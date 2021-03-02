Выходи за меня или умри: стало известно, из-за чего новосибирский бизнесмен убил девушку, которой подарил кольцо

Александра и Григорий прожили вместе 15 лет. Фото: соцсети.

Страшное убийство, произошедшее в многоквартирном доме по улице Учительской в Дзержинском районе Новосибирска, всколыхнуло весь город. Жильцы старенькой трехэтажки до сих пор не могут поверить в случившиеся. Поздно вечером в квартире под номером 4 прозвучали громкие выстрелы, но соседи даже подумать не могли, какая кровавая драма разыгралась за железной дверью вполне приличной семьи. Полицию в тот вечер никто не вызывал. Подумали — может, телевизор шумит?

За железной дверью квартиры погибших охраняли два алабая. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

— За полчаса до этих выстрелов, Александра и Григорий выходили на лестничную клетку и вместе курили. Были в хорошем настроении и не ругались между собой, — рассказала КП-Новосибирск соседка погибших.

37-летняя Александра Т. и 40-летний Григорий Ц. прожили в гражданском браке 15 лет. Совместных детей у пары не было. А вот у мужчины от первого брака остались 14-летний сын и 17-летняя дочка. Дети часто проводили время у отца, а Саша их любила как своих.

Александру очень любили коллеги и друзья. Фото: соцсети.

— Саша мечтала родить ребенка, но Григорий был против. Она столько лет ждала от него предложения о замужестве, а его итак все устраивало. Жили они плохо в последнее время, он унижал ее постоянно и даже избивал. Она как-то рассказывала, что стояла на кухне резала мясо для собак, а он прошел мимо и плюнул ей в лицо. Я знаю, что она 22 февраля собрала свои вещи и ушла к другому. Он испугался, что может потерять ее навсегда, пригласил на ужин в воскресенье, чтобы помириться, — рассказал КП-Новосибирск друг Александры Сергей.

Григорий занимался бизнесом с сфере строительства, у него была своя фирма, а еще он был заядлым охотником, в прошлом служил в армии, так что отступать не привык. Мужчина решил попытаться вернуть любимую. Купил кольцо и шампанское, написал записку с предложением: она ведь так его ждала! Попытался сделать вечер романтичным и незабываемым. Но было уже поздно. Саша уже не хотела за него замуж, она решила начать новую жизнь. Отрицательный ответ, вероятно, не устроил мужчину. Он схватил оружие и выстрелил своей спутнице в голову. А потом, осознав, что жизнь закончена и для него, совершил суицид.

Соседи в тот роковой вечер даже не придали значения звукам выстрелов и спокойно легли спать. На следующий день, 1 марта, друг Григория весь день не мог до него дозвониться. Мужчина подъехал к дому на Учительской, заглянул в окно и едва не лишился чувств от увиденного: в комнате, утопающей в крови, рядом лежали два мертвых тела. Он тут же позвонил в полицию.

Трагедия случилась в доме на улице Учительской. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

— Входную дверь в квартиру получилось открыть уже к вечеру. Но там возникла еще одна проблема. Рядом с умершими хозяевами, охраняя их тела, сидели два огромных алабая. Они ни никак не подпускали следственно-оперативную группу. Пришлось вызывать специалистов, помещать собак в клетки и пристраивать к волонтерам, — поделился подробностями с КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Собак отдали волонтерам.

Погибшая Александра работала в крупной сети магазинов по продаже пуховиков, возглавляла отдел брака и возвратов. Коллеги отзываются о ней, как о добром и внимательном сотруднике. Что касается Григория, то выяснилось, что он в конце 90-х был в боевой командировке в Чечне. После службы мужчина часто проявлял агрессивность, со слов близких.

Григорий воевал в Чечне в 90-е годы. Фото: соцсети.

Сейчас в этой запутанной истории разбирается следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

— По данным следствия, вечером 1 марта 2021 года в квартире одного из домов по улице Учительская в городе Новосибирске обнаружено тело 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы с огнестрельными ранениями в области головы. При проведении осмотра места происшествия обнаружено огнестрельное оружие, из которого предположительно осуществлены выстрелы. Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе версия о том, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначены необходимые экспертизы, — прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

При обыске на квартире погибших были изъяты два официально зарегистрированных оружия марки «Сайга» и патроны к ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сашенька, выходи за меня!»: новосибирец застрелил невесту во время романтического ужина, а после покончил с собой

Трагедия произошла в Дзержинском районе Новосибирска. Рядом с телами погибших нашли записку с предложением руки и сердца (подробнее)

В Новосибирске отвергнутый жених застрелил невесту, а потом покончил с собой

Трагедия произошла во время романтического ужина в Дзержинском районе (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.