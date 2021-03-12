«Он не чувствует ног, не говорит...»: сибиряк стал инвалидом из-за упавшей на него 300-килограммовой остановки

Забота о больном муже и детях легла на плечи женщины. Фото: личный архив.

42-летний житель Новосибирска оказался прикован к инвалидному креслу после падения на него остановки в Первомайском районе. Мужчина теперь беспомощен — не может стоять, двигать рукой и даже говорить. Ту злополучную остановку, по иронии судьбы, устанавливал бывший одноклассник пострадавшего, однако ни он, ни замначальника Первомайского ДЭУ вину не признают. Что грозит коммунальщикам и есть ли у пострадавшего шанс снова встать на ноги — в материале КП-Новосибирск.

«ОН ПРЯТАЛСЯ ОТ ДОЖДЯ»

Теплый летний день 7 июня 2020 года стал для сварщика Владимира Гренгроса кошмаром. Отец двух детей ехал на обед к маме с работы и попал под дождь в микрорайоне Весенний. Сибиряк решил переждать непогоду в остановочном павильоне. Внутри был еще один мужчина. Внезапный порыв ветра вырвал 300-килограммовую железную коробку из земли и повалил ее на людей. Одному мужчине повезло — он успел отпрыгнуть в сторону, а вот Владимира придавило к земле. — Удар пришелся мужу по пояснице, он практически потерял сознание. Сотрудники скорой диагностировали перелом пяти позвонков, от болевого шока Володя перенес инсульт. Он пролежал три недели в реанимации без движения, нас пугали — больше не встанет, — рассказала КП-Новосибирск Гульфия, жена Владимира Гренгроса.

Врачи не уверены, что мужчина сможет ходить. Фото: личный архив/ новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

42-летнего мужчину спасли врачи НИИТО Алексей Ластевский и Кирилл Аникин — сделали сложную операцию на позвоночнике. Но последствия инсульта оказались куда тяжелее — у мужчины отнялась правая рука, не вернулась разборчивая речь, к тому же он до сих пор не может ходить.

— Из-за инсульта образовались тромбы в сосудах ног. Почти год Володя провел в больницах и на реабилитации. Вставать потихоньку начал, но больше минуты не может выдержать, пальцев ног не чувствует. Соцзащита передала две коляски. Но как я одна его подниму, чтобы туда усадить? — продолжает Гульфия Гренгрос.

ОДНОКАШНИК ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛСЯ

Следователи СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело после падения остановки. На скамье подсудимых оказались коммунальщики — бывший замначальника «ДЭУ-5» Юрий Калиниченко и мастер дорожного участка Вадим Симонов, одного обвинили в халатности, другого — в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

— Мастером участка оказался одногодка мужа, они вместе учились. Самое обидное, что Вадим даже не извинился — спросил однажды, как здоровье, и все, — признается Гульфия.

По данным прокуратуры, злополучная остановка появилась в микрорайоне Весенний только в 2020 году — за счет средств федеральной программы «Качественные и безопасные дороги». Однако простояла она недолго — буквально за месяц до трагедии ветер уже опрокидывал остановочный павильон. Тогда он держался на четырех железных штырях, и рабочие добавили еще два, но это не помогло. Согласно материалам дела приемка работ проводилась в офлайн-режиме: начальник получил фотоотчет в мессенджере и успокоился.

Раньше мужчина был добытчиком, жена до сих пор в декрете. Фото: Личный архив

— Обвиняемые не признали вину в халатности. Замначальника ДЭУ пояснил, что выезжал на место работ вечером, а мастер — что выполнял указания руководства. У потерпевшего II группа инвалидности, он заявил иск о компенсации вреда здоровью более миллиона рублей, — прокомментировала КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Гособвинитель потребовала назначить коммунальщикам по два года условно — обвиняемые не были судимы и характеризуются положительно. Сам потерпевший и его родственники тоже не настаивают на строгом наказании и тюремном заключении, сейчас им нужны только деньги. Именно от суммы компенсации во многом зависит возможность дальнейшей реабилитации пострадавшего и ее уровень.

— Эта проклятая остановка поставила нас на черту бедности! Муж был добытчиком, работал электрогазосварщиком в частной компании и на стрелочном заводе. Я сидела в декрете два года подряд — старшей дочке — три, а младшей — всего годик. Врачи пока не дают прогнозов, но муж может навсегда остаться в инвалидном кресле. Надеемся на решение суда, Володе очень нужны реабилитация, массаж и физиотерапия. Молюсь, чтобы он встал на ноги, ведь одна я семью не подниму. Даже не представляю, как мне жить дальше, как поднимать детей и заботиться о супруге, — сквозь слезы говорит Гульфия Гренгрос.

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