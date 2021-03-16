Двойник почтальона Печкина исполнил мечту новосибирской пенсионерки

Современный почтальон Печкин ездит на мотоцикле. Фото: Олег ЗОЛОТО/Алена МАРТЫНОВА.

Почтальон Печкин из Простоквашино - теперь реальный человек! Ну ладно, имя у него другое. Но вот внешность - вылитый герой знаменитого мультика. Это Дмитрий Сидоркевич из Санкт-Петербурга. Письмами и посылками он занимался не всегда. И вообще-то в обычной жизни ремонтирует мотоциклы, увлечен военной реконструкцией. Но то ли кто-то однажды из наполеоновской армии, то ли бойцы адмирала Колчака узнали в солдате знаменитого почтальона, сравнили и ахнули. Одно лицо!

- У меня длинный нос, высокий рост, усы. Надеваю шапку-ушанку - и вправду похож! А потом я узнал, что знакомая продает плащ как у Печкина, ну я и купил, - улыбается реконструктор.

Приоделся и буквально перевоплотился в знаменитого почтальона. Жаль, Эдуард Успенский не успел познакомиться с ожившим героем. Зато его признали на «Союзмультфильме» - Сидоркевич победил в конкурсе двойников Печкина.

Питерский реконструктор так вжился в роль, что в таком виде иногда участвует в фестивалях, а еще предложил всем желающим слать ему письма. Пообещал отвечать.

У Печкина даже интерьер такой, что кажется - находится он прямо в Простоквашино.

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ

А в Новосибирске живет пенсионерка Татьяна Злобина, которая просто обожает письма. Как-то задалась целью найти дальних родственников в Бразилии. Знала, что есть родная кровь. И давай писать - путешественникам, журналистам… Ну как не помочь бабушке? Газета бразильского города Сан-Паулу напечатала объявление - и, представьте, откликнулась двоюродная сестра сибирячки.

А тут Татьяна Васильевна узнала про Печкина и написала ему в Питер. Рассказала почтальону о своей жизни - о том, что писать письма привыкла с пяти лет, что переехала из усадьбы в многоэтажку, что сломался телевизор.

«В уединении не скучаю, слушаю по радио «Комсомольскую правду», мечтаю о газете «Комсомольская правда», - поделилась в письме пенсионерка.

Печкин получил весточку и решил порадовать женщину - подарить ей подписку на любимую газету. Сотрудники новосибирской «Комсомолки» тоже в стороне не остались: письмо Татьяны нас тронуло, идею питерского байкера мы поддержали. Решили подписать Татьяну и на ежедневный выпуск любимого издания, и на «толстушку».

Татьяна Васильевна по своей традиции украсила письмо наклейками. Чтобы Печкину было приятнее держать письмо в руках. Фото: предоставлено почтальоном Печкиным.

БУМАГА, ЖИВИ!

Когда журналисты приехали к читательнице, она уже была предупреждена о подарке. Но все равно удивилась.

- Да вы что! Я думала, на один месяц, - даже растерялась бабушка, узнав, что подписали ее до конца года.

А еще по видеосвязи Татьяна Васильевна пообщалась с питерским почтальоном Печкиным.

- Уже писем 20 - 25 пришло, - поделился собеседник. - Из Башкортостана пишут, из Бурятии, из Кемеровской области. Из разных мест. Все письма с удовольствием читаю.

Так, глядишь, с подачи доброго почтальона и неунывающей сибирской пенсионерки сохранится добрая традиция слать бумажные письма. А еще - исполнять чужие мечты. Ведь мечты для того и нужны, чтобы исполняться.

Теперь Татьяна Васильевна лично знакома с почтальоном Печкиным. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КСТАТИ

Куда писать Печкину?

Адрес: 194354, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 109, к. 2, магазин «ВелоДрайв», почтальону Печкину.

А в «Комсомолку»?

Адрес: 630091, Новосибирск, ул. Советская, 64, 10-й эт., офис «Комсомольская правда» - Новосибирск».

И еще мы всегда на связи с нашими читателями по номеру 8-923-145-11-03.

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