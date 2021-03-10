Бабушка-дракон: пенсионерка из Новосибирска в 80 лет мастерски владеет кунг-фу

80-летняя пенсионерка из Новосибирска не боится хулиганов и сможет постоять за себя. Фото: Алена МАРТЫНОВА

80-летнюю жительницу Новосибирска Валентину Степановну Черепневу можно назвать кунг-фу-бабушкой. Она мастерски делает хук, показывает дракона и змею и прочие приемы из ушу. Пенсионерка уверена, что уложит одной левой хулиганов и отобьет от них на улице беззащитных. Правда, случай для подвига Валентине Степановне еще не подвернулся.

— К счастью, на меня никто не нападал. Но если это случится, заступиться я за себя смогу, — рассказала КП-Новосибирск Валентина Черепнева.

Валентина Степановна занимается спортом всю жизнь, а боевыми искусствами почти 20 лет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Она вспоминает, что «ударилась» в спорт 20 лет назад, когда вышла на пенсию. Первые 10 лет, которые, казалось бы, должны были пройти в спокойном ритме, буквально пролетели в тренажерных залах, на горнолыжных спусках и тире. А после женщина подалась в боевое искусство. Ушу или кунг-фу теперь ее спортивная любовь.

— Я всю жизнь спортом занимаюсь. А как на пенсию вышла, так времени больше появилось. Ушу мне нравится потому, что оно направлено в первую очередь на защиту. И в этом искусстве прежде всего нужно думать головой. Ушу — это не про физическую силу, это про внутреннее состояние и контроль. Ну и потом, ведь мозг — это тоже мышца и, если ее не качать, она просто атрофируется, — поделилась с КП-Новосибирск Валентина Степановна.

Женщина ходит на тренировки каждый день. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Распорядок дня у сибирячки как у олимпийской чемпионки. Подъем в 6 утра. Спозаранку дама элегантного возраста делает гимнастику. Прямо в постели! Прямо в ночнушке! Махи ногами, руками, упражнения на дыхание. И про растяжку женщина не забывает. А дальше классика: гигиена, завтрак…

— Вот в плане питания я вообще не самый лучший пример. Никаких диет не соблюдаю. Готовить люблю, но иногда не успеваю. Поела квашенной капусты и холодца и вперед на тренировку, — признается спортсменка.

Интенсивные тренировки — любымые упражнения новосибирской супер-бабули. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но среди плотного графика тренировок женщина находит время и для рукоделия. Временами над супер-бабулей берут верх простые, беззаботные увлечения. Вышивание крестиком, вязание, чтение — добрые спутники новосибирской пенсионерки.

— У меня четверо внуков, а правнучке три годика. Я для них стараюсь, вяжу носочки, — говорит Валентина Степановна.

80-летняя песионерка живет по графику как Олимпийская чемпионка Фото: Алена МАРТЫНОВА

А еще перед такой бабушкой трусятся не только наглецы, да хулиганы. Но даже коронавирус бросился в бегство. Инфекция обошла пенсионерку стороной.

— Тьфу, тьфу, тьфу! Коронавирусом я не болела. Но соблюдать режим самоизоляции летом было очень сложно. Сидеть в четырех стенах, это совсем плохо для здоровья. Поэтому гуляла немного в парке, — рассказала КП-Новосибирск женщина.

Сейчас Валентина Степановна с нетерпением ждет лета. А все потому, что тренировки по ушу для пенсионеров проходят в парках на свежем воздухе. Многие прохожие обращают внимание на такую необычную зарядку:

Женща даже и не думаю забрасывать физкультуру Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Однажды мы делали упражнения и в этот момент мимо проходили китайцы. Они увидели нашу технику. Сначала просто смотрели, а затем несколько человек к нам присоединились. Мне было очень приятно, что люди заинтересовались, — вспоминает спортсменка.

Бросать тренировки супер-бабушка даже и не думает. Тем более, в Китае у нее живет «соперница» — там самой пожилой бабушке, которая занимает кунг-фу, уже за 90 лет, и она очень популярна в соцсетях.