У самолета, летевшего из Новосибирска в Москву, отказал двигатель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 13 марта, на борту рейса авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска в Москву, произошло ЧП. У самолета отказал второй двигатель. Аэробус А-321 с 197 пассажирами на борту экстренно приземлился в Тюмени. Подробности об инциденте рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

— 13 марта в 4:22 регулярный рейс «Авиакомпании Сибирь», летевший из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в запасном аэродроме Рощино в Тюмени. Предварительная причина вынужденного приземления — отказ второго двигателя, — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что никто из 197 пассажиров не пострадал. Людей временно разместили в санитарной зоне аэропорта. Транспортная прокуратура Тюмени проконтролировала оказание услуг пассажирам.

Напомним, это не единственная неприятность, в которую попададали сибирские самолеты. К примеру, 15 января рейс Новосибирск – Ростов-на-Дону аварийно сел в Волгограде из-за сильного снегопада.

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