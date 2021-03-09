Водитель экскаватора выиграл новенький паркетник

Михаил Коломиец. Фото: компания «Сибирский Антрацит».

Компания «Сибирский Антрацит» (входит в Группу «Сибантрацит») провела ежегодный конкурс «Рабочий года», где главным призом стал новенький Renault Duster. Как отбирали участников премии, кому достались ключи от авто и другие подробности потрясающего по накалу эмоций праздника - в нашем репортаже.

«Как думаешь, кому достанется?»

У Евсинского дома культуры стоит блестящий автомобиль, перевязанный пышным бантом. Вокруг ходят гости, оценивают красавца, переговариваются друг с другом: «Как думаешь, кому достанется?» Это - главный приз сегодняшнего события.

Открываем двери ДК и окунаемся в праздник: диджей в спецформе компании миксует хиты, девушки у столов предлагают напитки и закуски, фотограф суетится вокруг смеющихся гостей, чтобы каждый забрал домой памятные фото.

Гости с удовольствием фотографировались в тематической фотозоне. Фото: компания «Сибирский Антрацит».

У автомата мгновенной печати ажиотаж: здесь можно сфотографироваться и тут же забрать яркие, живые распечатки снимков с надписью «Работник года». Чувствуется приятное волнение, ожидание, все ждут главное - игру.

«Здесь собрались лучшие из лучших»

Многие пришли с группой поддержки, чтобы разделить с близкими волнение и радость. Фото: компания «Сибирский Антрацит».

К 13.00 зал заполняют гости: участников пришли поддержать родные, любимые и коллеги, с которыми они трудятся плечом к плечу, - более 200 человек. Коллектив предприятия очень дружный, сплоченный. В конце мероприятия фортуна определит того единственного, кто станет обладателем нового автомобиля. А сначала пройдет веселая и увлекательная игра «Угадай мелодию», в которой примут участие все 12 работников месяца компании.

Сергей Коломников поприветствовал гостей и участников события. Фото: компания «Сибирский Антрацит».

Перед началом игры исполнительный директор АО «Сибирский Антрацит» Сергей Коломников поздравил всех присутствующих, отметил, что прошлый год был непростым для всех. Но компания выстояла, пережила нелегкое время благодаря своим сотрудникам. Тем, кто каждый день вкладывается в успех общего большого дела.

- Здесь собрались лучшие из лучших. Мы вас очень ценим и гордимся вами, - обратился к залу Сергей Коломников.

Директор по персоналу управляющей компании «Сибантрацит» Сергей Давыдов назвал труд работников «Сибирского Антрацита» бесценным.

- Не все угольные компании в 2020 году справились с сохранением численности персонала, с реализацией бизнес-планов, не всем удалось сохранить фонд оплаты труда. У нас это получилось. Развитие предприятий «Сибантрацита», их возможностей по продаже и логистике позволяет с уверенностью смотреть в будущее, - заявил Сергей Давыдов, выразив благодарность как номинантам конкурса, так и всему трудовому коллективу предприятия.

Также участников финала конкурса «Рабочий года» поздравили глава Евсинского сельсовета Алексей Колотий и депутат Заксобрания Новосибирской области Ильгиза Лотфуллина. И началась игра.

Первая четверка игроков: «Любимка»

Первая четверка внимательно слушает правила игры. Фото: компания «Сибирский Антрацит».

В первую четверку игроков вошли Ирина Лондарева (лучший работник декабря), Сергей Тюйпалов (лучший работник января), Александр Баландин (лучший работник февраля) и Сергей Абоянцев (лучший работник марта).

Еще до начала игры Ирина Лондарева призналась, что очень волнуется.

- Понимаете, даже не в призе дело. Я считаю, у нас очень много специалистов, которые работают действительно хорошо. Людям нужен стимул, поэтому и здорово, что такие мероприятия для нас организуют. Я работаю аппаратчиком углеобогащения, работа у нас непростая. Бывает, приходят новенькие, смены две посмотрят, развернутся и уходят. А бывало, уходили и через час-два. У нас остаются те, кто действительно уважает свое дело: хорошие, работящие люди. Я уже так втянулась в свою работу, что и не представляю, как без нее можно? Даже когда в отпуске, сны снятся про нее. Мы просто по-другому не умеем, мы все здесь такие, - рассказала Ирина.

Сначала участники немного нервничали, но быстро вошли во вкус. Зал поддерживал изо всех сил: «Давай, ты же знаешь!»

Зрители внимательно вслушивались в мелодии, чтобы помочь участникам. Фото: компания «Сибирский Антрацит».

Самой сложной для участников оказалась песня Little Big - Uno, с которой группа собиралась представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2020». Ее никто не угадал. Зато песню NILETTO «Любимка» Сергей Абоянцев угадал буквально с первых нот.

В лидеры этого тура вышел Александр Баландин. Участники-мужчины получили праздничные корзины, а Ирина - красивейший букет.

Вторая четверка игроков: «Трутся спиной медведи»

Вторая четверка игроков настроена решительно. Фото: компания «Сибирский Антрацит».

На сцену вышла вторая четверка игроков: Сергей Коновалов (лучший работник апреля), Наталья Шелковкина (лучший работник мая), Валерий Худяков (лучший работник июня) и Валентин Плотников (лучший работник июля).

Перед началом игры лаборант химического анализа Наталья Шелковкина тоже волновалась.

- А еще за меня мама волнуется, - она показала на сидящую в зале женщину.

На сцене Наталье было непросто, но она отгадала песню «Ветер перемен» и вошла во вкус. Соперники поддерживали и даже подсказывали. Песню «Трутся спиной медведи» из раздела «Кинофильмы» Наталья от волнения назвала не сразу, но справилась и вырвалась в лидеры этого тура.

Третья четверка игроков: Ace of Base

Вторая четверка спустилась со сцены, а им на смену уже спешит третья: Дмитрий Сеслер (лучший работник августа), Дмитрий Назаров (лучший работник октября), Михаил Коломиец (лучший работник сентября) и Александр Григорьев (лучший работник ноября). Здесь борьба была жесткой: полностью мужская четверка, никто не хотел сдаваться без боя.

От волнения не каждую песню удавалось вспомнить сразу. Фото: компания «Сибирский Антрацит».

Михаил Коломиец узнал песню «Районы, кварталы», а исполнителя подсказал ведущий:

- Знаете, в лесах обитают, могут укусить-покусать, в общем… «Звери».

Когда зазвучала мелодия песни «Люби меня, люби!», зал дружно запел. А песня Преснякова «Стюардесса по имени Жанна» вызвала полный восторг у гостей. Участники молчат, не могут отгадать, а из зала слышно: «Жанна! Жанна!» Александр Григорьев не растерялся и доверился залу. В итоге непредвиденная ситуация: два участника набрали одинаковое количество баллов. Чтобы определить, кто же выйдет в полуфинал, запустили композицию Ace of Base - Happy Nation. Александр с криком: «Эйс оф бэйс!» мгновенно нажал кнопку. Быстрота реакции у него в крови, ведь рабочим месяца он стал из-за того, что коммутационные блоки бульдозера углепогрузки ремонтировал буквально на ходу.

Финальная битва: «Выйду ночью в поле с конем!»

В полуфинале страсти накалились: Наталья Шелковкина и Александр Григорьев щелкали сложные композиции, словно семечки.

Александру Баландину в этой битве не удалось набрать очков. Перед игрой он поделился, что, наверное, сцена - не совсем его.

- Если честно, я не очень люблю такие массовые мероприятия. Но ведь повод такой, - пошутил Александр Баландин. - А вообще, здорово, конечно, что организуют такие мероприятия.

А Наталья Шелковкина и Александр Григорьев тем временем добрались до финальной битвы, где нужно было угадать мелодию с нескольких нот. Зал затих - здесь уже было все серьезно, никаких подсказок.

Вместе с Александром на игру пришла серьезная группа поддержки. Фото: компания «Сибирский Антрацит».

«Песню о шахматной фигуре, ставшей путнику компаньоном», Александр решил угадать с шести нот. И у него получилось! Он красиво запел ответ на загадку: «Выйду ночью в поле с коне-е-ем!»

Последняя загадка звучала так: «Песня о том, как тяга к морю мешает личной жизни». После прозвучавших шести нот Александр запел: «Ты морячка, я моряк», - и одержал безоговорочную победу.

«Мое сердце остановилось, отдышалось немного, и снова пошло»

После игры всех 12 лучших работников месяца пригласили на сцену. Они встали по обе стороны от экрана, на котором высветился список песен. Участники еще до начала мероприятия назвали любимые композиции, каждая из которых вошла в этот список. Никаких имен, лишь пронумерованные песни.

На сцену вышли исполнительный директор «Сибирского Антрацита» Сергей Коломников и рабочий года - 2019 Игорь Семендяев. Игорь встал в центр сцены спиной к экрану. В этот момент на экране начали вспыхивать числа от одного до двенадцати - заработал генератор случайных чисел. Игорь не видел происходящее на экране: он стоял лицом к залу. Его задачей было сказать «Стоп!» в любой момент. Какое число в это мгновение застынет на экране - та песня и заиграет. И это будет песня победителя - счастливого обладателя Renault Duster.

Зал замер. Играла напряженная музыка. На лице Игоря - полная сосредоточенность, ведь в этот момент он был частью игры фортуны, через него она должна была улыбнуться кому-то из участников.

Прозвучало тихое, но решительное «Стоп!». На экране замерла цифра 9. И заиграла композиция Ислама Итляшева «Ночь, не играй на моих нервах», которую загадал Михаил Коломиец. Зал взорвался аплодисментами и восторженными криками. На сцену запустили тройной салют искрящегося конфетти: среди темно-синих блесток стоял опешивший победитель. В глазах Михаила - недоумение, неверие, подступившие от неожиданности слезы. Он держался из последних сил - в руках большущий сертификат с изображением автомобиля, а в голове мысль: не снится ли?

Сергей Коломников поздравил участников:

- Прежде всего я еще раз поздравляю всех вас. Вы все молодцы и все - победители. Михаил Алексеевич заслуженно получает главный приз нашего конкурса! - и под двойной салют искрящегося конфетти передал Михаилу ключи от новенького Renault Duster.

Михаил до конца не верил, что все происходящее - реальность, а не сказка. Фото: компания «Сибирский Антрацит».

Михаил работает в «Сибирском Антраците» уже восемь лет.

- Просто я старался, работал, всегда выполнял план. Права у меня есть, и конечно, очень хотелось такую машину. Мечтал и надеялся. Да все мы мечтали, а мечты сбываются. Бывают же такие чудеса, как в сказке! Если честно, мне не верится. До сих пор не верится. Я очень рад, что нам устраивают такой праздник и дарят такие подарки, что работать становится еще интереснее!

После мероприятия нам удалось взять интервью у исполнительного директора «Сибирского Антрацита» Сергея Коломникова.

- На самом деле Михаил - очень хороший работник. Наверное, знаменательно, что награда нашла своего героя. В этом конкурсе он участвовал и в прошлом году: был также работником месяца. Но в тот год награду получил другой, не менее достойный человек. А в этом году будто признание со стороны судьбы, и здорово, что Михаил стал победителем, - поделился искренней радостью за сотрудника Сергей Коломников и рассказал, почему выбор обладателя главного приза доверили фортуне: - Довольно трудно сравнить человека, который, к примеру, сделал много кубов горной массы, со слесарем, который занимается ремонтом. Работниками месяца становятся рабочие разных специальностей, и уже на этом этапе идет достаточно жесткий отбор: это не один-два, а около десятка человек, из которых выбирается лучший в соответствии с тем вкладом, который он внес. А сегодня мы подвели некий итог всему году. И не стали нагружать людей сложными заданиями, лишними нервными переживаниями. А сделали это весело, задорно, где-то полагаясь на фортуну и судьбу, ведь до этого люди уже проделали большую работу.

Справка «КП»

В 11-й церемонии награждения победителя трудового конкурса «Рабочий года - 2020» участвовали:

• Ирина Лондарева, лучший работник декабря, аппаратчик углеобогащения ОФ «Листвянская»

• Сергей Тюйпалов, машинист экскаватора Северного участка горных работ, лучший работник января

• Александр Баландин, слесарь дежурный и по ремонту оборудования ОФ «Листвянская-2», лучший работник февраля

• Сергей Абоянцев, водитель БелАЗа технологической автоколонны № 1, лучший работник марта

• Сергей Коновалов, машинист автогрейдера бульдозерного участка управления горных работ, лучший работник апреля

• Наталья Шелковкина, лаборант химического анализа отдела технического контроля, лучший работник мая

• Валерий Худяков, водитель БелАЗа технической автоколонны № 1, лучший работник июня

• Валентин Плотников, шлифовщик ремонтно-механических мастерских, лучший работник июля

• Дмитрий Сеслер, машинист экскаватора Крутихинского участка горных работ, лучший работник августа

• Михаил Коломиец, машинист экскаватора Крутихинского участка горных работ, лучший работник сентября

• Дмитрий Назаров, слесарь по ремонту электрооборудования ОФ «Листвянская-2», лучший работник октября

• Александр Григорьев, слесарь по ремонту электрооборудования ОФ «Листвянская-2», лучший работник ноября