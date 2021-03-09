«Зачем ты так? Мы бы поняли и помогли»: в Новосибирске многодетная мать покончила с собой

В селе Гутово под Новосибирском вечером 6 марта произошла трагедия. Фото: соцсети

В селе Гутово под Новосибирском вечером 6 марта произошла трагедия: там покончила с собой многодетная мать. 40-летнюю женщину нашел мертвой дома ее свекор. Самому младшему ребенку погибшей в апреле исполнится один год.

— Записку женщина не оставила, известно, что раньше она уже пыталась покончить с собой. Первая попытка была в 2019 году, когда сибирячка была беременна последним ребенком, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах. — Семья считалась относительно благополучной и на учете в соцслужбах не состояла.

Женщина родила своего последнего ребенка в 2020 году. Фото: соцсети

На странице погибшей женщины в соцсетях сибиряки уже начали выражать соболезнования.

— Зачем ты так. Мы бы поняли и помогли. Покойся с миром, — пишут люди.

Сибирячка много лет работала медсестрой-рентгенологом в медсанчасти исправительной колонии №14 в городе Тогучине. Как рассказали КП-Новосибирск соседи погибшей женщины, после рождения сына у нее началась послеродовая депрессия, она тайно лечилась у психиатра в Новосибирске.

Областной следственный комитет уже проводит проверку по данному факту, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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