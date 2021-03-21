«Мне, пожалуйста, два коктейля и мороженое в прорубь»: новосибирские моржи устроили пляжную вечеринку

Моржи устроили пляжную вечеринку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Моржи Новосибирска провожают зиму ярко и с фантазией. Уже стало традицией — закрывать зимний сезон фотосессией на проруби с летней атрибутикой. Смотрите новые фото с белых пляжей Сибири в нашем фоторепортаже.

Прыгнуть дружно в ледяную воду — что может быть лучше? Фото: Алена МАРТЫНОВА

Уже вовсю весенняя капель, но на озерах еще стоит лед. Чем и пользуются любители холодового плавания. Они уверены, что купаться можно еще как минимум неделю точно.

Мороженое вдвойне вкуснее, если есть его в проруби. Фото: Алена МАРТЫНОВА

У кромки льда стоят большие фужеры с коктейлями зеленого цвета (обычный тархун), дольки грейпфрута и апельсинов. У другого края — фотозона с самоваром и разной летней атрибутикой вроде подушки в форме арбуза.

Солнце так припекает, что можно и позагорать. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По воде плавает льдина размером с небольшой матрас — на нее купающиеся пытаются залезть, но получается далеко не у всех. Льдина оказалась довольно строптивой и скользкой.

Зайка оседлал льдину, правда, не с первого раза. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Несколько лет назад мы завели традицию: перед закрытием сезона, когда уже весна, мы проводим такой вот «сабантуй», — пояснил КП-Новосибирск руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов. — Приглашаем моржей со всего города, чтобы в хорошую погоду пофотографироваться, показать другим людям, что это красиво и приятно. Что зимой можно и нужно купаться. Получаются жизнерадостные фотографии: сочетание зимы и летних вещей — зонтиков, шезлонгов, коктейлей в проруби (не алкогольных, конечно).

Женщины фотографировались в ярких шляпках и других аксессуарах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Более 30 человек собрались на озере возле жилмассива Горский. Вместе со взрослыми охотно ныряли в прорубь и дети.

Моржи готовят прорубь каждую субботу. На этот выходной как раз пришлась оттепель. И днем температура воздуха достигала всего 4 градуса мороза. А солнце греет уже ощутимо.

Самыми стойкими игроками в мяч оказались женщины. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вход в прорубь — по деревянным ступеням с перилами. Девушки аккуратно спускаются, а мужчины чаще прыгают в воду прямо с «берега».

Морж-самурай, готовый к борьбе с коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушка в белом купальнике подплыла к композиции из цитрусов, выложенной на льду. Позирует на фото — ее снимает на телефон подруга. Через несколько минут девушка торопится выйти из проруби и бежит греться в полевую баню-палатку.

Алла Анисимова купается в проруби 2,5 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Алла Анисимова занимается моржеванием 2,5 года. Зимой старается регулярно ходить на прорубь и в баню.

— Благодаря моржеванию, не только оздоравливается мой организм, но и общество вокруг меня: здоровое, сильное, сплоченное, веселое и бодрое духом! — пояснила Алла. — Сегодня наша встреча прошла как-то по-особенному: с шашлыком, вкусным пловом, освежающим тархуном и яркими цитрусовыми фруктами! Люди ходят по бутикам за новыми одеждами, а моржи ходят по магазинам в поисках новых купальников и антуража, чтобы украсить собой леденящую искрящуюся прорубь, которая дает энергию, любовь к жизни и чувство эйфории!

Станислав уверен, что так может сделать любой «офисный планктон». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Станислав Лукашевич предстал перед публикой в рубашке, брюках и ботинках. Он подошел к краю и прыгнул в прорубь спиной вперед, раскинув руки.

И ножками в воде побултыхать — да милое дело! Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Любой «офисный планктон» может сделать это. Нужно просто набраться смелости и попробовать, — объяснил свой перформанс Станислав.

Какая прорубь без самовара с ароматным чаем? Фото: Алена МАРТЫНОВА

Анна и Иван Азаровы пришли на прорубь вместе с двумя маленькими сыновьями. Старший один раз уже нырял в прорубь, в этот раз не захотел.

Скоро и сын составит компанию родителям в проруби. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Когда они захотят — тогда и будут купаться, мы их не заставляем, — объяснила Анна. — Традиция собираться большой компанией в конце сезона — это такой позитив! До лета осталось совсем чуть-чуть — и мы рады теплу и солнышку!

Любителей зимы и ледяной воды с каждым годом становится все больше. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Хотя никто так не ждет зиму, как моржи, весне мы тоже рады! — сказала Алла Анисимова. — Новой жизни, новым краскам, новому вдохновению и идеям!

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