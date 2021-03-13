Ирина Алферова в молодости: ходила на дискотеку в чужих туфлях и получала ромашки от поклонника

Ирина Алферова - знаменитая Констанция из «Трех мушкетеров» - отмечает юбилей. Фото: Владимир ДАВЫДОВ/Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

70 лет назад в Новосибирске родилась звезда российского театра и кино Ирина Алферова. Именно здесь прошли детские и школьные годы актрисы. О том, какой была Ирина Алферова в молодости, обычно рассказывают очень редко и недостойно мало. А ведь именно в Сибири у юной звезды появился актерский талант, первые поклонники и мечта покорить сцену столичных театров.

Крыльцо родной для Ирины школы. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

АТТЕСТАТ БЕЗ ОТЛИЧИЯ

Ирина Алферова появилась на свет в совершенно неактерской семье. Ее родители, ветераны Великой отечественной войны, в мирное время работали юристами-адвокатами. По стопам родителей пошла и старшая сестра звезды — Татьяна. А Ирина со школьных лет мечтала о сцене, грезила театром и не представляла себя ни в какой другой роли.

Ирина Алферова в первом ряду слева. Фото: личный архив.

Аттестат она получила в новосибирской школе № 170 Кировского района, отличницей не была. У выпускницы было много четверок и даже одна тройка по биологии.

Журнал успеваемости, в том числе оценки Алферовой\В аттестате у звезды есть тройка. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

— Ирина окончила нашу школу в 1968 году. Это как раз был период перехода на 10-летнее образование. В один годы мы выпустили два класса и 11-й, и 10-й. Ирина училась в 10-м. К сожалению, педагогов, которые преподавали у актрисы, уже нет в живых. Но в архиве у нас остались фотографии, как Ира приезжала к учителям на вечер встреч. Она уже тогда сыграла Констанцию в «Трех мушкетерах» и стала знаменитой, — показывает фотографии директор школы № 170 Николай Узких. На одном из фото Констанции дарит букет гладиолусов поклонница-старшеклассница.

Встреча уже знаменитой Алферовой с учениками и учителями школы. Фото: архив школы №170.

В стенах родной альмаматер с момента популярности актриса была лишь однажды. С одноклассниками и подружками по парте Ирина в будущем никаких отношений не поддерживала.

Памятные строки в школьном альбоме. Фото: архив школы № 170

ЛЮБОВЬ БЕЗОТВЕТНАЯ

А между тем, в Новосибирске до сих пор живет мужчина, которые в далекие 60-е испытывал к самой красивой девочке школы глубокие чувства.

Первый школьный поклонник Алферовой — Владимир Олиферович. Фото: личный архив.

Владимир Олиферович учился в классе на год старше звезды. Он, как и многие мальчишки, был по уши влюблен в Ирину и ее огромные глаза. А вот она не отвечала взаимностью. Но в те юные годы это было совсем не важно.

Дом на улице Ватутина, где жила семья Алферовых. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Парню для счастья хватало одной лишь очаровательной улыбки милой девочки.

— Я помню, что просил своих друзей приносить ей домой любовные записки. Она жила на пятом этаже в квартире под номером 20. Друзья поднимались, звонили в дверь, а я все это время стоял между 3-м и 4-м этажами и скромничал, — вспоминает Владимир.

Дверь в квартиру на 5-м этаже, где жила актриса. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Но юный романтик однажды осмелел. Решил подарить девочке цветы.

— По утрам я совершал пробежки обычно мимо ее дома на улице Ватутина. И вот мне пришла идея — подарить Ире цветы. Но я был скромным парнем и не решался вручить букет прямо в руки. Тогда я забрался по пожарной лестнице к ее балкону и оставил там ромашки. Она в школе рассказывала подругам потом, что ей было приятно. А я был счастлив, — говорит поклонник.

Пожарная лестница, по которой юноша доставлял цветы на балкон любимой. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Но особенно Владимиру запомнился случай, когда они с друзьями пригласили старшеклассницу Алферову на танцы в клуб «Отдых». Она, на удивление, согласилась. Но вечеринка едва не сорвалась из-за того, что у девушки не было подходящих туфлей. Влюбленный парень мог решить и эту проблему.

Ирина Алферова - настоящая красавица. Фото: Владимир ДАВЫДОВ.

— У подруги моего друга был как раз точно такой же размер обуви. Мы выпросили у нее эти туфли. Но не знали, как отдать их Ирине, чтобы она не чувствовала себя как-то ущербно. Придумали легенду, что эти туфли из реквизита музыкального ансамбля. Вроде как ничьи. Она с благодарностью приняла эти красивые лодочки и была самой сногсшибательной на той дискотеке, — рассказывает Владимир.

С юности Алферова покоряла окружающих своей красотой. Фото: Владимир ДАВЫДОВ.

После выпускного парень не терял надежду завоевать симпатию Алферовой. Он писал ей письма и ждал, что девушка рано или поздно ответит ему взаимностью. Но этого не произошло.

— Она ответила однажды на адрес моей мамы. В письме не было ничего обидного, но прочитав эти строчки я понял, что мне ничего не светит. Она сказала: «Володя, мне приятно было прочитать твое письмо, но у нас нет никакого будущего. У меня одна главная цель — стать актрисой». Я все понял и перестал совершать какие-то дальнейшие попытки. А когда смотрел фильмы с ее участием по телевизору, то искренне радовался, что ее мечта сбылась, — говорит сибиряк.

Ирина на конкурсе красоты. 1968 год. Алферова слева. Фото: Владимир ДАВЫДОВ.

«МИСС ПРЕССА»

Десятиклассница Ирина в 1968 году случайно стала участницей советского конкурса красоты, организованного в клубе молодых ученых «Под интегралом». Девушка достойно прошла все испытания, а ведь жюри, куда входил известный бард и поэт Александр Галич, оценивало не только внешние данные, но и интеллект конкурсанток.

Ирина пытается угадать, что спрятано в мешке. Это одно из испытаний на конкурсе красоты. Фото: Владимир ДАВЫДОВ.

— В конкурсе стихийно приняли участие около тридцати красавиц. Мисс-Интеграл-68 стала десятиклассница школы №166 Академгородка Наталья Лещева. Первой мисс-производной — Ирина Хомутова. Новосибирская школьница Ирина Алферова была названа журналистами «Мисс-Пресса», впоследствии она стала известной кинозвездой. В большинстве же публикаций Алферову ошибочно называют «Мисс-Интеграл», — написал в своих мемуарах один из организаторов того мероприятия Герман Безносов.

Дефиле на сцене клуба во время этапа конкурса «Дама с собачкой». Фото: Владимир ДАВЫДОВ.

Настоящая Мисс-Интеграл не в обиде на Ирину за то, что она именно так восприняла приз журналистских симпатий. Девушка ведь и правда была очень эффектная и не удивительно, что работники прессы обратили на нее внимание.

— По факту у Иры было 4-е место, а у меня первое. Мы, кстати, с ней были знакомы еще до конкурса. Ходили в один театральный кружок, но к разным руководителям при доме ученых и как-то даже вместе репетировали спектакль. Я помню, что мы обсуждали поступление в театральный институт. Ирина меня отговаривала подавать документы в Сибири и агитировала ехать в Москву. Я осталась, а она, как мы видим, уехала, — рассказала «Комсомолке» Наталья.

Ирина заняла четвертое место и получила титул «Мисс пресс-68». Фото: Владимир ДАВЫДОВ.

Сейчас Ирина Алферорва уже практически не вспоминает свое сибирское прошлое. Ее жизнь и карьера сложились в Москве. С родным Новосибирском сегодня Ирину уже ничего не связывает. Только старые, пожелтевшие снимки из архивов и почти забытые воспоминания участников событий полувековой давности.

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