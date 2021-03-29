«Я ее бью по щекам, а она умерла»: четырехлетний мальчик пытался спасти маму, которую убило током в ванной

Когда произошла трагедия, девушка говорила в ванне по телефону. Фото: соцсети.

В городе Тогучине Новосибирской области в ванной погибла 25-летняя местная жительница Анастасия Щ. Сибирячку убило током от зарядного устройства. Подробности этой трагичной истории узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

С фотографий в социальных сетях на нас смотрит симпатичная, молодая женщина. По многочисленным снимкам видно, что сибирячка любила делать селфи. Вот она улыбающаяся на улице, в машине, с сыном, с цветами... Всегда практически в одной позе: большие глаза, пухлые губы, рука у подбородка. Некоторые знакомые считают, что именно любовь к селфи и погубила Настю.

сибирячка нигде не работала. Фото: соцсети.

— Она очень видная такая девчонка. Отбоя от парней не было. А вот в личной жизни не сложилось. Родила от неблагополучного местного парня. Они расстались еще до рождения сына. Одна его воспитывала, — рассказала КП-Новосибирск жительница Тогучина Светлана. — Насколько мы знаем, у девушки из близких только бабушка осталась. Ее мама год назад умерла от рака.

По словам местных жителей, в тот роковой вечер Анастасия была дома с ребенком. Девушка решила принять ванну и по привычке взяла с собой мобильный телефон. Он был практически разряжен, поэтому Настя соорудила конструкцию с удлинителем, подсоединила его к электрической розетке, затем воткнула туда зарядное устройство. Сам мобильник положила рядом на тумбочку.

Маму обнаружил 4-летний сын. Фото: соцсети.

— Говорят, что ей кто-то позвонил. Она похоже очень ждала этот звонок, раз держала рядом телефон. Ответила. А в процессе общения потянула на себя трубку, электро-переноска упала в ванну, — объясняют знакомые погибшей.

Сын из другой комнаты услышал странный хлопок. Он бросился в ванную и сначала не мог понять, что произошло. Четырехлетний мальчишка отключил удлинитель от сети, пальчиками достал мобильный из воды и попытался привести маму в чувства.

— У нее на этом месте был сильный ожог. Сын ее не растерялся, отключил все приборы из розетки, даже непонятно, откуда знал об этом. И сам позвонил бабушке. Женщина тут же приехала на такси, а мальчик ей говорит: «Я ее бью по щекам, а она умерла». Бабушка вызвала скорую и полицию, — объясняет близкая подруга сибирячки.

Настя очень любила фотографироваться. Фото: соцсети

Медики констанировали смерть Кати от удара током. Ребенка к себе забрала бабушка, но мальчик до сих пор не может понять, что больше никогда не увидит маму.

— Когда говорили с ним, мальчик утверждает, что мама в больнице, что ее подлечат и привезут, — говорят знакомые.

Теперь этим делом занимается полиция. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедщего.

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