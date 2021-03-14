Как прошла Масленица в Новосибирске 2021: лучшие фото, видео

Масленицу отметили в Советском районе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Масленица в Новосибирске 2021 в этом году прошла без привычного размаха: виной тому - пандемия коронавируса. Но все-таки без праздника горожане не остались: как сибиряки провожали зиму - в нашем материале.

Для гостей выступали местные коллективы. Фото: Евгений КОЧКИН

Праздничную площадку организовали в Советском районе. Несмотря на мороз, взрослые пришли туда вместе с детьми

Для детей были придуманы конкурсы. Фото: Евгений КОЧКИН

Для сибиряков была подготовлена праздничная программа.

Любой желающий мог попробывать свои силы в перетягивании каната. Фото: Евгений КОЧКИН

— Провели много конкурсов для детей и взрослых. К примеру, можно было потягать гирю, перетягивали канат. Все желающие могли попрыгать через веревку, — рассказал КП-Новосибирск Евгений, участник праздника.

Блины и чай раздавали бесплатно. Фото: Евгений КОЧКИН

На презднике бесплатно раздавали чай, чтобы погреться, и блины. Каждому ребенку подарили по шоколадке.

Еще одна забава - прыжки черещ веревку. Фото: Евгений КОЧКИН

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