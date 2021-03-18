Штендеры для акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2021 года: где купить, сколько стоят

"Комсомолка" нашла места, где можно заказать штендеры. Фото: Олег УКЛАДОВ

Где купить штендеры для акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2021 года — этот вопрос важен для сибиряков, которые в День Победы вместе с тысячами горожан пройдут по площади Ленина. «Комсомолка» публикует список центров, где уже сейчас можно заказать штендер, и сколько это будет стоить.

1. Где: Фотомаркет «Фотолэнд»

Адрес: Красный пр-т, 42

Телефон для справок: (383) 383-09-74

Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Цена: вертикальные — 600 руб., горизонтальные — 900 руб.

2. Где: Фотомаркет «Фотолэнд»

Адрес: Красный пр-т, 59

Телефон для справок: (383) 383-09-75

Время работы: ежедневно с 9.00 до 20.00

Цена: вертикальные — 600 руб., горизонтальные — 900 руб.

3. Где: Фотомаркет «Фотолэнд»

Адрес: ул. Королева, 40, к. 40

Телефон для справок: (383) 383-09-70

Время работы: пн. — чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00

Цена: вертикальные — 600 руб., горизонтальные — 900 руб.

4. Где: Фотомаркет «Фотолэнд»

Адрес: пр-т К. Маркса, 3

Телефон для справок: (383) 240-97-79

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

Цена: вертикальные — 600 руб., горизонтальные — 900 руб.

5. Где: Фотомаркет «Фотолэнд»

Адрес: пр-т К. Маркса, 37/2

Телефон для справок: +7-951-383-57-20

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Цена: вертикальные — 600 руб., горизонтальные — 900 руб.

6. Где: Photochka

Адрес: ул. Б. Богаткова, 194/11

Телефон для справок: +7-913-202-91-85

Время работы: пн. — сб. с 10.00 до 19.30, вс. с 11.00 до 18.30

Цена:

— на пластике: А3 — 600 руб., А4 — 500 руб.

— ламинация: А3 — 500 руб., А4 — 400 руб.

7. Где: Фотоцентр PAPARAZZI

Адрес: Морской пр-т, 27

Телефон для справок: (383) 299-07-68

Время работы: пн. — пт. с 9.00 до 18.30, сб. с 11.00 до 16.00

Цена: 500 руб.

8. Где: Типография «Аидапринт»

Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 12

Телефон для справок: (383) 269-12-12

Время работы: с 9.00 до 17.00

Цена: 550 руб.

9. Где: IPrint

Адрес: ул. Кирова, 113

Телефон для справок: (383) 28-44-100

Время работы: пн. — пт. с 10.00 до 17.00

Цена: 490 руб.

10. Где: Типография Allprint

Адрес: ул. Зеленая Горка, 1/14

Телефон для справок: (383) 214-39-27

Время работы: пн. — пт. с 9.00 до 18.00

Цена: 490 руб.

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