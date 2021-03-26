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26 марта 2021 16:46

«Даже не думал, что это развод»: сибиряк повелся на слезливый пост в Инстаграме и отдал мошенникам 47 тысяч рублей

Когда мужчина понял, что его обманули, было уже поздно. Теперь он хочет вернуть свои деньги
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Мужчина перевел крупную сумму денег мошенникам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА/скриншот

Уже много лет мошенники вымогают у сибиряков деньги под разными предлогами. В основном они играют на чувствах людей. «Помогите, моя мама попала в аварию» или «Мой сын погиб, срочно нужны деньги на похороны» — фразы, которые рассылают обманщики, взломав чужие странички социальных сетей. Казалось бы, схема стара как мир, да только доверчивые и отзывчивые люди находятся до сих пор. Так на удочку мошенников попался житель Новосибирска — 40-летний Илья М. Мужчина перевел жуликам со своей карты 47 тысяч рублей, искренне считая, что спасает подругу.

Илья увидел крик о помощи на страничке своей знакомой в Инстаграме. «Помогите! Моя мама попала в ДТП. Она сейчас в реанимации. Ей срочно требуется несколько операций, у нее очень сложное состояние. Есть всего 2 — 3 часа, чтобы собрать 350 тысяч рублей», — гласила слезливая картинка в профиле сибирячки.

— Мне даже в голову не могло прийти, что это развод. Я тут же написал ей в директ. Попросил скинуть номер карты цифрами. Она отправила и сказала, что не хватает 47 тысяч рублей. Обещала, что все вернет, — рассказал КП-Новосибирск Илья.

Сибиряк тут же открыл мобильное приложение, ввел номер карты и отправил необходимую сумму. Когда дело уже было сделано, он решил все-таки позвонить этой девушке, чтобы убедиться, что перевод дошел. В ответ невольный меценат услышал очевидную фразу: «С мамой все нормально. Илья, меня взломали».

— Я тут же написал заявление в полицию и отправился в банк, чтобы мне вернули деньги. Но сотрудники ответили отказом и отправили в тот банк, куда я совершил перевод. Там тоже развели руками и сказали, что транзакция прошла успешно, никаких признаков мошеннических действий нет, — объясняет мужчина.

По словам жертвы мошенников, все заявления написаны. Правоохранители уже должны были возбудить уголовное дело и назначить следователя. Сибиряк надеется, что ему удастся вернуть 47 тысяч рублей себе на карту.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к Александру Токаренко, члену ассоциации руководителей служб информационной безопасности. Он объяснил, как нужно действовать в подобных ситуациях.

— В таком случае нужно сразу же звонить в банк и блокировать карту вместе с переводом. На это у пострадавшего есть всего пара минут, пока деньги не успели поступить в другой банк. Только так возможно вернуть себе всю сумму. Потом деньги достать будет очень сложно.

— А на какой номер звонить?

— На карте указан номер. Нужно звонить по нему и говорить, чтобы заблокировали карту и последний перевод. А потом идти в банк и писать заявление о том, что с вашим счетом были совершены мошеннические действия. И если вы сами перевели деньги и успели отменить транзакцию, то есть небольшая гарантия того, что их вернут.

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