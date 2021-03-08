25 тысяч прибыли, но богатой себя не чувствую: как я зарабатывала, торгуя тюльпанами

Для продажи пришлось сменить три точки. Фото: Анна ПАШАГИНА

8 марта — долгожданный женский праздник. Он будет еще счастливее, если принесет денег. Так решила корреспондент КП-Новосибирск и открыла продажу тюльпанов. В чем главные сложности такого «бизнеса», и какие деньги он приносит — читайте в нашем материале.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Это участники списка Форбс строят бизнес-планы годами, а мы открыли свое дело всего за неделю до праздника. Бизнес организовали на троих: я, мой парень и его друг.

Сначала ищем, где выгодно купить товар. Интернет выдал список складов и цены на главный цветок Международного женского дня: от 25 до 40 рублей за штучку.

Цветы на складе. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Высота — от полуметра, бутоны- 5-6 сантиметров. Поехали смотреть, — быстро взялся за дело Влад, выбрав три склада с одинаковыми, казалось, предложениями.

Увы, на деле цветочки оказались совсем не такими, как обещала реклама. Тонкие и маленькие. Ну, разве такие нравятся девушкам? Нет, на них особо цену не накрутишь.

Уже лишь к ночи мы нашли подходящий товар, он дожидался нас в теплицах рядом с аэропортом «Толмачево». Чудесные цветы с кружащим голову ароматом.

— Вот сюда и вернемся 5 марта, — назначил Влад дату нашего погружения в стартап. — А пока клиентов будем искать.

Тюльпаны перевозят в коробках. Фото: Анна ПАШАГИНА

ШКОЛА ПРИГОДИЛАСЬ

Интернет — двигатель прогресса. Мы решили сделать упор на социальных сетях и принялись составлять прейскурант.

«Принимаем предзаказы к 5-8 Марта на тюльпаны (голландские тепличные — 50 сантиметров)! При заказе до 05.03 стоимость от 55 рублей за штуку, оптом — 48 рублей. Самовывоз и доставка по городу», — сделали мы объявления на своих страничках. И они сработали!

Посмотрите, какая красота! Фото: Анна ПАШАГИНА

Успех обрушился на наши головы уже не следующий день. Или наше предложение оказалось чертовски привлекательным, или у нас — чудесные френды, которые решили поддержать наш тюльпановый бизнес. Они звонили и заказывали букеты — для мам в розницу и для школьных учителей — мелким оптом. Никогда прежде я так не любила школу: наконец-то вижу, что она реально приносит мне успех.

Два дня мы принимали предзаказы и, наконец, собрались за товаром. Ох, сейчас опустошим теплицы!

Упаковывали букеты дома. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Тюльпаны, которые вы хотели, уже раскупили. У меня ничего не осталось, — разрушили наши планы в теплицах.

«Эх, надо было предоплату оставить», — поняла ошибку я и снова взялась за телефон. А что делать? Нужно снова искать товар.

Времени ушла уйма, но удача снова нам улыбнулась. Такие же хорошие цветы, и по прежней цене: 40 рублей за штучку. Теперь-то своего не упустим — решили мы и взяли сразу тысячу тюльпанов.

ЦВЕТЫ ОККУПИРОВАЛИ ВАННУ И… КВАРТИРУ

Наш товар — капризный, что барышня на 8 марта. Чуть не так с ним обойдешься — обидится и завянет. И температуру требует подходящую, и с водой нельзя переусердствовать, чтобы раньше времени, не раскрылся.

Цветочный склад мы открыли на квартире у друга. Оккупировали тюльпанами его ванну, дав им холодной водички.

Тюльпаны стояли в ванне в холодной воде. Фото: Анна ПАШАГИНА

— А чтобы жарко не было, откроем настежь балкон. И батарею выключим, — деловито распорядился Влад.

А хозяину квартиры пришлось на два дня эвакуироваться. Иначе — не помыться, не согреться. Спасибо, друг, что пожертвовал комфортом ради общего дела.

«А РАЗРЕШЕНИЕ У ВАС ЕСТЬ?»

На главный «сенокос» отправляемся 7 марта. Встаем в 6 утра, чтобы расфасовать цветы по букетам и начать розничную торговлю. Праздник — уже на носу, так что за полтинник цветочек уже не отдадим. Теперь наш прайс: 70 рублей за штуку.

Богатеть мы решили на парковке у большого торгового центра, и расположились перед «Сибирским моллом».

— Молодые люди, а разрешение у вас есть? Вы с администрацией договаривались? — раздался за спиной явно недовольный голос. Это была охрана.

Машину пришлось украсить, чтобы реклама бизнеса была наглядней Фото: Анна ПАШАГИНА

Позаботиться о разрешении мы не догадались, поэтому пришлось капитулировать. Встаем у метро «Золота нива», улыбаемся проходящим мужчинам. Ждем, что понесут нам деньги. Но нет, для нас нива оказалась совсем не золотой. Два букета за полчаса.

— Я сам в прошлом году торговал тюльпанами. 50 тысяч чистыми поднял, — похвалился покупатель.

— А сейчас почему не занимаетесь?

— Да я уже на новый год подкалымил. Больше не хочу.

Везет же ему. А мы в таком темпе торговать до первомая будем. Наудачу поехали ближе к дому — может, родные стены помогут.

За 7 марта удалось продать 300 штук. Фото: Анна ПАШАГИНА

Повезло. То ли и место оказалось удачным, то ли мужики поняли, что до праздника остается все меньше. С двух до шести вечера продано 300 тюльпанов. Вот бы всегда деньги шли в руки так быстро, как в этот день!

Ну, что, подобьем кассу. Неделя хлопот, и 25 тысяч рублей прибыли. Ах, да, нужно еще вычесть потраченный бензин — 2000 рублей. И, конечно, учесть нервы друга, которого мы на два дня оставили без жилища.

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