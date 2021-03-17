«Не улыбается и ходит в черном»: под Новосибирском воспитательница детского сада уволилась из-за обвинений в мрачности

Родители воспитанников бердского детского сада №16 обратились в КП-Новосибирск с жалобой. Фото: Мария ЛЕНЦ\ http://bskdou16.ru/

Родители воспитанников бердского детского сада №16 обратились в КП-Новосибирск с жалобой. Говорят, воспитательница уволилась после замечаний о том, что она мало улыбается и носит черную одежду. Сибиряки готовы отстаивать правоту любимого педагога до последнего. Однако руководство детсада утверждает, что в этой истории не все так просто.

— Мы просто не понимаем, как так! Эта воспитательница практически всему научила наших детей. Да, она строгая, но она никогда никому ничего плохого не делала. А так получилось, что какие-то родители просто пришли к заведующей, пожаловались ей и все, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка, чей ребенок ходит в этот детский сад. — Причем, претензии там были какие-то очень странные. Когда мы, почти 20 возмущенных родителей, ходили к руководству детсада разбираться, нам там сказали, что эту воспитательницу уже предупреждали о том, что нужно больше улыбаться и носить яркие цвета иногда. В итоге, она написала заявление на увольнение, с нашей группы ее сняли, там сейчас череда меняющихся педагогов, а дети теперь не хотят идти в сад. Мы просто не знаем, что сейчас со всем этим делать.

КП-Новосибирск пообщалась также и с самой воспитательницей. Она говорит, что уходить с работы не хочет, но другого выхода для себя сейчас не видит:

— Я вообще все еще с трудом осознаю все происходящее. У меня еще есть надежда, что вся эта ситуация как-нибудь разрешится, и уходить мне не придется. Но, тем не менее, сейчас я уже написала заявление на отпуск с последующим увольнением и дорабатываю последние недели. Конечно же, для меня все произошедшее очень неприятно: родители составили официальную бумагу, пожаловались, что я с детьми как-то грубо себя веду, что малыши меня боятся из-за моего мрачного вида и черной одежды, да и вообще, что я чуть ли не бью их там! Все это, конечно же, полнейшая чепуха. Я работаю в этом детском саду уже 12 лет и очень много за это время выпустила детей, которых я учила и которые с радостью шли на занятия. Конечно, может быть, я и не улыбаюсь беспрерывно, но я стараюсь больше заниматься с малышами — и многие родители это очень ценят. Бывает, да, что адаптация в саду у ребенка проходит достаточно тяжело, но это не значит, что во всем виноват воспитатель. Я никогда никого из детей не обижала, не оскорбляла, не пугала и уж тем более — не поднимала ни на кого руку, — пояснила воспитательница КП-Новосибирск. — Поэтому, когда меня вызвало к себе начальство и попросило написать объяснительную, я это делать отказалась. Ведь это означало бы, что я признаю, что все эти обвинения — правда. Тогда я и приняла решение уходить. С группы, где я раньше работала, и долгое время была единственным воспитателем, меня сняли. Сейчас я работаю с другими детьми.

Руководство садика объяснило, что на педагога, действительно, была жалоба и не одна. Поэтому есть родители, которые и за нее, и категорически против.

— Я в этом детском саду работаю два года и на протяжении этих двух лет у этой воспитательницы постоянные конфликты. Причем, жалобы у людей практически одни и те же, и только на одного педагога из всего детсада: дети ее боятся, плачут, не хотят идти на занятия. Двое ребятишек у нас даже ушли из садика по этой причине. И дело тут, разумеется, не в улыбках и черной одежде. Неоднократно были и другие, более серьезные жалобы. У нас уже проводились с педагогом беседы насчет того, что это маленькие дети, к ним нужно искать особый подход и как раз делать все, чтобы их адаптация проходила как можно спокойнее, — пояснила КП-Новосибирск заведующая детским садом Оксана Золотухина. — Кроме того, мы уже не первый год просим данную воспитательницу отправиться на учебу — профильного специального образования у нее нет, а сейчас для работы это необходимое условие. Но учиться педагог категорически отказывается, каждый раз находятся какие-то причины. Хотя мы готовы были пойти ей навстречу: подобрать специальные курсы, как-то материально компенсировать время обучения. Но не можем же мы силой ее заставить! Конечно, мы тоже были бы только рады, если бы вся эта ситуация разрешилась мирно. И педагога мы увольняться не заставляли — она сама приняла такое решение. Но проигнорировать все жалобы родителей и оставить ее в качестве основного воспитателя в группе мы также не можем.

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