«Мой отец не палач, у него - награды!»: сын сотрудника НКВД написал заявление на правнука расстрелянного сибиряка

Сотрудник НКВД Алексей Митюшов, арестованный Степан Карагодин и его правнук Денис, которого опросили в полиции. Фото: karagodin.org

В Новосибирске сын сотрудника НКВД заявил в прокуратуру на правнука расстрелянного сибиряка. Речь о создателе неоднозначного проекта Денисе Карагодине, который годами собирает данные о тех, кто казнил его прадеда в 1938 году. Карагодин посвятил этому целый сайт, там есть раздел «Убийцы» с фамилиями и следователей, и делопроизводителей, и даже понятых, которые присутствовали при обыске. Среди них оказалась и фамилия Алексея Митюшова, который работал регистратором учетно-статистического отдела УНКВД. Сын Митюшова считает, что отца оклеветали, записав в каратели. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Степан Карагодин с женой и сыном. Фото: Денис Карагодин/stepanivanovichkaragodin.org

«ПАПУ ХОРОНИЛИ С ВОИНСКИМИ ПОЧЕСТЯМИ»

69-летний архитектор-реставратор на пенсии Сергей Митюшов вспоминает, что о сайте Дениса Карагодина узнал случайно.

- Через университет, где я преподавал, на меня вышел парень, который представился внуком Карагодина. И это был не Денис, а как-то другой внук, по крайней мере он так говорил. Рассказывал, что интересуется делом Степана Карагодина, историей. Спросил, знаю ли я, как архитектор, где именно в Новосибирске были тюрьмы, расстрельные участки. Они придумали, что под спортплощадкой «Динамо» были стрельбища, что на улицах там прямо расстреливали… Но такого не было! Я им сказал, что это миф какой-то. И вот после этой встречи я начал искать, что же это за дело Карагодина, и наткнулся на сайт, где была опубликована в том числе и фамилия моего отца, его личное дело, фотографии… И все это - в разделе «Убийцы». Там даже слова такие употребляются: «виновные», «палачи», - рассказал КП-Новосибирск Сергей Митюшов.

Его отец - Алексей Митюшов - действительно в 30-х годах (почти до конца 60-х годов) служил в НКВД. Но был не следователем, не оперативником, а в учетно-статистическом отделе - заполнял карточки, сортировал дела.

Степан Карагодин и его семья. Фото: Денис Карагодин/stepanivanovichkaragodin.org

- Сейчас такую должность назвали бы статистом, - говорит Сергей Митюшов. - Да, он вел картотеку - кто сидел, кто судим, кто погиб, кто расстрелян. Это тоже важная работа. Но он не палач, у него есть награды, ордена, медали. Человек прожил достойную жизнь - не каждого офицера хоронят с воинскими почестями. А тут я читаю, что про него пишут, и, конечно, возмущен! Ни одного доказательства, что мой отец, во-первых, принимал участие в этом деле и кого-то убивал, нет. Во-вторых, я так и не нашел внятных доказательств, что Степан Карагодин был расстрелян по ошибке, хоть его и реабилитировали. Кто он? Просто крестьянин, жертва режима или все-таки японский шпион? Сейчас это словосочетание может вызывать улыбку. Но тогда время было сложное, перед войной вся Сибирь была наполнена контрагентами, не до улыбок было. Власть пыталась беречь заводы, людей, страну, где-то перестраховывалась. Конечно, и ошибки случались, и лагеря были. Но давайте посмотрим на биографию Степана Карагодина. Из нее выходит, что он приехал в Томск с Дальнего Востока, с территории, занятой японцами… Так кем он тут был? Точно просто хлеборобом? Ну и наверное, еще большее возмущение у меня вызвал призыв в конце каждого раздела на сайте. Они там денег просят. Мол, если хотите нас поддержать, то профинансируйте. Хотя запросы в архивы вообще-то бесплатные. К тому же, судя по проекту, ребят и так уже кто-то финансирует. Я не верю, что все это сделано из уважения к памяти деда. Мое мнение: они просто пиарятся на этой теме. И я не хочу, чтобы имя моего отца звучало в этой странной истории.

ЧТО ГОВОРЯТ ЛИНГВИСТЫ?

Создатель неоднозначного проекта Денис Карагодин живет в Томске, хотя не имеет российского гражданства - сам отказался от него еще в 2014 году, став гражданином Литвы. Карагодина уже опросила томская полиция. Отвечая на вопросы полицейских о том, является ли он администратором сайта и размещал ли он на нем информацию в отношении Митюшова, Карагодин сослался на статью 51 Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя. При этом он сказал, что знает имя Алексея Митюшова как «человека, принявшего участие в убийстве» его прадеда. Главный аргумент создателя сайта такой: раз подпись Митюшова стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина, значит, виноват.

Как стало известно КП-Новосибирск, к этому делу уже привлекли лингвистов. Эксперты посмотрели сайт, проанализировав, есть ли там утверждение о том, что Алексей Митюшов - убийца. Ведь доказательств тому нет.

Аргумент создателя сайта такой: раз подпись Митюшова стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина, значит, виноват. Фото: karagodin.org

- В представленных материалах содержится негативная информация об Алексее Алексеевиче Митюшове, утверждается, что он достоверно принял участие в убийстве. Эта негативная информация выражена в форме утверждения о факте, - заключила Анастасия Василенко, доцент кафедры теории языка и межкультурной коммуникации НГПУ.

И если так, то, скорее всего, Сергей Митюшов может еще и через суд взыскать с Карагодина компенсацию морального вреда. Хотя пенсионер пока отказывается от этой мысли.

- Мне не нужны от него деньги, я не хочу судиться. Я просто хочу объяснить, что голословно называть людей убийцами нельзя. Только суд может назвать так человека. И почему же Карагодин берет на себя его функцию? Я хочу, чтобы убрали с сайта фамилию и фотографии моего отца, а вообще я хотел бы, чтобы закрыли сам сайт. Там ведь фамилии и других сотрудников НКВД, которых обвиняют, но которые уже не могут за себя ответить, - рассуждает Сергей Митюшов.

Редакция КП-Новосибирск готова опубликовать мнение Дениса Карагодина. Мы написали ему на сайт и ждем ответа.

На сайте есть раздел «Убийцы», а также «досье» на каждого из «преступников». Фото: karagodin.org

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА

«Использует то же, что осуждает»

Несмотря на то, что Денис Карагодин пытается восстановить справедливость в событиях почти вековой давности, в его словах содержится много поверхностных суждений и ничем не подкрепленных обвинений, так считает кандидат исторических наук Вадим Рынков.

- Это такая сложная и, наверное, недопустимая в современном обществе ситуация, когда человек пытается оценить прошлое своих предков, используя ту же терминологию и логику, которую пытается осуждать. Он использует этакие эрзац-правовые оценки, говорит, что ведет расследование, выясняет степень причастности. Затем у него раздел «Убийцы». И перечислены и следователь, и делопроизводитель, и даже понятые, которые присутствовали при обыске. Он огульно осуждает, не разбираясь ни в деталях, ни в обстоятельствах, не пытаясь понять, какое отношение эти люди имели к репрессиям. Я думаю, если создатель этого сайта понимает, о чем пишет, то он создал провокационный сайт, - прокомментировал КП-Новосибирск директор Института истории СО РАН Вадим Рынков.

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