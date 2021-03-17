Трижды сбегал, менял имена и паспорта: в Новосибирске задержали экс-спецназовца ГРУ, который вышел из тюрьмы, поменявшись с братом местами

Валерий Вобликов устроил бессонные ночи сыщикам двух регионов. Фото: оперативная съемка/Виктория МИНАЕВА.

«Особо опасен, владеет приемами рукопашного боя, всеми видами оружия. Ранее проходил службу в подразделениях спецназа, неоднократно ранее совершал побег из под конвоя». Это строчки – из ориентировки на Валерия Вобликова.

Еще пятнадцать лет назад он стал героем криминальных новостей, обдурив охрану и лихо сбежав из СИЗО под видом другого человека. Тогда серийного преступника поймали, но вот – он снова устроил бессонные ночи сыщикам сразу двух регионов. Похоже, для него скрыться от оперов – что школьнику с математики сбежать. Про дерзкие выходки этого преступника точно однажды снимут фильм. Сюжет – вот он, перед вами. И он – полностью документальный.

Вобликов хотел жить в достатке. На фото он с супругой.

ФИЗРУК-НАЛЕТЧИК

Валерий Вобликов родился в 1970 году во Фрунзе (теперь столица Киргизии называется – Бишкек). По интернету ходит информация, что он служил в спецназе ГРУ и командовал взводом в Чечне. А по данным КП-Новосибирске, позади у преступника - пограничные войска в Киргизии. Возможно, верно и то, и другое.

Уйдя в запас, Вобликов обосновался с женой и двумя сыновьями в Новосибирске. В начале нулевых супруга работала продавцом, а сам Валерий говорил дома, что устроился охранником.

- Вот сказала охранником - аж самой смешно. Я понимала, что не этим он промышлял, - будет признаваться Елена спустя несколько лет.

Но это потом. А пока Валерий уходил что-то «охранять», приносил домой деньги, подробностей о работе жене не рассказывал.

Потом семья перебралась в Еловкино – деревню на окраине Новосибирской области. Там Валерий устроился… физруком.

Вобликов даже возил детей на областные турниры, но все же педагогика оказалась не его коньком. Как-то не удержался и обокрал коллег-учителей. А потом сколотил банду и стал нападать на коммерсантов.

Валерий Вобликов служил на границе и работал физруком.

ПОСИДИ ЗА МЕНЯ ПО-БРАТСКИ

Преступники выбирали жертву, врывались в жилище, связывали хозяев, забирали деньги и драгоценности. Если им отказывались говорить, где прячут самое дорогое - пытали.

Когда число преступлений перевалило далеко за дюжину, сообщников бывшего физрука поймали, но сам он скрылся. Водить за нос оперов ему помогала и ценная криминальная добыча: украденные из паспортного стола бланки паспортов. 40 штук! Возможно, беглец успел сменить много имен, прежде, чем его повязали в Ярославле.

Схватили Вобликова в конце 2005 года - 29 декабря. Встречать Новый год в камере? Ну, уж нет – решил арестант. Во время этапа раскидал конвой и скрылся.

Следующая победа досталась милиции: очень скоро беглеца поймали вновь и, наконец, успешно доставили в Новосибирск, отправили в СИЗО. Уже тогда оперативники понимали, что имеют дело с хитрым и опасным противником. И тот снова вырвался на свободу – это был дерзкий, но красивый побег.

Валерий Вобликов неустанно пытается избежать тюрьмы. Фото: УФСИН России по Алтайскому краю.

Помогла арестанту семья – жена Елена и младший брат Дмитрий. Она ожидала в машине рядом с изолятором, а он пришел на свидание в качестве общественного защитника. Чтобы охрана допустила к узнику, брат принес документ «защитника», якобы выписанный судом, на деле же - подделку, которая тогда стала отличным пропуском.

Во время свидания братья поменялись одеждой, и Вобликов-старший вышел на свободу. Сел к любимой в авто и был таков.

- Выйти из изолятора не так легко. Там очень серьезный контроль. Чтобы тебя не раскрыли, нужно обладатель большим самообладанием, крепкими нервами. Вобликов как раз был таким, - поделился с КП-Новосибирск ветеран новосибирского УБОПа, который работал по делу знаменитого беглеца. – Вобликов был дерзкий, но при этом не принадлежал к блатному миру. Еще совершая преступления, эта банда действовала сама по себе, Вобликов не состоял ни в каких преступных сообществах.

Младшему брату, конечно, пришлось пойти в суд за фокус с быстрым переодеванием, но наказание было символическим – 1 год и 2 месяца. А вот над старшим навис серьезный срок. Вместе с женой прятался он в Алтайском крае. Скорее всего, на месяц Бонни и Клайд просто залегли на дно. И, все-таки, допустили неосторожность…

- Его узнали по ориентировке в Барнауле. И снова задержали, - говорит наш собеседник.

Вобликова и его подельников судили по целому букету уголовных статей. Фото: Новосибирский областной суд.

ОРГАНИЗОВАЛ НАЛЕТ, СИДЯ В КОЛОНИИ

Судили преступника за кражи, грабежи, разбои, лишение человека свободы, хищение оружия и два убийства. С таким «букетом» Вобликов мог смело отправиться на пожизненный срок, но суд смягчился и дал ему 19 лет. Отсиди преступник свой срок полностью – вышел бы на свободу в 2025 году. Как раз в год собственного 55-летнего юбилея.

Но разбойник и в этот раз вышел намного раньше. Вобликов стал терять зрение и в 2015 году его освободили, как инвалида. Получив свой «урок», преступник мог бы завязать с криминалом, но теперь его настигло прошлое. Бывший зэк уже привык к свободе, когда ему предъявили обвинение за старое дело в деревне, где у Вобликова живет родня.

- Это был 2011 год. Ко мне в дом ворвались четверо в масках. Это была банда, которая действовала очень жестко. Мы с женой случайно остались живы. Просто бандиты не увидели еще одного человека - сын тогда случайно заехал. А эти рассчитывали, что я один с супругой, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Устинов, фермер из алтайского села Контошино. – Тогда возбудили дело по статье 112 – за причинение средней тяжести вреда здоровью. Потом дело было приостановлено и за истечением срока давности закрыто.

- Вобликов тогда в колонии был. Как же он с этим связан?

- Связь нашли позже. Появились новые данные и в 2019 году дело открыли уже по другому составу: статья 162 - разбой. Он из тюрьмы руководил нападением на нашу семью. Сумел организовать прямо там. Пользовался связью, какими-то другими льготами. Он сам об этом говорил, хотя потом стал отрицать свои признательные показания. На самом деле – это настоящий зверь.

- А зрение? Вобликов, действительно, ослеп?

- Он вышел, отсидев всего 7 лет. Получил справку, и один глаз у него точно не видит. Но судя по всему, он не лишен зрения полностью.

Нападение на Владимира Устинова преступник организовал, находясь в колонии. Фото: direktor-altai.ru

УШЕЛ С БРАСЛЕТОМ

Когда против Вобликова завели новое дело, его самого на время следствия отправили под домашний арест. Устинов был против, но так решил суд.

- Я, конечно, не был согласен с домашним арестом. Понимал, что человек способен на многое. Человек этот не должен быть на свободе никак. У него нет гражданства, нет прописки, нет паспорта, - говорит Устинов.

Зато приговор суд вынес внушительный: за то самое управление разбоем из колонии – 10 лет особого режима. Лично подсудимый не присутствовал на заседании. На правах инвалида, ждал участи в Новосибирске под домашним арестом. Вместе с сожительницей. Узнав, что надо возвращаться за решетку, Вобликов сбежал вновь.

- Он ушел с браслетом, но видимо срезал его и выкинул, - прокомментировали КП-Новосибирск в УФСИН России по Алтайскому краю.

- Соответственно, и следить за передвижениями сбежавшего вы не могли?

- Браслет настроен на определенный радиус, за который осужденный не может выходить. Он вышел за этот радиус и из поля зрения сотрудников пропал. Браслет не отражает, где находится человек, а просто происходит сработка, что нарушен этот радиус.

Очередная ориентировка на Вобликова. Фото: УФСИН России по Алтайскому краю.

«Лоб высокий скошенный, нос большой прямой, подбородок горизонтальный, зубы почерневшие, шея средняя, лицо худое, брови густые, губы толстые, уши средние, глаза карие. Правый глаз поврежден (слеповат, инвалид I группы по зрению)». Новая ориентировка была актуальна меньше двух недель.

- Его задержали сотрудники отделения розыска. Установили, где находится и задержали. Сопротивления он не оказывал, - поясняют в ГУФСИН.

За побег из под домашнего ареста Вобликову, вероятно, добавят наказание. Но вряд ли кто-то удивится, если он скоро снова окажется на свободе. На всякий случай запоминайте приметы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Преступник сбежал из СИЗО, поменявшись с братом

Валерий Вобликов, удравший от ярославской милиции накануне Нового года, теперь оставил с носом их новосибирских коллег (подробнее).

Беглецу Вобликову дали три года

Валерий Вобликов прославился тем, что впервые в истории сбежал из Новосибирского СИЗО (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.