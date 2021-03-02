«Сашенька, выходи за меня!»: новосибирец застрелил невесту во время романтического ужина, а после покончил с собой

Мужчина застрелил свою невесту. Рядом с телами нашли его записку, адресованную девушке. Фото: Влад КОМЯКОВ\Соцсети

Громкие выстрелы прозвучали в одном из многоквартирных домов по улице Учительской в Новосибирске поздно вечером, 28 февраля.

Полицейские, прибывшие на место преступления, обнаружили тела двух погибших: 37-летней женщины и 40-летнего мужчины.

По предварительным данным, мужчина во время романтического ужина выстрелил из «Сайги» в голову своей сожительницы, а затем убил себя.

Мужчина не смог смириться с отказом.

— На столе в квартире стояло шампанское и лежало обручальное кольцо. Оперативники также нашли записку со словами: "Сашенька, я люблю тебя больше жизни! Выходи за меня замуж". Вероятно, что сибирячка отвергла предложение руки и сердца и оскорбленный жених схватился за ружье, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Известно, что погибшая женщина занималась бизнесом в сфере парикмахерского искусства и салонов красоты, но в прошлом году она ликвидировала все свои компании. Из квартиры, где произошла трагедия, оперативники изъяли два ружья, патроны и наличные деньги в сумме 150 тысяч рублей. Соседи говорят, что хозяин квартиры занимался организацией боев без правил, а до этого служил в силовых структурах.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Устанавливаются все обстоятельства этой криминальной драмы.

- Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначены необходимые экспертизы. Расследование по уголовному делу продолжается, - прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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