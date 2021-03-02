Встреча с руководством ОАО «РЖД» на открытии высокотехнологичной брендированной аудитории. Фото: Центр по связям с общественностью СГУПСа.

Каждый год в феврале отмечают День российской науки, который для Новосибирска - города ученых - особенно важен. Начавшийся 2021 год, кстати, тоже объявлен Годом науки и технологий, что подтверждает их важность и в жизни страны. СГУПС уже с первых дней года ведет активную работу по внедрению новых технологий и развитию научной деятельности. Об этом - в материале «КП» - Новосибирск».

Инновации в образовании

В начале февраля СГУПС вошел в число вузов, объявленных федеральными инновационными площадками. Такой статус присваивается только тем образовательным организациям, которые внедряют значимые для развития образования инновационные проекты и программы. СГУПС на своей площадке реализует проект «Университет начинается здесь». Его цель: с первого курса дать студентам возможность максимально раскрыть свои способности с использованием новых технологий.

Ко Дню науки с учеными университета в онлайн-формате встретился министр транспорта России Виталий Савельев. Мероприятие получилось масштабным: в нем дистанционно участвовали представители правления ОАО «РЖД», железных дорог, морских и авиатранспортных организаций, вузов Росжелдора. На встрече обсуждались планы на будущее, а также работа программы «РЖД» по оснащению вузов оборудованием. Ректор университета Алексей Манаков рассказал об участии в развитии Восточного полигона «РЖД». Он отметил работу ученых над проектами по снятию ограничений пропускной способности, по модернизации железнодорожной автоматики и искусственных сооружений, по развитию тяжеловесного движения, а также по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов. Ректор пояснил, как использование цифрового контроля, интеллектуальных систем диагностики, летательных аппаратов и BIM-технологий повышает точность работ и увеличивает их скорость на всех этапах.

Передовые технологии

Февраль стал месяцем, богатым на события. Следуя курсу развития и инноваций, директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров торжественно провел в СГУПСе онлайн-открытие лекционной брендированной аудитории. Первым событием в ее стенах стало совещание по видеоконференции с ректорами девяти отраслевых университетов. На связи с Москвой находились начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, ректор СГУПСа и студенты университета.

Аудитория оборудована по последнему слову техники специально для проведения внешних и внутренних мероприятий. Она оснащена современной системой видеотрансляции, телевизором touch-skrin, доской для заметок. Камеры записывают мероприятие и в режиме реального времени транслируют его в интернет и РЖД-связь. Здесь можно в очном и дистанционном режимах проводить лекции, конференции, собрания, защиту дипломов. При входе в аудиторию оборудована лофт-зона, где студенты могут общаться с одногруппниками и готовиться к занятиям. Аудитория и лофт-зона уже пользуются большой популярностью у студентов.

Сотрудничество с «РЖД»

Между СГУПСом, ОмГУПСом и Западно-Сибирской железной дорогой несколько лет действует соглашение о взаимном сотрудничестве. Оно направлено на поддержку транспортного образования, использование ресурсов и материально-технической базы, обеспечивает рост высококлассных кадров для «РЖД». Недавно стороны подписали дополнительное соглашение и обсудили особенности подготовки студентов-целевиков. Главная совместная задача - воспитать ученых и специалистов, готовых плодотворно работать на развитие железной дороги в Сибирском регионе. Задача непростая, но СГУПС с ней справляется на отлично!