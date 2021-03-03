Приходят с растрепанными чувствами: как в Новосибирске помогают мамам с детьми, которые оказались на улице

В социальной гостинице живут женщины с разной судьбой.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Серое здание за невысоким забором в микрорайоне Затон - Епархиальный комплексный центр обслуживания граждан, оставшихся без жилья. С 2014 года на базе отделения «Мать и дитя» работает социальная гостиница. Сейчас здесь временно находятся восемь мам с детьми, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
Епархиальный комплексный центр находится в новосибирском микрорайоне Затон.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Центр существует за счет средств Новосибирской епархии. Иногда удается получить грантовую поддержку. Сотрудники приюта разрабатывают для каждого подопечного индивидуальную программу реабилитации. В планах духовенства - расширить социальную гостиницу. Летом приступят к масштабному ремонту, оборудуют второй этаж и уже к осени этого года смогут разместить там до 20 женщин с детьми.
По словам постоялиц, условия здесь комфортные - есть оборудованные комнаты с кроватями, санузел, душ, кухня.
Условия быта постоялиц.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Евгения с февраля живет в социальной гостинице с тремя несовершеннолетними детьми - семимесячными дочерьми-двойняшками и сыном, которому 3,5 года. До этого снимала жилье с гражданским мужем.
- После того как муж начал прикладываться к рюмке, я позвонила администратору, и меня с детишками приютили, - рассказала «КП» - Новосибирск» многодетная мама. Сейчас она планирует получить материнский капитал и купить жилье в Новосибирской области.
Евгения с февраля живет в социальной гостинице с тремя несовершеннолетними детьми, ждет материнский капитал и мечтает купить жилье в области.
Фото: Михаил ДОКУКИН
В пресс-службе Новосибирской митрополии говорят, что таких историй, как у Евгении, много, а из-за пандемии все больше людей теряют работу и остаются без денег, не могут арендовать жилье и в итоге оказываются на улице.
- Женщины приходят сюда в растрепанных чувствах, с внутренними повреждениями, столкнувшись с несправедливостью жизни. Простыми словами тут не поможешь, - говорит руководитель спортивного отдела Новосибирской епархии иерей Борис Левитан. Он 2 марта вместе с другими представителями духовенства посетил социальную гостиницу в рамках традиционного Дня матери.
Представители духовенства привезли в социальную гостиницу подарки и гостинцы.
Фото: Михаил ДОКУКИН
Священник говорит, что обычно за помощью обращаются «потерянные» мамы, у которых нет ни работы, ни финансовой стабильности, а в некоторых случаях - даже документов. Помимо представителей церкви, с женщинами работают светские специалисты, которые помогают постоялицам с оформлением документов, пенсий, пособий, организуют встречу с родственниками, помогают в трудоустройстве.
Иерей Борис Левитан считает, что для мам, которые находятся в социальной гостинице, очень важно обрести внутренне спокойствие.
Фото: Михаил ДОКУКИН
- Наша цель - чтобы мамы не только обрели духовность, но еще и социализировались, смогли вернуться в общество, чувствовали себя в нем уверенно, - пояснил «КП» - Новосибирск» Борис Левитан.