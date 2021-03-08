«Папа надел платье и вышел на сцену»: как победителем первого конкурса красоты в СССР стал мужчина

Звезда балета Флора Кайдани гримирует Земфиру. Фото: Владимир ДАВЫДОВ

Многие думают, что первый конкурс красоты прошел в СССР в Москве в 1988 году. Но историки из Новосибирска готовы это оспорить. Оказалось, в 1960-х годах новосибирские ученые в творческом клубе «Под интегралом» провели первый подобный конкурс в Союзе, приурочив его к 8 Марта. Праздник получился просто сногсшибательный. Особенно зрителям и жюри запомнился финальный аккорд. К всеобщему удивлению, после вручения призов и подарков вдруг выяснилось, что звание самой первой мисс получила конкурсантка по имени Земфира, которая оказалась… мужчиной! О том, каким был самый первый в нашей стране конкурс красоты 57 лет назад и чем он запомнился его участникам - в материале КП-Новосибирск.

Накануне 8 Марта молодежный клуб «Под интегралом», который организовали специалисты и научные сотрудники Академгородка, придумал необычный способ поздравить прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Участник тех событий Герман Безносов описал это в своем дневнике. Записи корреспондентам КП-Новосибирск показала его дочка. Итак, читаем…

- …Интегральцы тоже любили эти торжества и старались отгулять их на уровне мировых стандартов. 8 марта 1964 года был объявлен первый конкурс красоты. Наслушавшись запрещенных тогда иностранных «голосов» и насмотревшись тайно ввезенных в страну глянцевых журналов для мужчин и женщин, продвинутые министры клуба решили облегчить себе жизнь и напрячь «клубничек». Развесили по институтам призывы на конкурс красоты «Мисс Интеграл», заготовили призы, назначили себя членами жюри и стали ждать экспромтов. Не будучи уверенными в дамской смелости, для затравки решили пригласить профессиональных артисток. Я дружил с артистами театра оперы и балета. Поддержав идею конкурса, несколько балерин согласились стать претендентками на звание «Мисс Интеграл». Этим уже был гарантирован успех шоу, - говорится в воспоминаниях Германа.

Объявление - приглашение на конкурс красоты. Фото: Архив Интегрального музея-квартиры Академгородка

Организаторы процесса даже придумали изюминку для торжества. Роль «изюминки» отвели артисту балета - мужчине, который, переодевшись в девушку, должен был внести долю юмора в мероприятие. Такая идея появилась из-за популярного в те годы фильма «В джазе только девушки» и очень понравилась всей закулисной команде.

Но первый блин, как известно, часто комом. Танцовщик буквально в последний момент приехать не смог. Пришлось импровизировать по принципу «инициатива наказуема».

- Ценители красоты в напудренных париках во главе с председателем Львом Сабининым (зятем академика Соболева) расположились в маленькой комнате, на дверях которой было написано «Антропометрические измерения». А перед дверью образовалась очередь жаждущих успеха красоток - около 30 энтузиасток. Беспокойство организаторов оказалось напрасным. Конкурс успешно начался. Я же в это время пытался найти исполнителя главной роли. Бесцеремонно надевал парик на наших министров и выслушивал мнения остальных. Когда же они напялили парик на меня, то единогласно приговорили «жертву» к подвигу, - записано в дневнике Безносова.

На мужчину надели какое-то выходное платье, шаль, ступни 42-го размера впихнули в туфли 39-го, нанесли грим и выпроводили на сцену под именем Земфира.

Герман Безносов. Фото: Владимир ДАВЫДОВ

Разоблачить открывшийся у Германа актерский талант мог разве что конкурс в купальниках. Но его, к счастью, не было. Красавицы подвергались вполне приличным испытаниям. Они состязались в литературном конкурсе буриме, рецензировали абстрактные картины, танцевали белый вальс. По количеству набранных баллов, как ни странно, лидировала Земфира.

- Самым интересным был диалог с президентом нашего клуба. Ребята решили познакомить Земфиру с Бурштейном в кулуарах между конкурсами. Глаза президента находились на уровне моей скромной груди. Он серьезно заговорил, что нужно развивать связь между мегагородом и академ-деревней, крепить дружбу науки и культуры. Я поддакивал ему своим обычным, тогда еще не прокуренным голосом. После разговора с «представительницей театра» Анатолий спросил у джазменов: «Как можно такую корову поднимать в балете?» Если президент не распознал своего премьер-министра, несмотря на наше ежедневное общение, то премьер и кабинет ликовали: «Успех премьеры!», - вспоминал Герман-Земфира.

Удивительно, но подвоха с переодеванием не заметил никто. Земфира даже танцевала на сцене с одним из членов жюри, который, когда вскрылась правда, был обескуражен.

- После этого медленного танца партнер даже побежал на сцену бить папу. Просто удивительно, что его в женском наряде тогда никто не узнал, - рассказывает дочь Германа Анастасия Близнюк.

Кстати, подарки победительницам, как и сам конкурс, тоже были необычными. Вместо короны Земфира получила тяжелый катушечный магнитофон размером со стул. За второе, третье и четвертое места достались лабораторная мышь, кролик и петух.

Герман Безносов уже умер, а историю этого конкурса и легендарного клуба спустя годы бережно хранит его дочь Анастасия в Интегральном музее-квартире Академгородка.

Герман Безносов умер в 2007 году.

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