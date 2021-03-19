Бег в противогазах и на коньках: СГУПС провел оборонно-спортивную эстафету

14 марта в СГУПСе прошла традиционная «оборонка». Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС.

Воскресным утром 14 марта в СГУПСе прошла 81-я оборонно-спортивная эстафета. Это традиционное и долгожданное для университета событие. Оно объединяет студентов, преподавателей, выпускников и ветеранов вуза. Журналисты «КП» - Новосибирск» побывали на всех этапах эстафеты.

Не только про спорт

Перед началом соревнований участники и болельщики собрались на площади у главного корпуса университета. Холод покусывал щеки, пробирался в варежки, но не смог помешать атмосфере праздника. Поддержать участников пришли ветераны, которые сами когда-то учились или преподавали в СГУПСе.

- Мы каждый год болеем за ребят. Когда молодые были - участвовали сами, никогда это событие не пропускали! - заверяют они.

Построение перед стартом. Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС.

Собравшихся приветствовал ректор вуза Алексей Манаков. Он напомнил историю «оборонки» и пригласил всех поддержать эту уникальную традицию, заложенную в довоенное время. Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Александр Теслевич тоже отметил важность традиции, когда в марте весь коллектив университета выходит на оборонно-спортивную эстафету. Это не только праздник спорта и здорового образа жизни, но и мощный командный дух, поддержка и единение студентов.

Бодрости, удачи и побед участникам пожелал заместитель председателя комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска Алексей Апарин. Трехкратный победитель Олимпийских игр, сенатор Российской Федерации Александр Карелин направил в адрес университета поздравительную телеграмму с пожеланиями удачи. …И начались соревнования!

«Забудь про все, иди вперед!»

Командам предстояло преодолеть 23 этапа. Очень напряженным был лыжный участок: спортсмены выкладывались по полной. На наших глазах студент упал, но тут же поднялся и продолжил гонку, как и в большом спорте.

На этапе разборки и сборки автомата девушки управлялись с оружием не хуже парней. Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС.

На этапе разборки и сборки автоматов девушки в считаные секунды справились с задачей, а парни, кажется, сделали бы это с закрытыми глазами. Но вот момент одевания на трескучем морозе общевойскового защитного костюма (ОЗК) заставил зрителей поволноваться: не замерзнут ли ребята?

- Какой мороз, что вы? Тут горишь весь от волнения и от бега! Нам не холодно, не переживайте, - ответили на вопрос победители этого этапа.

Под натянутыми оградительным лентами по пушистому свежему снегу ползут парни: железяки у них за спиной - «мины», а ленты - «колючая проволока». Это этап № 17.

Очень зрелищным был биатлонный этап и бег на коньках: участники скользили по ослепительному льду не хуже фигуристов.

Непростой бег в общевойсковом защитном костюме. Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС.

Предпоследним этапом шла перевязка «раненого». С такими навыками и скоростью ребята точно не пропадут: они молниеносно фиксировали ногу и очень бережно переносили «раненого» к последнему этапу, бегу до финиша «оборонки».

Кто победил?

В напряженной борьбе первое место по итогам командного этапа занял факультет «Мировая экономика и право», второе - «Управление процессами перевозок», третье - инженерно-экономический факультет.

Группы поддержки все это время соревновались за звание лучших болельщиков. Первое место занял ИЭФ, второе - УПП, третье - УТТК. Надо отметить, что на всех этапах «оборонки» болельщики, группы поддержки, организаторы соблюдали все антиковидные меры, были в масках.

Организаторы «оборонки» позаботились об участниках и гостях: у главного корпуса работала полевая кухня. Можно было подкрепиться горячей кашей, чаем и ароматными пирожками. И поучаствовать в конкурсах, потанцевать под задорную музыку, чтобы точно не замерзнуть. А еще - посмотреть ретровыставку машин.

Полевая кухня понравилась и спортсменам, и болельщикам. Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС.

Мы поинтересовались у участников, не хотелось ли остаться дома в теплой кровати и не ходить на «оборонку».

- Зачем оставаться дома, когда можно принять участие и победить? - без раздумий ответили студенты МЭиП.

- Для нас это важное событие и повод встретиться. У всех работа, семьи, дети. Но мы выкраиваем время, потому что участвовали в «оборонке» еще студентами. Знаете, как приятно снова ощущать этот азарт борьбы! - поделились с нами участники команды выпускников.

Несмотря на 20-градусный мороз, сгупсовцы доказали, что они настоящие сибиряки, патриоты и борцы за здоровый образ жизни.