А за осла ответишь: суд оштрафовал сибиряка, который обзывал оппонента в чате на латыни

Конфликт, дошедший до суда, начался между тремя людьми почти два года назад. Фото: соцсети / предоставлены героями публикации.

В Новосибирске суд назначил штрафы двум сибирякам, которые назвали третьего ослом — причем и по-русски, и на латыни. Перепалка произошла в чате WhatsApp, где собрались дольщики дома-долгостроя по улице Чукотская. В чем была причина спора и с чем связано решение суда — в материале КП-Новосибирск.

Долгострой на Чукотской, 1 возводится уже 10 лет. Строительство дома то останавливалось почти полностью, то снова возобновлялось. Разумеется, не все люди были этим довольны.

Фрагмент переписки из чата. Фото: Инна Соколова.

— Вся эта история началась почти два года назад. В 2019 году я стал подрядчиком дома и добавился в чат, где мы писали о темпах строительства. Был в группе и персонаж один. Он купил квартиру и с первого же дня начал подбивать дольщиков к пикетам, мол сколько можно это терпеть. Я не спорю, чтобы все шло быстрее, напрягать застройщиков надо. Но не радикальными методами. Когда человек пишет заявление в полицию и прокуратуру, то у застройщика была бы выемка документов, остановка строительства, а далее — банкротство. А он таким образом нагнетает обстановку, чтобы застройщика развести и дополнительные деньги получить. Сутяжничество — его хлеб, хоть и небольшой. Его провокации реально мешали. Одна женщина не выдержала, назвала его ослом, я соответственно, перевел это на латынь, просто было интересно, как это звучит. Даже напрямую к нему не обращался. В итоге я его удалил из чата за деструктивное поведение, ведь дом уже готов на 99%, — рассказал КП-Новосибирск директор ГК «Зодиак» Андрей Ананьев.

По словам дольщицы, которая написала про осла на русском, вспылила она не на пустом месте.

— Когда он еще два года назад подбивал банкротить застройщика, я начала писать в чате: люди, откройте глаза, он вас обманывает. Он в ответ принялся оскорблять, и дошло до того, что он назвал меня старой. Я отвечаю: раз я старая, то называйте меня по имени-отчеству. И написала свое имя так, как оно значится в загранпаспорте, на латыни: Inna Iosifovna (Инна Иосифовна). Тот это увидел и начал перевирать, называть меня Лосифовна. Я говорю: «Вы неуч и осел». А Ананьев добавил это на латыни, вот и все, — рассказала КП-Новосибирск дольщица Инна Соколова. Слова оппонентов не на шутку оскорбили сибиряка. Он пошел в суд и потребовал выплатить ему компенсацию морального вреда в несколько сотен тысяч рублей.

Центральный районный суд вынес решение оштрафовать сибиряков. Фото: Инна Соколова.

В итоге суд постановил оштрафовать Инну Соколову на 7 тысяч рублей, а Андрея Ананьева — на 3 тысячи. Плюс обязал их оплатить судебные издержки и экспертизы в сумме чуть более 25 тысяч рублей. Но с таким решением оба не согласны и намерены его обжаловать.

Тем временем сам истец тоже остался недоволен: он подал в суд апелляцию с просьбой рассмотреть дело снова и взыскать с его обидчиков 200 тысяч рублей. Выяснить его позицию не удалось: он не отвечал на звонок.

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