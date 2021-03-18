Татьяна и Александр в браке больше 20 лет. Фото: facebook.com/PushnoyRU

Александр Пушной — одна из самых незаурядных личностей на отечественном телевидении. Он не только талантливый телеведущий, комик, но и одаренный музыкант. А дети знают его как «дядю Сашу» по научно-популярной программе «Галилео». Сейчас он живет в Москве, но первые шаги в артистической карьере делал в Новосибирске. Давайте вспомним, с чего все начиналось. А поможет нам в этом сам герой материала.

Сибиряк мечтал стать летчиком или музыкантом. Фото: личный архив героя

АЛЕКСАНДР ПУШНОЙ В ДЕТСТВЕ

Александр Борисович Пушной появился на свет 16 мая 1975 года в новосибирском Академгородке. Отец был физиком, мама — экономистом. Родители видели Сашу ученым, а не весельчаком с голубого экрана. Сам же парень долго не мог определиться, кем он хочет быть.

— Мечтал стать летчиком, хотя безумно боюсь летать даже по сей день. Потом думал, что буду клоуном, развлекать людей. Позже — музыкантом, хотел играть на гитаре. Мне это даже снилось, — рассказал КП-Новосибирск Александр Пушной.

Парень со школы любил физику и математику. Фото: личный архив героя

Саша пошел в первый класс в школе № 25 (сейчас это гимназия № 3 в Академгородке. — Ред.).

— Мне очень легко давались физика и химия, а история и литература шли с натягом. Еще тогда, в старших классах, я выбрал для себя физико-математическое направление. А так был стандартным школьником, очень любил побегать на физкультуре, — говорит шоумен

— А какое у вас самое яркое воспоминание из детства?

— Я до сих пор помню суровые новосибирские зимы, огромные сугробы и то, как мы дома всегда заклеивали окна. Помню, опускали марлю в мыльную воду, а потом вместе с газетой закладывали в щели. Между окнами обязательно выкладывалась вата. Благодаря таким махинациям дома всегда было тепло, несмотря на температуру за окном.

Саша (второй ряд второй слева) в выпускном классе. Фото: личный архив героя

АЛЕКСАНДР ПУШНОЙ: ПЕСНИ, КАВЕРЫ И РОК

Отношения с музыкой у Пушного начали складываться с детства. Параллельно со школьной программой сибиряку приходилось постигать азы нотной грамоты.

— Мама насильно отдала меня в музыкальную школу. Кто-то ей сказал, что у меня есть слух. К счастью, это подтвердилось. Я учился играть на фортепиано, но мне жутко не нравилась классика, поэтому на уроках я регулярно забалтывал учителей, так время пролетало быстрее, — вспоминает Александр Пушной.

По словам сибиряка, в музыкальной школе он звезд с неба не хватал. Парню нравилось слушать битлов и зарубежный рок.

Первую гитару Александру подарил отец. Фото: instagram.com/pushnoypro/

В 1987 году у Александра появилась первая гитара-семиструнка — подарил отец. Саша быстро освоил музыкальный инструмент, а позже переделал в шестиструнку. И это во многом определило его судьбу. Александр даже хотел после восьмого класса поступать в музыкальное училище, но родители были против.

— Мама сказала, что лучше окончить 10 классов, а потом решить, нужно это мне или нет. А в старших классах началась подготовка к вступительным экзаменам, и было совсем не до музыки, — продолжает звездный ведущий.

Одним из любимых музыкальных стилей Александра является рок. Фото: личный архив героя.

— Откуда такая любовь к тяжелой музыке, року? Ведь вы делаете каверы в основном в этом направлении?

— Я не музыкант чистой воды. Это хобби, которое открыло мне многие двери. В детстве мне это просто нравилось. Сейчас я это объясняю тем, что рок был музыкой протеста, а все в основном любили слушать попсу. К примеру, девочки тащились от Modern Talking. Это бунтарство прописалось у меня в голове. Скажу одно: давно пытаюсь экспериментировать с разными стилями, но все равно проваливаюсь в рок.

Как вам Александр в молодости? Фото: instagram.com/pushnoypro/

УСПЕХ В КВН И СТИНГ

В 1992 году Александр поступил на физический факультет в НГУ. Начиная учебу, парень не бросил увлечение музыкой. Благодаря ей он попал в клуб «Квант», который чуть позже открыл дорогу в КВН.

— Клуб «Квант» — это юмористический клуб физического факультета. Я пришел туда как человек, который пишет музыку. Потом все заметили, что я веселенький какой-то, выпустили меня на сцену. Люди посмеялись — меня взяли в команду, — описывает Александр. — Я успел поиграть за команды «Сибирские сибиряки» и «Дети лейтенанта Шмидта».

Александр играл в КВН. Фото: instagram.com/pushnoypro/

Один из самых популярных номеров в карьере сибиряка — пародия на Стинга.

— Сначала все говорили, что она скучная, грустная и длинная. В последний момент мы показали номер Александру Маслякову, и он сказал, что можно. Я выступил, номер зашел. После этого мне дали кличку Стинг. Под другим именем меня никто не знал, — улыбается мужчина.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Именно в университете Александр Пушной познакомился со своей будущей женой Татьяной. Судьбоносная встреча произошла на фестивале андеграунда. Девушка украшала сцену, была ответственной за хозяйственную часть. А Пушной настраивал звук для музыкантов.

— Мне нужно было привлечь ее внимание. Таня подметала в этот момент, а я зашел, начал показательно кашлять — якобы пыли много подняла. Ну и разговорились. Познакомились мы, конечно, не романтично, но зато семья крепкая, — признается Александр Пушной.

После школы Александр поступил в НГУ. Фото: личный архив героя

По словам Александра, у них с женой не было конфетно-букетного периода. Они сразу же начали строить совместную жизнь.

В 1998 году мужчина сделал Татьяне предложение, и они расписались. Свадьбу сыграли в скромном кругу: были родители со стороны жениха, невесты и самые близкие друзья.

Сейчас семья живет в Москве, сибирячка подарила Александру трех сыновей: Дмитрия (17 лет), Михаила (12 лет) и Андрея (5 лет).

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