Штендеры для акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2021 года: где купить, сколько стоят

"Комсомолка" нашла места, где можно заказать штендеры.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Где купить штендеры для акции «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2021 года — этот вопрос важен для сибиряков, которые в День Победы вместе с тысячами горожан пройдут по площади Ленина. «Комсомолка» публикует список центров, где уже сейчас можно заказать штендер, и сколько это будет стоить.
1. Где: Фотомаркет «Фотолэнд»
Адрес: Красный пр-т, 42
Телефон для справок: (383) 383-09-74
Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00
Цена: вертикальные — 600 руб., горизонтальные — 900 руб.
2. Где: Фотомаркет «Фотолэнд»
Адрес: Красный пр-т, 59
Телефон для справок: (383) 383-09-75
Время работы: ежедневно с 9.00 до 20.00
Цена: вертикальные — 600 руб., горизонтальные — 900 руб.
3. Где: Фотомаркет «Фотолэнд»
Адрес: ул. Королева, 40, к. 40
Телефон для справок: (383) 383-09-70
Время работы: пн. — чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00
Цена: вертикальные — 600 руб., горизонтальные — 900 руб.
4. Где: Фотомаркет «Фотолэнд»
Адрес: пр-т К. Маркса, 3
Телефон для справок: (383) 240-97-79
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00
Цена: вертикальные — 600 руб., горизонтальные — 900 руб.
5. Где: Фотомаркет «Фотолэнд»
Адрес: пр-т К. Маркса, 37/2
Телефон для справок: +7-951-383-57-20
Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00
Цена: вертикальные — 600 руб., горизонтальные — 900 руб.
6. Где: Photochka
Адрес: ул. Б. Богаткова, 194/11
Телефон для справок: +7-913-202-91-85
Время работы: пн. — сб. с 10.00 до 19.30, вс. с 11.00 до 18.30
Цена:
— на пластике: А3 — 600 руб., А4 — 500 руб.
— ламинация: А3 — 500 руб., А4 — 400 руб.
7. Где: Фотоцентр PAPARAZZI
Адрес: Морской пр-т, 27
Телефон для справок: (383) 299-07-68
Время работы: пн. — пт. с 9.00 до 18.30, сб. с 11.00 до 16.00
Цена: 500 руб.
8. Где: Типография «Аидапринт»
Адрес: ул. Семьи Шамшиных, 12
Телефон для справок: (383) 269-12-12
Время работы: с 9.00 до 17.00
Цена: 550 руб.
9. Где: IPrint
Адрес: ул. Кирова, 113
Телефон для справок: (383) 28-44-100
Время работы: пн. — пт. с 10.00 до 17.00
Цена: 490 руб.
10. Где: Типография Allprint
Адрес: ул. Зеленая Горка, 1/14
Телефон для справок: (383) 214-39-27
Время работы: пн. — пт. с 9.00 до 18.00
Цена: 490 руб.
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