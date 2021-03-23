Tele2 уходит в облака

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Компания Tele2 построила и запустила в Новосибирске два центра облачной обработки данных. Они будут управлять всей сетью оператора в регионах Сибири, а впоследствии - Дальнего Востока.

Площадь новых data-центров более 2000 квадратных метров. Там находится современное сетевое и серверное оборудование. Площадки оборудованы системами безопасности, пожаротушения, вентиляции и кондиционирования, а также резервного энергопитания. Оно обеспечивается аккумуляторными залами и автономными генераторами, которые автоматически запускаются в течение двух минут после отключения питания. Общая стоимость проекта составила 560 млн рублей.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

- Фактически - это два больших и мощных вычислительных облака, которые выполняют запросы клиентов, обрабатывая звонки и сессии передачи данных, - объясняет технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Евгений Картузов.

Евгений Картузов также рассказал, что сейчас у оператора в каждом регионе есть специальный узел - коммутатор. Любая авария на нем могла привести к частичной или полной недоступности услуг связи на время от нескольких минут до нескольких часов.

В новых центрах обработки данных стоят мощные вычислительные серверы. На них с помощью специального программного обеспечения созданы логические коммутаторы для разных регионов. Каждый блок продублирован.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

- Надежность нового комплекса намного выше, а возможности - куда шире. За счёт полного дублирования функционала на двух разных площадках мы заметно повышаем надёжность системы. Даже если, например, на одной из площадок что-то пойдёт не так, как надо, или, скажем, случится авария - мы спокойно переключимся на резерв и будем разбираться в проблеме. На клиентах сбой никак не отразится, - раскрыл подробности Евгений Картузов.

По словам директора макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрия Кромского, трафик передачи данных в 2020-м году рос даже быстрее, чем ожидали в компании. Поэтому и развиваться приходилось быстрее. За год пандемии общий трафик передачи данных вырос в полтора раза. Самые большие всплески были зафиксированы в марте и июле 2020-го года, а также в январе 2021. Рост доли активных пользователей мобильного интернета по сибирским регионам Tele2 составил 8-10 п.п, отметил топ-менеджер.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

- Сразу после мартовского скачка - когда объем потребляемого клиентами интернет-трафика с введением ограничительных мер сразу вырос почти на 14% по сравнению с февралем, мы скорректировали инвестиционную программу, - рассказал Дмитрий Кромский.

Он добавил, что акцент был сделан на улучшении качества мобильного интернета там, где он был.

В Tele2 отметили, что за год доступ к сети 4G получили более 200 тысяч человек в регионах Сибири - от Омска до Кызыла, а трафик передачи данных вырос в полтора раза. На 25% увеличилась средняя скорость нагрузки на сеть. За прошедший год сотовый оператор увеличил на 14,5% количество базовых станций.

В компании заверяют, что инновации не отразятся на стоимости услуг. А с переходом на облачную коммутацию абоненты Tele2 смогут воспользоваться новыми услугами - например, передачей голоса по сетям 4G с ультравысокой четкостью речи - Voice Over LTE. Спектр возможностей будет постоянно расширяться, а скорость развертывания всех технологий увеличится в разы.