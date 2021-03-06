Барби в законе: модель-блондинка охраняет новосибирскую колонию

Наталья и в форме, и в платье выглядит роскошно. Фото: ГУ ФСИН по Новосибирской области.

35-летняя Наталья Воронько - светловолосая красотка, которую запросто можно представить на обложке модного журнала, но точно не в колонии. Хотя именно там она и работает: сибирячка - младший инспектор отдела охраны ИК № 3, по званию - прапорщик внутренней службы. Она дежурит с оружием на КПП, следит за тем, чтобы никто не пронес ничего запрещенного в колонию, а осужденные - не сбежали. Почему девушка модным нарядам предпочла форму и погоны - в нашем материале.

Наталье предлагали съемки в рекламе. Фото: ГУ ФСИН по Новосибирской области.

«РЕКЛАМИРОВАЛА ШУБЫ»

Рост у Натальи как раз для подиума - 177 сантиметров, и когда она была студенткой НГПУ (девушка училась на психолога), ее заприметили в модельной сфере - предложили съемки для каталогов.

- Друзья всегда шутят о моей внешности: «Голова, шея, а потом - ноги». У меня были красивые модельные съемки. К примеру, когда в Новосибирске открывался меховой магазин, меня пригласили рекламировать шубы, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. - Но я поняла, что это не мое: не люблю я выставлять себя на всеобщее обозрение и не очень хорошо к этому отношусь.

Наталья могла стать прекрасной моделью. Фото: ГУ ФСИН по Новосибирской области.

В итоге Наталья забросила карьеру модели и в 2007 году примерила форму: к тому времени у Воронько в ГУ ФСИН по Новосибирской области была уже целая семейная династия.

- Моя мама служила в ГУ ФСИН. Сейчас она уже на пенсии, а была старшим прапорщиком - проверяла передачи осужденным, чтобы в них не было ничего запрещенного. Благодаря ей дисциплина у меня в крови, - говорит Наташа. - А потом в ГУ ФСИН устроился мой брат, который старше всего на год, и я пошла вслед за ним. Еще мне самой всегда нравились девушки в форме: это очень женственно.

Наталья считает девушек в форме очень женственными. Фото: ГУ ФСИН по Новосибирской области.

«НИКАКИХ УКРАШЕНИЙ И ЯРКОЙ ПОМАДЫ»

Ради службы Наталье приходится отказывать себе в девичьих радостях: перед коллегами тут ни новым платьем не похвастаешь, ни украшениями.

- На службе мы ходим строго в форме, юбка не должна быть выше колен. Конечно, никаких брошей-браслетов и огромных колец, - перечисляет блондинка.

Еще одно требование - никакого яркого макияжа, так что о черных стрелках и красной помаде пришлось забыть.

Наталья в повседневной жизни не любит яркий макияж. Фото: личный архив.

- Но вот это как раз для меня было совсем несложным: я в принципе кричащий макияж не люблю - немного реснички подкрашиваю и использую блеск для губ. А все остальное у меня натуральное, спасибо маме и папе, - смеется Наталья.

На работе и с подружками по телефону не поболтаешь: мобильные в принципе запрещено проносить на территорию колонии.

Наталья пришла на службу в 2007 году. Фото: ГУ ФСИН по Новосибирской области.

- Телефоны оставляем дома. Единственная связь на случай, если в семье происходит какое-то ЧП, - через руководство или дежурную часть, - объясняет Наталья.

Коллеги на комплименты и помощь красивой сибирячке не скупятся.

- Даже если я ни о чем их не прошу, парни говорят: «Дай я помогу, сделаю сам». А еще ни одного дня не сижу без сладкого: то шоколадку, то конфеты приносят, - благодарна девушка.

Наталья урасива в любом наряде. Фото: личный архив.

Посетители немного удивляются, когда видят красотку на посту, и расплываются в улыбке.

- Но с часовым КПП заигрывать нельзя, - строго пресекает любые попытки флирта Наталья.

Сибирячка - мама двух сыновей. Фото: личный архив.

А дома красотку-блондинку ждут два сына: одному - 4 года, другому - 5 лет.

- С мужем у нас звезды не сошлись, мы развелись. Но с работой это никак не связано, - уверяет сибирячка. - Сейчас, пока я на службе, за детьми помогают присматривать мои родные. Сыновья уже говорят: «Хочу быть как мама!». А еще различают силовые структуры - к примеру, полицию, военных. У нас даже детские пижамы в цвет камуфляжа, а из игрушек они больше всего автоматы любят. И сыновья - моя главная гордость!

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