«Простите, дети. Я устал от измен»: стало известно содержание предсмертной записки сибиряка, убившего жену в Линево

Сибирячка боялась своего мужа. Фото: соцсети/Алена МАРТЫНОВА.

Семейная трагедия, разыгравшаяся 18 марта в новосибирском поселке Линево, шокирует. В квартире дома на Проспекте Мира нашли погибшими мужа и жену. Оказалось, супруг расправился с женщиной, а потом покончил с собой.

Жильцы скромной пятиэтажки до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. Некоторым пришлось принимать участие в осмотре квартиры, где разыгралась кровавая драма, а кто-то успокаивал рыдающих детей умершей пары. Именно дочка-школьница зашла в квартиру и обнаружила, что мама и папа мертвы.

Квартира сейчас опечатана. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я была дома, когда услышала истошные крики девочки в подъезде. Выбежала сразу, а она мечется по этажам в истерике и с окровавленными руками, пытается кого-то найти, зовет на помощь. Первое, что она сказала: «Пожалуйста, пойдемте со мной, посмотрите – мама дышит или нет». Дверь в их квартиру была открыта. Татьяна лежала в коридоре вся в крови. Кто-то из соседей вызвал скорую и полицию. Девочку мы туда не пускали. Она плакала на лестнице и никуда не хотела уходить. Сквозь слезы объясняла: «Я буду с мамочкой», - рассказала КП-Новосибирск одна из соседок.

Вероятно, что школьница, когда вернулась с занятий и открыла дверь дома, сразу же увидела ужасающую картину – окровавленную мать и мертвого отца. Она кинулась к матери, пыталась ее растормошить, но та уже не отзывалась.

В этом доме жила семья. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Через некоторое время со школы пришел и младший брат девочки. Брата и сестру полицейские забрали в участок, чтобы не травмировать. А жилье опечатали.

- Мы были понятыми, там вся кровать в спальне — в крови. И красный след тянулся в коридор. Наверное, раненая Татьяна пыталась добраться до двери и позвать на помощь. В зале сломана люстра. Полицейские изъяли три ножа и записку, где говорилось: «Простите, дети. Я устал от измен», — рассказала КП-Новосибирск еще одна жительница дома.

Участок находится рядом с домом, где жили сибиряки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Местные пенсионерки рассказывают, что Павел С. буквально на днях вернулся с какой-то командировки или работы вахтовым методом. Семья скромно отметила его день рождения. А потом случилась ссора.

- Я знаю, что муж Таню бил, она хотела с ним развестись. Боялась его, возможно, - говорит одна из пенсионерок.

Полицейские подтверждают, что домашний тиран действительно избивал свою жену. Она несколько раз писала на него заявления, но, когда дело начинал рассматривать суд – прощала.

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