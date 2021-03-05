Как не свернуть с пути: история женщины, которая руководит мужским коллективом

Выбор профессии для Натальи был определен железнодорожной династией. Фото: личный архив.

Наталье Ковалевой 40 лет. В ноябре исполнится 20 лет, как она работает на железной дороге, 15 из которых - начальником железнодорожной станции. О том, как ей удается совмещать работу и семью, ладить с подчиненными и сохранять женственность на такой должности - в нашем материале.

Сложно ли управлять станцией

В обязанности Натальи входит организация работы станции в целом - этот большой живой организм должен функционировать как часы. Наша героиня обеспечивает взаимодействие структурных подразделений: путейцев, вагонников, связистов, энергетиков… С такой ответственной и напряженной службой справится не каждый. Нужно не только разбираться во всех вопросах, но и находить подход к каждому в коллективе.

- Поначалу мне было очень сложно. Это больше мужская работа. Для того чтобы женщина могла руководить мужчинами (а на железной дороге основной костяк коллектива - мужчины), нужно доказать свой авторитет. Только тогда за тобой пойдут и будут слушать. Поэтому необходимо много читать, изучать самостоятельно. Нужно разбираться во многих сферах. Если зона дорожного мастера - это пути, то моя - и пути, и связь, и общая организация работы всей станции, - рассказывает Наталья.

«По папиной линии»

Кто-то выбирает легкий путь, простой и прямой, кто-то открыто говорит, что ответственность за других - не для него. А есть люди, для которых сложности в работе не препятствие, а только ступени к развитию. Потому что главное - любить свое дело и понимать, что оно - твое.

- Мои бабушка и дедушка по папиной линии - железнодорожники. Дедушка 27 лет работал дорожным мастером, а бабушка была путевым обходчиком. Я все детство жила рядом с железной дорогой, так что мой выбор был естественным. Наверное, это у меня в крови, - улыбается Наталья.

Она с отличием окончила железнодорожный техникум, по распределению стала работать дежурным по станции Дорогино. Когда начальника станции повысили и встал вопрос о новом руководителе, выбор пал на Наталью. Она согласилась и не пожалела:

- В Дорогино я достигла своего потолка, поэтому хотела двигаться дальше. Я говорила об этом, и меня услышали - в 2017 году перевели на станцию Бердск. На новом месте было не страшно, а интересно. Эта станция крупнее, здесь больше грузовой работы, - объясняет наша героиня.

Коллектив на станции крепкий, устоявшийся. Когда Наталья пришла сюда начальником, влиться ей было непросто: все люди зрелые, со своими амбициями. К тому же она была первой женщиной, которая стала здесь начальником. Поэтому ее появление восприняли сначала настороженно. Но уже через девять месяцев стало понятно, что она здесь своя. За это время Наталья смогла полностью разобраться в работе, узнать все подъездные пути и нюансы.

Наталья считает, что в работе очень важны коммуникабельность и стрессоустойчивость. Но не стоит забывать и о том, что ты - женщина. Нужно уметь просить о помощи там, где справится только мужчина.

Наталья считает, для того чтобы коллектив работал единой командой, нужно развиваться самой и быть интересной другим. Фото: личный архив.

Развитие и движение

Главным секретом успешной карьеры Наталья считает постоянное развитие. У работников железной дороги масса возможностей для обучения и профессионального роста. На сервисном портале с системой дистанционного обучения каждый сотрудник может развиваться в профессиональном плане. Там размещено очень много курсов, и все это бесплатно. При желании любой работник может записаться в кадровый резерв, высказав свои пожелания о том, на какую дорогу и кем хотелось бы пойти.

- Нужно постоянно развиваться самой, а также помогать развиваться коллективу. Главное, ко всем найти подход, чтобы все ощущали себя одной командой. Заинтересовать коллег, повести за собой, а не сидеть и дуть щеки: я начальник, а вы - подчиненные. У нас не получается отсидеть с 8.00 до 17.00 и пойти домой. Мы проводим спортивные мероприятия, субботники, флешмобы, праздники, конкурсы. А чтобы сотрудник хотел становиться участником таких активностей, необходимо заинтересовать, как минимум расположить к себе. Хочется, чтобы каждый сам хотел поучаствовать. С другой стороны, должен быть и баланс: нельзя быть слишком доброй, попустительствовать, ни с кого ничего не спрашивать. Нужно расположить к себе подчиненного, дать ему определенную задачу, объяснить условия ее выполнения, а потом обязательно проконтролировать. Я даю понять своим сотрудникам, что самое плохое в работе - это ложь. Если один раз мне солгали, второй раз не поверю. Обязательно помогу, если ко мне пришли с проблемой, которую могли скрыть. Но если мне солгали, я помогать уже не буду, - поделилась своими принципами Наталья.

Семья и хобби

Однако развиваться можно не только в профессиональной сфере. Наталья, например, любит читать книги, учится чему-то новому.

- В последнее время я увлеклась нутрициологией (наука о питании. - Ред.). Купила курс и прохожу его в свободное от работы время, - говорит Наталья. - Учиться чему-то новому всегда интересно. Важно быть не просто женщиной, руководителем, но и личностью со своими увлечениями. Я, например, веду страничку в Инстаграме, делюсь рецептами вкусных блюд, рассказываю о приправах.

Еще одно хобби - дача. Наталья очень любит землю, увлекается садом и огородом - это помогает отвлечься от работы и восстановить силы. С нежностью говорит о золотой осени и периоде затишья в природе: когда собрал урожай, отдохнул и готовишься встречать зиму.

- Кстати, учиться лучше всего зимой. В это время на улице особо не погуляешь, а за учебой время летит незаметно - легче дождаться весны, когда тепло, хорошо и начинается новый жизненный цикл, - подметила Наталья.

Конечно, очень важны понимание и поддержка семьи. Наталья поделилась, как ей удается соблюдать баланс между работой и домом:

- Мой муж - бывший сотрудник МВД, поэтому меня к работе не ревнует, в этом плане, конечно, легче. Он понимает, что означает такая ответственная работа. У мужа, сына и дочери есть свои обязанности: я прихожу домой, а половина дел уже сделаны. Моя задача - приготовить вкусный ужин. А еще здорово, что сейчас есть современные помощники: пылесос, посудомоечная машина. Благодаря бытовой технике освобождается много времени, которое можно посвятить себе и семье.

Маленький секрет в шкатулке

Наталья поделилась с нами секретом восстановления душевных сил. Говорит такая домашняя «аптечка» может помочь многим, кто чувствует, что подустал:

- Берешь большой чистый лист бумаги и выписываешь все, что любишь. Например: «люблю пить капучино с корицей наедине с собой». Перефразируешь это так: «выпей капучино с корицей наедине с собой». Потом разрезаешь лист на полоски с фразами, скручиваешь их в тугие трубочки и укладываешь в красивую баночку (дочь мне выделила для этого красивую шкатулку). А если вдруг напала хандра, запускаешь руку в «аптечку», достаешь наугад трубочку и делаешь то, что приносит ощущение радости. Кажется, такой простой метод, а помогает он замечательно! - уверяет Наталья. И глядя на нее понимаешь: «аптечка» работает.