«Слезы капали, не переставая»: ветеринары спасли циркового пони, который постоянно плакал

Врачи быстро пролечили пони, чтобы его выступления не сорвались. Фото: ветеринарная клиника «Интерра».

Новосибирские ветеринары помогли шетлендскому пони по кличке Коржик. 3-летний жеребенок, артист «Росгосцирка», поранил себе глаз, чуть не лишившись зрения. Он должен был веселить детей, а он на деле постоянно плакал сам.

— Пони к нам поступил с язвой роговицы из-за травмы. У него слезы капали, не переставая, был блефароспазм — непроизвольное сокращение мышц глаза и смыкание век. Мы прописали ему капли и мази, через неделю уже все прошло, — рассказала КП-Новосибирск ветеринар клиники «Интерра» Елена Дробот.

Ветеринары назначили пони глазные капли и мази. Фото: ветеринарная клиника «Интерра».

В феврале Коржик приехал из Москвы в Новосибирск на гастроли. Дрессировщица пони Виолетта Барон рассказала, что во всем виноват слишком порывистый темперамент жеребенка.

Через неделю Коржик был уже полностью здоров. Фото: ветеринарная клиника «Интерра».

— Коржик у нас еще молоденький, очень веселый и непоседливый, поэтому еще себя плохо координирует. Он может, например, есть сено — его окликнешь, а он морду поднимет и случайно ударится о стену станка. Вот так глазом и ушибся, — говорит КП-Новосибирск дрессировщица, артистка номера кабаре Виолетта Барон. — Без офтальмолога мы были как без рук. Я в начале допустила оплошность: мазала ему глаз мазью с кортикостероидами. А это нельзя, если на роговице есть небольшая шероховатость. У нас есть друзья среди новосибирских ветврачей, а знакомые посоветовали мне Елену Викторовну. Она нам почистила глаз, поменяла лечение. Мы все исполняли, и Коржик быстро выздоровел.

Благодаря помощи врачей Коржик на отлично завершил гастроли в Новосибирске, а сейчас выступает в Кемерово.

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