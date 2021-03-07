Трава-убийца и кактусы-горцы: самые странные растения оранжереи Ботанического сада в Новосибирске

В Ботаническом саду очень красиво — здесь часто проводятся фотосессии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Центральному сибирскому ботаническому саду СО РАН 7 марта исполняется 75 лет. За это время здесь пустили корни много уникальных и необычных растений. Фотокорреспондент КП-Новосибирск прогулялся по оранжереям Ботсада, которые представляют собой некий портал в другие страны и континенты: Америка, Африка, Австралия, тропики Азии... Про самые удивительные растения — в нашем репортаже.

Дерево Дружбы встречает гостей на входе в оранжерею. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В оранжерею с экспозицией «Растения тропических и субтропических областей Земного шара» нужно заходить с закрытыми глазами: вдыхая влажный воздух, насыщенный ароматами сотен растений, можно легко представить, что ты и правда находишься в тропиках.

«Миксовые» плоды на Дереве Дружбы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Делаем несколько шагов вперед, открываем глаза — перед нами раскидистое Дерево Дружбы. Оно первым встречает гостей, на развилке двух тропинок.

Еще одно привитое цитрусовое дерево — такие лимончики вырастают весом до килограмма. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дерево Дружбы — одно из раритетных растений Ботанического сада, ему уже более 40 лет. А уникально оно тем, что на нем «сдружились» грейпфрут, апельсин, мандарин, лимон и даже помело. Дело в том, что на дерево грейпфрута были привиты разные сорта цитрусовых. Оно постоянно плодоносит — и эти плоды очень вкусные.

Прекрасные фиалки, символизирующие весну и красоту. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Огромные листья диких бананов упираются в крышу. Но самих бананов, как не ищи, в этой траве не найдешь. Сейчас они не плодоносят. А жаль.

Жирянка переваривает насекомых на своих листочках. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Неподалеку растет с виду безобидная травка жирянка, на деле же — гроза насекомых.

— Жирянка выделяет два вида веществ: одно приманивает насекомых, а в другом они перевариваются. Муха села — прилипла к листьям, и сразу начинается процесс пищеварения, — объясняет экскурсовод Анна Басалаева. — Как-то спрашивали у наших специалистов, чем питается это растение зимой и в квартирных условиях, где нет насекомых. Так вот, говорят, жирянку можно кормить даже небольшими кусочками куриного фарша.

Если мухоловке засунуть палец в «рот», она попытается его съесть. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот венериной мухоловке не стоит давать ни мясо, ни колбасу — из-за этого может появиться гниль. Если в качестве корма использовать жуков с твердой оболочкой, дождевых червей или грызущих насекомых — они травмируют ловушку. Ей подойдут небольшие пауки, мухи либо комары.

Непентес — ловушка для насекомых. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще одно плотоядное растение — непентес. Внутри мешочка находится кислота — своего рода «желудочный сок», который переваривает белок, то есть насекомых. Непентес привлекает своих жертв запахом — а уже залетев в мешочек, оттуда никто не выбирается. Это необычное растение распространено в Африке и тропической Азии.

Так выглядит циперус папирус, из которого делают бумагу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вы знаете, как выглядит циперус папирус? Да-да, то самое растение, из которого делают папирусную бумагу. Он совсем неприметный — и можно запросто пройти мимо него.

— Пробовали делать из него бумагу, раскатывали ее. Раньше она здесь же висела — детям было очень интересно, — говорит Анна Басалаева.

А вы знали, что у папоротника нет листьев? Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вряд ли вам доводилось встречать в природе папоротник олений рог, потому что растет он в Австралии. И в Ботаническом саду СО РАН.

— Многие не знают, что у папоротника нет листьев, это вайя, — поясняет Басалаева. — А еще папоротники никогда не цветут — это древние споровые растения. Они размножаются спорами. У нас даже посетительница однажды спорила с экскурсоводом и говорила, что у нее есть папоротник, который цветет. Скорее всего, это был аспарагус, который похож на папоротник.

Азалия любит влажный и прохладный воздух. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В экспозиции «Кактусы и другие суккуленты Старого и Нового Света» попрохладнее, чем в тропиках. Здесь зимой поддерживают температуру 10-15 градусов. Оказывается, кактусы любят прохладу.

В марте-апреле, когда солнце начинает пригревать, кактусы пробуждаются: идет активный прирост, а за ним цветение. Так что в начале апреля сюда можно уже приходить фотографировать цветущие кактусы.

Молодожены любят фотографироваться в зарослях диковинных растений. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Самая частая ошибка — многие думают, что кактусы появились в Африке. На самом деле родина кактуса — это американский континент, — отмечает Ольга Пермякова, куратор экспозиции. — Так как человек распространил их по всему миру, мы можем их и в Испании наблюдать, и даже в Крыму.

Высокогорные кактусы эспостоа в теплых шубках. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В начале экспозиции скучковалась группа кактусов в пушистых шубках — эспостоа. Шубки это не столько для красоты, сколько для того, чтобы выдержать суровые условия, так как растет эспостоа в высокорогорье: Чили, Перу и Аргентине на высоте от 1000 до 4000 метров. И чтобы защитить стебель кактуса от суровых ветров и снегов в горах, природа создала такие шубы.

Цереусы вырастают по 20-30 сантиметров в год. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Обычно кактусами питаются копытные — ламы, козы, ослы. Они сбивают копытом основание растения, чтобы не пораниться, — рассказывает Ольга Пермякова. — Почему возникли колючки? В первую очередь, из-за температурных условий. А второй фактор — эти растения достаточно сочные и растут там, где нет воды. Если б не было колючек, животные их бы быстро истребили.

Есть среди этих кактусов те, которые появились примерно в то же время, как образовался Ботанический сад. 70-летние агавы раскинули свои «щупальца» на дорожку, подобно спрутам. Они долгожители — могут дожить до ста и более лет.

Эти агавы — ровесники Ботсада. Фото: Алена МАРТЫНОВА

У всех агав жесткие листья и на концах острые шипы, и чтобы посетители не повредились, на них нанизаны винные пробки. Кстати, есть у этого растения такая особенность — они цветут раз в жизни, а после цветения погибают.

Этим малышам — эхинокактусам грузона — уже 60 лет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Особого внимания заслуживает эхинокактус грузона — в народе его еще называют «тещин стул». Самым крупным экземплярам, которые растут здесь, уже под 60 лет. В природе они дорастают до диаметра трех метров по 500-600 килограммов весом. Они долгожители — так же, как и агавы. Водится грузона в мексиканской пустыне и южных штатах США.

Тушеная опунция на вкус напоминает кабачки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оказывается, некоторые кактусы можно есть. Мексиканцы давно научились готовить кактус опунция — его плоды называют «колючие груши». «Лепешки» очищают от колючек и тушат. На вкус — как тушеные кабачки.

Древесные стебли опунций вполне сгодятся для строительства хижин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А еще у опунций интересная особенность — одревесневающие стебли. Их мексиканцы используют в строительстве.

По шипованному стволу мадагаскарской пальмы отлично взбираются лемуры. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Гулять по оранжереям можно бесконечно — и это очень увлекательно, особенно с экскурсоводом. Но все же лучше увидеть все своими глазами — только помните, Ботанический сад находится в Академгородке.

— Ботанический сад был создан в 1946 году, сначала мы находились в городе, одно из наших мест — дендрарий возле зоопарка. Там осталась остановка «Ботанический жилмассив» — это людей сбивает с толку, — говорят сотрудники Ботсада. — И нам иногда звонят: «Мы вас ждем около ворот, где вы?» А мы уже с 1964 года находимся в Академгородке. Приходите.

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