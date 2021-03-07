«Руки после него в синяках»: что рассказывала подругам девушка, которую парень убил в ее день рождения

Подруги отговаривали погибшую девушку от отношений с 19-летним парнем. Фото: соцсети

В Новосибирске 17-летняя девушка, изрезанное тело которой обнаружили друзья, ранее жаловалась на своего 19-летнего парня. Она утверждала, что тот поднимает на нее руку, отправляла в сообщениях подругам фото с синяками. Но в тоже время не разрешала вмешиваться в свои отношения с парнем, постоянно его прощала и писала об этом в соцсетях.

— Недавно я встретила ее в метро, просила не встречаться с Федей. Он мне никогда не внушал доверия, — поделилась с КП-Новосибирск подруга погибшей девушки.

Главная претензия подруг — молодой человек употреблял наркотики и под кайфом издевался над девушкой. Та подружкам писала, что ей очень плохо, высылала фотографии и жаловалась: «Руки после него в синяках».

— Я знаю Федора с детства, Алина* была его первой девушкой. Они с Алиной начали встречаться два года назад, а расставались каждые несколько месяцев и сходились вновь. В отношениях были проблемы, но Алина об этом говорить не хотела. А Федя просто торчал... Он изменял постоянно, избивал ее. Я сначала не верила — как это? Федя такой милый мальчик, казался безобидным, вежливым. Мальчик-зайчик, даже не скажешь, что может ударить кого-то, — рассказала КП-Новосибирск близкая подруга пары Лейла.

По словам девушки, оставшись вдвоем со своей девушкой, парень превращался в домашнего тирана. Мог ударить по рукам, по лицу. И даже друзьям писал, что «убьет Алину».

— Алина была очень жертвенная, очень милая. В какой-то момент она начала защищать его, «мой Федечка — нормальный». Ей было 15 лет, когда они стали встречаться, она просто полностью попала под влияние Феди. И ее было очень сложно вытащить. Она даже начала ходить к психологу... Все мы знали, что что-то не так. Алину пытались уберегать и родители, да и сами родители Феди все понимали. После того, как он начал употреблять — никто ему не доверял, даже сестра, — рассказала Лейла.

По словам сестры парня, она тоже часто переписывалась с его девушкой. Когда они только начали встречаться, Алина даже не знала, что он сидит на наркотиках.

— Я скрывала от нее, что он принимает наркотики. Она была категорически против употребления. Он тоже врал ей, а она его любила, — рассказала КП-Новосибирск сестра подозреваемого.

Алина активно вела страницу в «Твиттере». Там она сама рассказывала про токсичные отношения, что лечится у психотерапевта, принимает транквилизаторы. Меньше, чем за сутки до трагедии, девушка опубликовала пост в «Твиттере», где призналась, что ее парень изменил ей с мужчиной, так как был под наркотиками. Но несмотря на все сложности в общении с ним, она запрещала друзьям и знакомым вмешиваться.

Напомним, со слов друзей, в роковую ночь 19-летний парень требовал у своей девушки деньги на очередную дозу, а она не дала. В итоге изрезанное тело девушки нашли в квартире в ее день рождения, Алине 7 марта должно было исполнится 17 лет.

Молодой человек забрал деньги и бросился в бега. Сразу после преступления новосибирец во всем сознался друзьям. Он написал им, что убил свою девушку, так как был под наркотиками. Сначала друзья пары восприняли это как розыгрыш, а потом посоветовали сдаться полицейским. Но Федор отправился в Кемерово на такси к своей знакомой. По дороге машина попала в ДТП. До столицы Кузбасса его подбросил дальнобойщик, а когда сибиряк пришел на встречу к знакомой, его повязали полицейские. Против Федора возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

*Имя погибшей изменено.

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