЛЕЧУ, А САПОГИ ОСТАНУТСЯ»

- Итак, вы фильм посмотрели. Уснули. Встали утром…

- Старт был назначен на 6 часов вечера - было время собраться, отдать вещи, чтобы их отвезли родным. А я подумал: «Это мой последний «просып» на Земле». Потом иду к ракете - думаю: «Последние шаги на Земле». В корабль через люки стал проходить - снял сапоги, в которых ходил по земле. Оставляю их и думаю: «Вот я сейчас улетаю, а они останутся здесь». Но никакого волнения не было. А я ожидал: когда начну волноваться? когда пульс подскочит? где же это волнение? Когда включились двигатели, я думал: «Вот он - этот момент…» И наверное, он наступил бы, но в это время ракета качнулась из стороны в сторону, и в голове пронеслось: «Оп-па...» И тут ракета оторвалась от стартового ствола, она пошла, и меня перегрузка прижала. Наверное, и все мои волнения тоже прижало. Страха не было еще и потому, что я был уверен: техника сработает.

Во время экспедиции случилось небывалое количество инцидентов. Фото: Роскосмос.

«ОГОНЬ МОГ ПРОЖЕЧЬ В КОРПУСЕ СТАНЦИИ ДЫРКУ»

- Вас на станции было шестеро: четверо россиян, немец и американец. И 23 февраля 1997 года случился пожар…

- Это был вечер. Мы сидели разговаривали, штамповали конверты. Есть такое мероприятие - гасить конверты станционной печатью. Их потом раздают, рассылают как подарки. В половине одиннадцатого мне сказали: «Нужно зажечь одну кислородную шашку». Фактически - запустить процесс, чтобы она вырабатывала кислород. У нас это называется - зажечь шашку. Я взял шашку, засунул в контейнер. Там запускается химическая реакция, но это не огонь. Я был, как они назвали, поджигателем. Тем человеком, который на кнопку давил, чтобы реакция пошла. Смотрю: процесс пошел, теплый воздух. Понюхал - пахнет кислородом. Все нормально, стал отлетать - там же люди за столом, там поинтереснее. И вдруг слышу легкое потрескивание. Посмотрел и думаю: «Ба-а-а…» Отверстие, через которое кислород выходил, было закрыто углеродной тканью, негорючей. А я смотрю - на ней появляются искры, которые прямо прожигают эту ткань. Сначала был легкий ступор: почему горит то, что гореть не должно? (Потом расследование показало, что в шашке был дефект. - Ред.) И потом - все больше, больше… Потом - как вулкан, только маленький. Огня все больше, больше, больше… Руки уже потянулись нужные кнопки нажимать. Нажал, посмотрел на ребят. Они сидят в соседнем модуле, до них метра четыре. Я им: «Мужики-и-и, пожа-а-ар!» Не услышали. Я тогда взял огнетушитель, стал тушить, повалил дым, завыла сирена. И я смотрю на ребят, одновременно тушу и вижу, как они поворачиваются, у них расширяются глаза… Меня шок отпустил, зато я увидел, что весь экипаж в легком… недоумении. А дальше было здорово! Нет паники, все делаем четко. Командир Валера Корзун говорит, что делать, и все это делают. Я думаю: «Вот она, классная работа».

- Но проблема-то была серьезная…

- Была вероятность того, что огонь может прожечь в корпусе станции дырку, корпус-то из алюминиевого сплава.

- А правда, что его толщина всего 1,5 миллиметра?

- Ну, может быть, 2 миллиметра, в некоторых местах - 3. Это нормально. Алюминий все это держит. Так вот, было опасно, что мы могли прожечь его. Эта аппаратура стояла прямо у борта, так что отодвинули источник пожара от стенки.

- Хорошо, что контейнер оказался мобильным.

- Не столько он был мобильным, сколько у нас силы… И дальше мы просто заливали водой. 1200 градусов - температура горения стали. Потушить струйкой воды было проблематично, но тем не менее справились.

В день пожара на станции было шестеро: Валерий Корзун, Александр Калери, Василий Циблиев, Александр Лазуткин, Райнхольд Эвальд и Джерри Линенджер. Фото: Роскосмос.

«МЫ ТУШИЛИ, А ТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ ИГРАЛы тушили,»

- Когда был пожар, экипаж рассматривал вариант эвакуироваться и лететь на Землю?

- Подготовка к этому велась. Мы тушили, а один из нас подготавливал расписание включения двигателей на корабле (он был пристыкован к станции. - Ред.). Информация была на компьютере, нужно было ее распечатать. Мы бегали с огнетушителями, а один из нас распечатывал это все. Когда мы закончили, американец спросил: «Саша, вот мы все бегали, а почему ты на компьютере играл?» (Речь о космонавтах Александре Калери и Джерри Линенджере. - Ред.)

- А ведь пожар произошел в период, когда связь с Землей невозможна, ЦУП узнал об инциденте уже постфактум. Какова была реакция?

- У нас прошел последний сеанс связи перед сном, пожелали друг другу спокойной ночи. В принципе наступает период отдыха и у сотрудников Центра управления полетами. И вдруг спустя время экипаж выходит на связь. До этого не было случаев, чтобы экипаж выходил на связь ночью… Для ЦУПа это тоже была проблема. В первую очередь психологическая. Главный оператор принимает весь удар на себя. Он получает эту информацию и что-то должен ответить экипажу. А времени очень мало - просто крошечная зона видимости (связь с Землей есть лишь на небольшом участке орбиты, это всего несколько минут, а потом идет перерыв полтора часа. - Ред.). Доложили, что на станции пожар и в случае ухудшения ситуации экипаж готовится к срочной эвакуации. Секундная задержка - и оператор говорит: «Мы вас поняли». После этого момента начался «пожар» уже в ЦУПе… А экипаж уже ушел из зоны видимости, с ним не свяжешься. Какие-то решения нужно было принимать. А на Земле ночь. Я думаю, этим людям эмоционально было сложнее, чем нам. Мы уже потушили, а на Земле - полтора часа неизвестности.

Зимой 1997 года на орбитальной станции «Мир» произошел пожар. Фото: Роскосмос.

КОМАНДИР РИСКНУЛ ЖИЗНЬЮ

- Что потом?

- Мы сидим в противогазах, атмосфера улучшается. Связь наладили, задаем вопрос Земле: «Мы можем снять противогазы и дышать этим воздухом?» Сначала нам сказали: «Да». Мы уточняем: «А не отравимся ли мы этим воздухом?» Это на Земле можно проветрить комнату, а у нас - никак. На этот вопрос никто ответить не смог. А была ночь с 23 на 24 февраля, специалисты придут только завтра. Пришлось самим решать очень серьезную дилемму. Мы понимаем, что, сняв противогазы, начнем дышать неизвестным воздухом, а если не снимать, то по всем законам должны будем вернуться на Землю, а улетать никто не хочет. И что делает командир Валера Корзун? Говорит: «Так, мужики, я снимаю противогаз, а вы следите за мной». Я смотрю на него и думаю: «Вот он, подвиг человека». Не то, что мы потушили, не то, что он хорошо командует, а то, что он сейчас бросается на амбразуру. Не знает, что будет дальше, но идет на это. Он снял противогаз, мы понаблюдали, что никаких явлений нет, и потом уже сами начали снимать.

Космонавты тогда не знали, что впереди у них новое испытание - столкновение станции с грузовым кораблем. Об этом, а также о кинотеатре в космосе и о комичной аварии читайте на сайте KP.RU 24 марта.

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